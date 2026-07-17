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Deoleo: Η Νο1 εταιρεία ελαιολάδου εκτιμά ότι η αγορά έχει εισέλθει «οριστικά» σε νέα φάση

Οι ευνοϊκές τάσεις όσον αφορά τις βροχοπτώσεις στις κύριες χώρες παραγωγής έχουν ανοίξει τον δρόμο για μια σταθερή παγκόσμια απόδοση στην επερχόμενη συγκομιδή

Επικαιρότητα 17.07.2026, 08:49
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Deoleo: Η Νο1 εταιρεία ελαιολάδου εκτιμά ότι η αγορά έχει εισέλθει «οριστικά» σε νέα φάση
Newsroom

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Η ισπανική Deoleo, η μεγαλύτερη εταιρεία ελαιολάδου στον κόσμο, δηλώνει ότι η περίοδος της άνευ προηγουμένου αστάθειας έχει σαφώς δώσει τη θέση της σε πιο σταθερές συνθήκες στην αγορά, αναφέροντας έναν απρόσμενο παράγοντα που συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ.

Μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, η Ισπανία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς αυτού του πολύτιμου προϊόντος παγκοσμίως και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές.

«Ο εξαιρετικά περίπλοκος κύκλος της αγοράς που βιώσαμε μεταξύ 2022 και 2024, ο οποίος είχε σοβαρές αλλά προσωρινές επιπτώσεις στον κλάδο, έχει πλέον οριστικά μείνει πίσω μας», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Deoleo, Cristóbal Valdés, στο CNBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ευνοϊκές τάσεις όσον αφορά τις βροχοπτώσεις στις κύριες χώρες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, έχουν ανοίξει το δρόμο για μια σταθερή παγκόσμια απόδοση στην επερχόμενη συγκομιδή, ανέφερε ο Valdés, εδραιώνοντας μια πιο ισχυρή και ισορροπημένη παγκόσμια προσφορά.

Η ενημέρωση αυτή έρχεται την ώρα που οι αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την προοπτική δραματικών διακυμάνσεων στην παγκόσμια προσφορά ελαιολάδου από τη μία σεζόν στην άλλη, ιδίως καθώς εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η λειψυδρία και οι πιέσεις από παράσιτα και ασθένειες.

Η Deoleo, παραγωγός οικιακών εμπορικών σημάτων ελαιολάδου όπως τα Bertolli και Carbonell, είχε προηγουμένως περιγράψει την τριετή περίοδο από το 2022 έως το 2024 ως μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία του κλάδου.

Οι σοβαρές ξηρασίες και οι καύσωνες που πλήττουν τεράστιες εκτάσεις της νότιας Ευρώπης κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της συγκομιδής ελαιολάδου, με αποκορύφωμα μια ραγδαία άνοδο των τιμών που συγκλόνισε τόσο τους βετεράνους του κλάδου όσο και τους καταναλωτές.

Οι τιμές του ελαιολάδου έχουν έκτοτε σταθεροποιηθεί, ωθώντας έναν αυξανόμενο αριθμό Αμερικανών καταναλωτών να εντάξουν στην καθημερινότητά τους αυτό που αποτελεί από καιρό βασικό στοιχείο μιας υγιεινής μεσογειακής διατροφής.

«Αυτή η σταθεροποίηση της προσφοράς παρέχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και μας επιτρέπει να προσδοκούμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον τιμολόγησης. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε ανάκαμψη της παγκόσμιας ζήτησης από τα νοικοκυριά», δήλωσε ο Valdés.

Μαζί με την Ιταλία και την Ελλάδα, η Ισπανία είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς αυτού του πολύτιμου προϊόντος παγκοσμίως και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές.

Οι τιμές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (EVOO) στην Ισπανία διαμορφώθηκαν στα 3,9 ευρώ (4,47 δολάρια) ανά κιλό, σύμφωνα με τα τελευταία εβδομαδιαία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίζοντας τη σταθερή πτωτική τάση που παρατηρείται από τις αρχές του έτους.

Η κατάσταση απέχει πολύ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν οι χονδρικές τιμές του EVOO εκτοξεύτηκαν στο ιστορικό υψηλό των 9,3 ευρώ ανά κιλό.

Φιάλες με σωληνάκι

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Valdés της Deoleo ανέφερε ότι, ενώ η αύξηση του όγκου πωλήσεων της εταιρείας έχει βελτιωθεί σε όλες τις βασικές αγορές, ο αριθμός των νοικοκυριών που αγοράζουν ελαιόλαδο στις ΗΠΑ έχει επίσης αυξηθεί σταθερά σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.

Ίσως να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η εταιρεία απέδωσε την αύξηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ στον επανασχεδιασμό της συσκευασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καινοτομίας με επίκεντρο τον καταναλωτή, καθώς η Deoleo επιδιώκει να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της στη χώρα.

«Όσον αφορά τις αναδυόμενες τάσεις, πιστεύω ότι ο κύριος παράγοντας που καθοδηγεί την αγορά είναι η καινοτομία που προσαρμόζεται στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες, ειδικά για τους νεότερους καταναλωτές και όσους ανακαλύπτουν τα οφέλη του ελαιολάδου για πρώτη φορά», δήλωσε ο Valdés.

«Αυτό αντανακλάται σαφώς στην άνοδο των λειτουργικών συσκευασιών προστιθέμενης αξίας· μάλιστα, οι συσκευασίες τύπου squeeze συμβάλλουν ήδη στο 40% της συνολικής ανάπτυξης της κατηγορίας στη χώρα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη φιάλη «Dress and Drizz» της Bertolli.

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