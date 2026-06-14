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Κεσσές: Ο Γιάννης Σμυρλής δεν εξετάστηκε ούτε ως μάρτυρας στις υποκλοπές

Όλες οι εκδόσεις αδειών για το Predator είχαν την υπογραφή του μετέπειτα γενικού διευθυντή της ΝΔ, Γιάννη Σμυρλή – Ζητούσε να γίνουν έλεγχοι χωρίς καθυστερήσεις και με απλούστευση της διαδικασίας 

Πολιτική 14.06.2026, 17:31
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Κεσσές: Ο Γιάννης Σμυρλής δεν εξετάστηκε ούτε ως μάρτυρας στις υποκλοπές
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Στον Γιάννη Σμυρλή που κατά τη θητεία του στο υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε τις άδειες εξαγωγής του Predator αναφέρεται ο συνήγορος θυμάτων των παράνομων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές, επισημαίνοντας πως «οι άδειες εξαγωγής της Intellexa και Krikel χορηγήθηκαν από τον κ. Σμυρλή είτε αυθημερόν είτε την επόμενη ημέρα σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τις άλλες άδειες εξαγωγής».

Ο κ. Σμυρλής μετέπειτα, όπως τόνισε ο κ. Κεσσές, «επιβραβεύτηκε με τη θέση του γενικού διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, μολονότι επί των ημερών του αβίαστα υπέγραψε πολλαπλώς για την εξαγωγή του κατασκοπευτικού λογισμικού με το οποίο παγιδεύτηκε μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος του στο υπουργείο Εξωτερικών εκείνη την περίοδο Νίκος Δένδιας».

Αναφερόμενος στο σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», ο κ. Κεσσές επισήμανε πως  «η Intellexa όντως έχει πληθώρα εγγράφων, κάτι που πιστοποιείται και από την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2023. Εκεί χαρακτηριστικά αναγράφεται ότι: ‘το αίτημα συνοδευόταν από σειρά δικαιολογητικών, τιμολόγια επομένως ο φάκελος ήταν ‘βαρύς’».

Τέλος, επισήμανε τα έγγραφα της άγνωστης μέχρι σήμερα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που σημειώθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Όσα ανέφερε ο Ζαχαρίας Κεσσές:

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βήματος η Intellexa έχει στη διάθεσή της έγγραφα ελληνικών κρατικών υπηρεσιών με τη μορφή «συστατικής επιστολής» για την επιτυχημένη λειτουργία του στην Ελλάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξαγωγή του σε τρίτες χώρες.

Αναφέρεται συγκεκριμένα στην ύπαρξη κρατικών εγγράφων διασφάλισης και επιβεβαίωσης επαρκούς απόδοσης, δηλαδή πιστοποιητικών Reference Certificate και Certificate of Good Performance αλλά κυρίως του Government User Certificate (Κρατικό Πιστοποιητικό Χρήστη).

Το Υπουργείο Εξωτερικών όντως προχώρησε σε πέντε εγκρίσεις εξαγωγών κομματιών του Predator από τις 15 Νοεμβρίου 2021 ως τα τέλη Μαρτίου του 2022. Οι πιο σημαντικές ήταν αυτές που αφορούσαν την εξαγωγή στο Σουδάν και τη Μαδαγασκάρη.

Η Intellexa όντως έχει πληθώρα εγγράφων, κάτι που πιστοποιείται και από την Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2023. Εκεί χαρακτηριστικά αναγράφεται ότι : «το αίτημα συνοδευόταν από σειρά δικαιολογητικών, τιμολόγια επομένως ο φάκελος ήταν «βαρύς».

Η έκδοση όλων των αδειών έγινε με υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Γιάννη Σμυρλή, ενώ αναφέρεται στην ΕΔΕ ότι οι χειρίστριες του ΥΠΕΞ « επικοινωνούσαν απευθείας για τα θέματα έκδοσης αδειών με το γραφείο του κ. Σμυρλή».

Στην ΕΔΕ επίσης αποτυπώνεται ότι είχαν δοθεί προφορικές οδηγίες από το γραφείο του κ. Σμυρλή προκειμένου «να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να καταβάλλεται προσπάθεια απλούστευσης της διαδικασίας»

Δεν ζητήθηκε η οποιαδήποτε εμπλοκή της Διευθύνουσας την Β6 Διεύθυνση σε αντίθεση με όλες τις άλλες άδειες ενώ ο έλεγχος ήταν επιφανειακός.

Οι άδειες εξαγωγής της Intellexa και Krikel χορηγήθηκαν από τον κ. Σμυρλή είτε αυθημερόν είτε την επόμενη ημέρα σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τις άλλες άδειες εξαγωγής.

Το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΞ υπό τον κ. Σμυρλή είχε πλήρη επίγνωση ότι επρόκειτο για κατασκοπευτικό λογισμικό και μάλιστα υπάλληλος του τμήματος δήλωσε χωρίς καμία συστολή ότι «η εξαγωγή του λογισμικού εισβολής είναι καθόλα νόμιμη».

Σύμφωνα με την ΕΔΕ διαπιστώθηκε ότι «παραβλέφθηκαν οι προβλέψεις του Κανονισμού 2021/821, που αναφέρεται στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη χορήγηση των αδειών τα ανθρώπινα δικαίωμα, ο προβληματισμός για την τελική χρήση του προϊόντος, ο κίνδυνος εκτροπής, η εσωτερική καταστολή και η διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.»

Ο κ. Σμυρλής παρά τις διαπιστώσεις της ΕΔΕ ουδέποτε ελέγχθηκε για την υπογραφή των εξαγωγών του Predator, ενώ δεν εξετάστηκε καν ως μάρτυρας. Αντίθετα επιβραβεύτηκε με τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, μολονότι επί των ημερών του αβίαστα υπέγραψε πολλαπλώς για την εξαγωγή του κατασκοπευτικού λογισμικού με το οποίο παγιδεύτηκε μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος του στο Υπουργείο Εξωτερικών εκείνη την περίοδο Νίκος Δένδιας.

Αντίστοιχα και ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Θεμιστοκλής Δεμίρης επιβραβεύτηκε με την ανάθεση των καθηκόντων του Διοικητή της ΕΥΠ.

Επισυνάπτω τα έγγραφα της άγνωστης μέχρι σήμερα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, η οποία αναγνώστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών».

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