 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(18) "Personal Investing"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι έχασαν τη bull market – Οι μετοχές που παραμένουν φθηνές [πίνακες]

Το πολυετές ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αναδιαμορφώσει τις αποτιμήσεις των εισηγμένων, ωστόσο δεν έχει οδηγήσει το σύνολο της αγοράς σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές

Xρηματιστήριο Αθηνών 18.07.2026, 11:00
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι έχασαν τη bull market – Οι μετοχές που παραμένουν φθηνές [πίνακες]
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε άσκηση για γερούς λύτες έχει μετατραπεί το ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό το πρώτο δεκαπενθήμερο του β’ εξαμήνου του έτους, με πολλά χαρτοφυλάκια να έχουν κατοχυρώσει μέρος των ισχυρών κερδών του πρώτου εξαμήνου και να αναζητούν τις επόμενες θέσεις που οι αποτιμήσεις τους δεν είναι ήδη απαιτητικές.

Όπως σχολιάζουν χρηματιστηριακές πηγές στον ΟΤ, το πολυετές ράλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει αναδιαμορφώσει τις αποτιμήσεις των εισηγμένων, ωστόσο δεν έχει οδηγήσει το σύνολο της αγοράς σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές. Αρκετές εταιρείες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε επίπεδα που παραπέμπουν σε σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις, είτε σε όρους κερδοφορίας είτε σε σχέση με τη λογιστική τους αξία.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η αγορά συνεχίζει να αποτιμά εισηγμένες χαμηλότερα από την καθαρή τους θέση, όπως αποτυπώνεται στον δείκτη P/BV

Οι δείκτες, βέβαια, δεν αποτυπώνουν μόνοι τους τη συνολική εικόνα μιας εισηγμένης, όπως εξηγούν πηγές στον ΟΤ. Η εμπορευσιμότητα, η συμμετοχή ξένων επενδυτών, η κεφαλαιοποίηση, η ποιότητα των αποτελεσμάτων και οι προοπτικές ανάπτυξης επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η αγορά αποτιμά κάθε εταιρεία. Έτσι, δύο επιχειρήσεις με παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικούς πολλαπλασιαστές.

Ωστόσο, οι τρεις βασικοί δείκτες που μπορούν να δώσουν μια καλή εικόνα για τους τίτλους που μπορεί να βρίσκονται στα «ραντάρ» των αγοραστών είναι P/E, P/BV και EV/EBITDA, δηλαδή της σχέσης της τιμής της μετοχής με τα κέρδη, τη λογιστική αξία και τα λειτουργικά αποτελέσματα των εταιρειών.

Οι χαμηλότεροι πολλαπλασιαστές κερδών

Στον δείκτη P/E, η χαμηλότερη αποτίμηση καταγράφεται στην Interlife, με τον τίτλο να διαπραγματεύεται στις 4,69 φορές τα κέρδη. Ακολουθούν η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων με 6,57 φορές, η Autohellas με 6,76 φορές, η Motor Oil με 6,87 φορές και η HelleniQ Energy με 7,02 φορές.

Στη συνέχεια βρίσκονται η Πετρόπουλος (7,26), η Medicon (7,45), ενώ στις 7,7 φορές διαμορφώνεται ο δείκτης για την Aegean και τη Fourlis.

Τη λίστα συμπληρώνουν η Μοτοδυναμική με P/E 8,3 φορές, η Flexopack με 8,6 φορές, η Έλαστρον με 8,88 φορές και η Mevaco με 8,96 φορές. Στην ίδια κατηγορία παραμένει και η Jumbo, η οποία παρά το μέγεθος και τη διεθνή της παρουσία εξακολουθεί να κινείται σε μονοψήφιο πολλαπλασιαστή κερδών.

Οι τίτλοι κάτω από τη λογιστική αξία

Σε αρκετές περιπτώσεις, η αγορά συνεχίζει να αποτιμά εισηγμένες χαμηλότερα από την καθαρή τους θέση, όπως αποτυπώνεται στον δείκτη P/BV.

Τη χαμηλότερη σχέση τιμής προς λογιστική αξία εμφανίζει η Δρομέας, με τον δείκτη στο 0,40. Ακολουθούν οι Αφοί Κορδέλλου (0,42), η Χαϊδεμένος (0,44), ο Μουζάκης (0,51), η Τεχνική Ολυμπιακή (0,52), η Έλαστρον (0,56) και οι Μύλοι Λούλη (0,58).

Στην ίδια εικόνα περιλαμβάνονται η Ελινόιλ (0,63), η Medicon (0,66), η Βογιατζόγλου (0,67), η Flexopack (0,69), η Έλτον (0,70), η Intracom και η CNL Capital (0,76), καθώς και η Interlife (0,77).

Χαμηλές αποτιμήσεις έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού εξακολουθούν να εμφανίζουν και αρκετές ΑΕΕΑΠ, με τα discounts σε ορισμένες περιπτώσεις να πλησιάζουν το 40%.

Οι χαμηλότερες αποτιμήσεις σε επίπεδο EV/EBITDA

Στον δείκτη EV/EBITDA, η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων εμφανίζει τον χαμηλότερο πολλαπλασιαστή, στις 2,2 φορές. Ακολουθεί η Καρέλιας με 2,36 φορές, ενώ κάτω από τις 4 φορές βρίσκονται τα Πλαστικά Κρήτης (3,87) και η Fourlis (3,99).

Τη λίστα συμπληρώνουν η Medicon (4,10), η Aegean (4,35), η Flexopack (4,38) και η AS Company (4,42).

Οι εταιρείες που εμφανίζονται σε περισσότερες από μία κατατάξεις

Ορισμένες εισηγμένες εμφανίζονται όμως επανειλημμένα στις λίστες των χαμηλών αποτιμήσεων. Η Medicon, η Flexopack, η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, τα Πλαστικά Κρήτης και η Interlife συγκαταλέγονται στις εταιρείες που διατηρούν παρουσία σε περισσότερες από μία κατηγορίες, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά εξακολουθεί να αποδίδει περιορισμένους πολλαπλασιαστές σε σχέση με τα οικονομικά τους μεγέθη.

Τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν ότι όλοι οι τίτλοι αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες. Σε αρκετές περιπτώσεις οι χαμηλές αποτιμήσεις συνδέονται με τη χαμηλή εμπορευσιμότητα, τη μικρότερη προβολή προς τους θεσμικούς επενδυτές ή τις ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού μοντέλου.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι έχασαν τη bull market – Οι μετοχές που παραμένουν φθηνές [πίνακες]
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι έχασαν τη bull market του ΧΑ - Οι φθηνές μετοχές [πίνακες]
Αμοιβαία Κεφάλαια: Άνω των 32 δισ. το ενεργητικό το α’ εξάμηνο του 2026
Markets

Ποιες είναι οι επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων το α' εξάμηνο του 2026
Wall Street: Εβδομάδα απωλειών – Selloff στις μετοχές ημιαγωγών
Wall Street

Wall Street: Εβδομάδα απωλειών – Selloff στις μετοχές ημιαγωγών
SpaceX: Έχασε 1 τρισ. στο ταμπλό της Wall Street
Wall Street

SpaceX: Έχασε 1 τρισ. στο ταμπλό της Wall Street
Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις
Ομόλογα

Μειώνονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, θετικός ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, θετικός ο FTSE 100

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Pokemon Go: Δέκα χρόνια, εκατομμύρια παίκτες προσπαθούν να τα… πιάσουν όλα (τα τέρατα)
World

Εκατομμύρια παίκτες του Pokemon Go, συνεχίζουν την «τρέλα» που άρχισε το 1996

Η εφαρμογή για κινητά Pokémon Go, χρησιμοποιεί GPS και επαυξημένη πραγματικότητα για να επιτρέπει στους παίκτες να βρίσκουν και να πιάνουν εικονικά τέρατα σε τοποθεσίες του πραγματικού κόσμου

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Αγορά εργασίας: Νέα μείωση στο 8,2% προβλέπει το ΙΟΒΕ στο 2027 – Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν
Macro

Ανεργία στο 8,2% «βλέπει» το ΙΟΒΕ το 2027 - Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν

Ισχυρή αγορά εργασίας προβλέπεται στους τομείς των υπηρεσιών και του εμπορίου, ενώ ήπια υποχώρηση αναμένεται σε βιομηχανία και κατασκευές

Δημήτρης Σταμούλης
Αλέξανδρος Εξάρχου: Τα deals, τα projects και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ
Business

Τα deals, οι επενδύσεις και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR εξέφρασε τη βεβαιότητα για την είσοδο διεθνών επενδυτών στην ΑΜΚ - Πληροφορίες για άντληση κεφαλαίων άνω των 700 εκατ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Κινηματογράφος: Σε τροχιά ρεκόρ οι εισπράξεις – Στην κορυφή η «Οδύσσεια»
Tέχνη και Ζωή

Σε τροχιά ρεκόρ ο κινηματογράφος - Στην κορυφή η «Οδύσσεια»

Πώς και πώς αναμένεται η «Οδύσσεια» στα ταμεία των αιθουσών IMAX - Η επιστροφή των μεγάλων στούντιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
efood: Τι σημαίνει η συμφωνία Uber – Delivery Hero για την ελληνική αγορά
Business

Η έκπληξη που έκρυβε για την efood το deal με την Uber

Η επόμενη μέρα της efood μετά την πώληση του μητρικού ομίλου στην Uber - Πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο στο ελληνικό delivery

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι έχασαν τη bull market – Οι μετοχές που παραμένουν φθηνές [πίνακες]
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι έχασαν τη bull market του ΧΑ - Οι φθηνές μετοχές [πίνακες]

Το πολυετές ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αναδιαμορφώσει τις αποτιμήσεις των εισηγμένων, ωστόσο δεν έχει οδηγήσει το σύνολο της αγοράς σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Εβδομάδα απωλειών – Selloff στις μετοχές ημιαγωγών
Wall Street

Wall Street: Εβδομάδα απωλειών – Selloff στις μετοχές ημιαγωγών

Στο κόκκινο η Wall Street καθώς διευρύνθηκε το τεχνολογικό selloff

Τζούλη Καλημέρη
SpaceX: Έχασε 1 τρισ. στο ταμπλό της Wall Street
Wall Street

SpaceX: Έχασε 1 τρισ. στο ταμπλό της Wall Street

Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν έως και 6,9% στα 122,12 δολάρια η μετοχή

Αμερικανικά ομόλογα: Πτωτικά οι αποδόσεις
Ομόλογα

Μειώνονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Τα νέα οικονομικά δεδομένα οδήγησαν πτωτικά το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, θετικός ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές, θετικός ο FTSE 100

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών ακολούθησαν το κύμα ρευστοποιήσεων

Δολάριο: Στο χαμηλό έτους το κόστος χετζαρίσματος
Συνάλλαγμα

Νηνεμία στο δολάριο βλέπουν οι traders

Οι traders βλέπουν ελάχιστες πιθανότητες ένας σημαντικός καταλύτης να διαταράξει το δολάριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο 2,6% οι απώλειες της «κόκκινης» εβδομάδα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο 2,6% οι απώλειες της «κόκκινης» εβδομάδα στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Voucher παιδικών σταθμών: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
Κοινωνία

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα voucher παιδικών σταθμών

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες

Κυψέλη: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια
Κοινωνία

Συνεχίζονται οι έλεγχοι για τις ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη

Οι ένοικοι των πολυκατοικιών που εμφάνισαν ρωγμές στην Κυψέλη, εξακολουθούν να αγωνιούν, ζητώντας διαβεβαιώσεις για το αν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ποιοι έχασαν τη bull market – Οι μετοχές που παραμένουν φθηνές [πίνακες]
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι έχασαν τη bull market του ΧΑ - Οι φθηνές μετοχές [πίνακες]

Το πολυετές ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αναδιαμορφώσει τις αποτιμήσεις των εισηγμένων, ωστόσο δεν έχει οδηγήσει το σύνολο της αγοράς σε υψηλότερους πολλαπλασιαστές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βουλή: Κατατίθεται προς επεξεργασία η σύμβαση παραχώρησης του αερολιμένα Καλαμάτας
Economy

Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί, προς συζήτηση και ψήφιση, στη Βουλή την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας “Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος”». Η σύμβαση υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου […]

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 24 Ιουλίου
Economy

Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 24 Ιουλίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Πρόκειται να καταβληθούν 68,6 εκατ. ευρώ σε 80.169 δικαιούχους

72 δόσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση – Ποιες οφειλές υπάγονται
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις - Ποιες οφειλές υπάγονται

Πώς να ρυθμίσετε σε 72 δόσεις τις οφειλές με την εφορία - Τι πρέπει να προσέξετε

Αμοιβαία Κεφάλαια: Άνω των 32 δισ. το ενεργητικό το α’ εξάμηνο του 2026
Markets

Ποιες είναι οι επιδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων το α' εξάμηνο του 2026

Η συνολική αγορά των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, δηλαδή για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ, εμφάνισε αύξηση ενεργητικού κατά 9,9%

ΗΠΑ και Ιράν: Πλήγματα σε ιρανικές υποδομές και επιθέσεις σε βάσεις στον Κόλπο
Πολιτική

Στο «κόκκινο» η ένταση ΗΠΑ και Ιράν - Κλιμακώνεται η ένταση

Αυξάνονται τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μη στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, που απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής σε ολοκληρωτικό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Video games: «Ακονίζουν» τη μνήμη; Τι δείχνει η ανασκόπηση 133 μελετών
Τεχνολογία

Πώς συνδέεται το gaming με τις γνωστικές δεξιότητες

Νέα επιστημονική ανασκόπηση δείχνει μικρά γνωστικά οφέλη από τα video games, κυρίως για τη μνήμη, αρκεί να τηρείται το μέτρο

Αννα Μαρία Δρόσου
Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 3ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 3ο]

Η ερμηνεία της φράσης «μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά»

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Apple: Ξεπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία την Nvidia
World

Η Apple ξανά στην κορυφή - Εκθρόνισε την Nvidia

Το ορόσημο αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Apple να εδραιωθεί πιο σταθερά μεταξύ των κορυφαίων παικτών του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης

EU Report Sees Limited Progress on Rule of Law in Greece
English Edition

EU Report Sees Limited Progress on Rule of Law in Greece

At the same time, the Commission acknowledged incremental reform in Greece, while continuing to pressure on Rule of Law foundations such as media freedom and transparency

Jensen Huang: Πουλήθηκε για 960.000 δολάρια το συλλεκτικό μπουφάν του
World

Πόσο πουλήθηκε το signature μπουφάν του Jensen Huang

Οι συλλέκτες φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για αντικείμενα, όπως το μπουφάν του Jensen Huang, που συνδέονται με την άνθιση της τεχνητής νοημοσύνης

Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Κόσμος

Ρωσία: Επτά νεκροί και 24 τραυματίες μετά από επίθεση ουκρανικών drones

«Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries», ρωσικού κολοσσού στον συγκεκριμένο κλάδο, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γεβγκένι Περβίσοφ

AI Act: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

AI Act: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την AI και η επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Σταθερότητα ή ακυβερνησία; Η Ιστορία διαψεύδει το δίλημμα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική

Σταθερότητα ή ακυβερνησία; Η Ιστορία διαψεύδει το δίλημμα Μητσοτάκη

Στην ιστορία της Μεταπολίτευσης και όταν χρειάστηκε η χώρα κυβερνήθηκε επαρκώς από σχήματα συνεργασίας. Οι περιπτώσεις του 1989 και του 2012 διαψεύδουν τα διλήμματα που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δημήτρης Τερζής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies