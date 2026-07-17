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Το Predator και οι υποκλοπές «πρωταγωνιστούν» στην Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου

Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει ιδιαίτερη μνεία στις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων υποκλοπών και του Predator, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές πτυχές της έρευνας βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση.

Πολιτική 17.07.2026, 16:40
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Το Predator και οι υποκλοπές «πρωταγωνιστούν» στην Έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου
Τζίνα Μοσχολιού

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Στις εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών αναφέρεται η ετήσια Έκθεση για το Κράτος Δικαίου της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μνεία στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμειλειοδικείου Αθηνών που καταδίκασε τους τέσσερις ιδιώτες επιχειρηματίες που σχετίζονται με το Predator, τους Ταλ Ντίλιαν, Γιάννη Λαβράνο, Φέλιξ Μπίτζιο, Σάρα Χαμού, καθώς και στη διαβίβαση της δικογραφίας για περαιτέρω έρευνα.

Καταλήγοντας πως το αίτημα απορρίφθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκαλώντας αντιδράσεις, μεταξύ άλλων για το πιθανό κώλυμα που προέκυπτε από την προηγούμενη θητεία του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα στην ΕΥΠ.

Ακολουθεί η αναφορά, όπως περιλαμβάνεται στο πέμπτο κεφάλαιο της έκθεσης:

«Ο δικαστικός έλεγχος ορισμένων πτυχών της χρήσης spyware συνεχίζεται.

Τον Φεβρουάριο του 2026, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας (σ.σ. αναφέρεται ως «πρωτοβάθμιο Δικαστήριο») εξέδωσε καταδίκες εναντίον τεσσάρων ατόμων που συνδέονται με την εμπορία του λογισμικού Predator για πλημμελήματα, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα.

Το Δικαστήριο διαβίβασε επίσης τα πρακτικά της διαδικασίας για περαιτέρω έρευνες σε ευρύτερα αδικήματα και την πιθανή εμπλοκή πρόσθετων προσώπων. Η απόφαση έγινε ευρέως δεκτή από τα ενδιαφερόμενα μέρη ως ένα βήμα προόδου. Οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση, με τη νέα δίκη να έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026.

Στα τέλη Απριλίου, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επιφορτισμένος με την επίβλεψη των πιο σοβαρών πτυχών της έρευνας, αρνήθηκε να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση, θεωρώντας ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν συνιστούσαν νέα γεγονότα που αιτιολογούσαν την έρευνα. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ δημοσιογράφων, θυμάτων, δικηγόρων, κομμάτων της αντιπολίτευσης και της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταξύ άλλων και για την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων του Εισαγγελέα λόγω του προηγούμενου ρόλου ως επιβλέποντα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατά τη διάρκεια μέρους της υπό έρευνα περιόδου.

Νέα αιτήματα για επανέναρξη της έρευνας της υπόθεσης έχουν κατατεθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και ορισμένες δευτερεύουσες έρευνες από εισαγγελείς κατώτερης βαθμίδας (σ.σ. εδώ η αναφορά αφορά προφανώς την υπό εξέλιξη ανάκριση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τους Γιαννη Λαβράνο Αιμίλιο Κοσμίδη, Σταμάτη Τρίμπαλη, Σωτήρη Ντάλλα που ερευνώνται για τα αδικήματα της ψευδορκίας, ψευδούς κατάθεσης ή/και ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση στο δικαστήριο ή/και την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, στη βάση των στοιχείων που διαβίβασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών).

Εν τω μεταξύ, εξετάζονται ξεχωριστές υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη διαφάνεια και τις κρατικές υποχρεώσεις παραμένουν σε εξέλιξη (σ.σ. αναφέρονται στην υπόθεση Θανάση Κουκάκη για την ενημέρωση του από την ΕΥΠ, όπου έχει δοθεί εντολή από το ΣτΕ για την ανασύσταση του φακέλου του, αλλά και στην προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη στο ΕΔΔΑ, για άρνηση της ΕΥΠ να εφαρμόσει την ανάλογη απόφαση του ΣτΕ που τον αφορά).

Πηγή: in.gr

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Τζίνα Μοσχολιού

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