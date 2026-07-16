Μπάφετ: Εγώ πρότεινα την επένδυση στην Alphabet – Λάθος που δεν το έκανα νωρίτερα

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Ο Γουόρεν Μπάφετ -και όχι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway, Γκρεγκ Άμπελ- ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τη μεγάλη επένδυση του ομίλου στην Alphabet αποκάλυψε ο ίδιος ο 95χρονος πρόεδρος.

«Εγώ το ξεκίνησα», δήλωσε ο Μπάφετ σε συνέντευξή του στο CNBC, δίνοντας για πρώτη φορά δημόσια τη δική του εκδοχή για το πώς η Alphabet εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές συμμετοχές της Berkshire Hathaway.

Ωστόσο, έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων παραμένει συλλογική. «Δεν κάνω τίποτα χωρίς τη δική του έγκριση και εκείνος δεν κάνει τίποτα χωρίς τη δική μου. Μιλάμε διαρκώς, αλλά στο τέλος αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις», είπε, αναφερόμενος στον Άμπελ, ο οποίος τον διαδέχθηκε στην ηγεσία της εταιρείας.

Η Berkshire αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι απέκτησε μετοχική θέση στην Alphabet το τρίτο τρίμηνο του 2025 και έκτοτε έχει αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή της. Νωρίτερα φέτος συμμετείχε και σε ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 10 δισ. δολαρίων της Alphabet, συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση των επενδύσεων της εταιρείας στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μπάφετ είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη διοίκηση της Berkshire τον Μάιο του περασμένου έτους, παραδίδοντας επισήμως τα ηνία στον Άμπελ στις αρχές του 2026.

Το «μυστικό» του Μπάφετ

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία των επενδύσεών του, ο θρυλικός επενδυτής επανέλαβε ότι το ζητούμενο είναι ο εντοπισμός εταιρειών με διαχρονικά υψηλές αποδόσεις.

«Το μυστικό στη ζωή –και ειδικότερα στις επενδύσεις– είναι να βρίσκεις επιχειρήσεις που μπορούν να παράγουν υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε.

Ο 95χρονος επενδυτής παραδέχθηκε επίσης ότι άργησε να αναγνωρίσει την αξία της Alphabet.

«Έκανα λάθος», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας μια αυτοκριτική που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν. Ήδη από το 2018 είχε εξηγήσει ότι, παρότι γνώριζε από πρώτο χέρι την επιτυχία της διαφημιστικής πλατφόρμας της Google μέσω της Geico – μιας από τις ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου – δεν ήταν βέβαιος πως η Google θα εξελισσόταν στον μακροπρόθεσμο νικητή του ιδιαίτερα ανταγωνιστικού τεχνολογικού κλάδου.

Παρά τη σημαντική θέση που κατέχει πλέον στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire, ο Μπάφετ ξεκαθάρισε ότι η Alphabet δεν συγκαταλέγεται στις απολύτως αγαπημένες του επενδύσεις.

«Δεν θα έλεγα ότι μου αρέσει όσο τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε άλλες επιχειρήσεις που κατέχουμε», σχολίασε.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στις τεράστιες επενδύσεις που απαιτεί πλέον η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα η Google και οι ανταγωνιστές της.

«Το πραγματικό ερώτημα για την Google και όλους τους ανταγωνιστές της είναι ότι πλέον ξοδεύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια – και πρόκειται για πραγματικά τεράστια ποσά», είπε. «Αυτό είναι το παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν σήμερα. Δεν ήταν έτσι στην εποχή του λογισμικού».

Η εμπιστοσύνη στην Apple παραμένει αμετάβλητη

Ο Μπάφετ αναφέρθηκε και στην Apple, τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Berkshire Hathaway, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις αγαπημένες του επενδύσεις, ακόμη και μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Τιμ Κουκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

«Σήμερα γνωρίζω την Apple πολύ καλύτερα απ’ ό,τι πριν από μερικά χρόνια», είπε.

Παράλληλα εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες της εταιρείας να διατηρήσει την ηγετική της θέση. «Όταν είσαι η Apple, διαθέτεις μερικούς από τους πιο ικανούς ανθρώπους στον κόσμο, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά ώστε το μέλλον της εταιρείας να είναι εξίσου λαμπρό με το παρελθόν της», τόνισε.