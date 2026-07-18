Ιαπωνία: Η παγκόσμια ζήτηση αναδιαμορφώνει την αγορά μεταχειρισμένων ειδών μόδας

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Νέα περίοδο άνθησης γνωρίζει ο διάσημος τομέας μόδας της Ιαπωνίας, αυτή τη φορά χάρη στην αγορά των μεταχειρισμένων και vintage ειδών, η οποία έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για καταναλωτές από όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρουν οι Japan Times, ένας συνδυασμός παραγόντων –το αδύναμο γιεν, η έκρηξη του τουρισμού μετά την πανδημία, η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η εξάπλωση των διαδικτυακών πλατφορμών μεταπώλησης– έχει μεταμορφώσει μια αγορά που άλλοτε απευθυνόταν κυρίως στους Ιάπωνες σε έναν διεθνή προορισμό για τους λάτρεις της μόδας.

Για δεκαετίες, η Ιαπωνία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις της παγκόσμιας μόδας, χάρη σε εμβληματικούς δημιουργούς όπως οι Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Comme des Garçons, Kenzo, Sacai και Junya Watanabe. Παράλληλα, η κουλτούρα του Harajuku, η avant-garde αισθητική και η φήμη της χώρας για την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και την προσοχή στη λεπτομέρεια έχουν εδραιώσει τη θέση της ως σημείο αναφοράς για τους φίλους της μόδας.

Σήμερα, όμως, το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στη δεύτερη ζωή των ρούχων. Τα καταστήματα vintage και secondhand έχουν γίνει απαραίτητη στάση για χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ιαπωνία έχοντας ήδη καταρτίσει λίστες αγορών από βίντεο στο TikTok, αναρτήσεις στο Instagram και οδηγούς στο YouTube.

Το αδύναμο γιεν, κίνητρο για αγορές στην Ιαπωνία

Η Μπρουκ Κραμ, στυλίστρια από το Σικάγο που εργάζεται στο Τόκιο, δήλωσε στους Japan Times ότι η ζήτηση για vintage αγορές εκτοξεύθηκε μετά την πανδημία. Όπως εξηγεί, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι τουρίστες οργανώνουν τις αγορές τους, καθώς αμέτρητοι δημιουργοί περιεχομένου προτείνουν συγκεκριμένα καταστήματα και γειτονιές για την αναζήτηση σπάνιων κομματιών.

Το αδύναμο γιεν λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο. Για πολλούς ξένους επισκέπτες, επώνυμα κομμάτια που στις ΗΠΑ ή στην Ευρώπη θα κόστιζαν υπέρογκα ποσά μπορούν στην Ιαπωνία να αποκτηθούν σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Χαρακτηριστική είναι η εμπειρία της Isabelle Truman, συντάκτριας μόδας από το Λος Άντζελες, η οποία, σύμφωνα με τους Japan Times, έφτασε στο Τόκιο γνωρίζοντας ήδη τη φήμη της ιαπωνικής αγοράς, αλλά εντυπωσιάστηκε ακόμη περισσότερο από τις πραγματικές ευκαιρίες που βρήκε. Όπως περιγράφεται στο δημοσίευμα, πραγματοποίησε εκτεταμένες αγορές, πληρώνοντας για πολλά προϊόντα σχεδόν τα μισά χρήματα σε σχέση με όσα θα κατέβαλλε στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η δυνατότητα αφορολόγητων αγορών για τους ξένους επισκέπτες καθιστά τις τιμές ακόμη πιο ελκυστικές.

Ωστόσο, η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση δεν δημιουργεί μόνο ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις για τους Ιάπωνες εμπόρους. Ο Σέγια Αμάνο, ιδρυτής του vintage καταστήματος ‘Bout στο Τόκιο, εξηγεί στην εφημερίδα ότι το κόστος προμήθειας των προϊόντων έχει αυξηθεί σημαντικά, αναγκάζοντας πολλές επιχειρήσεις να ανεβάσουν τις τιμές τους. Το κατάστημά του ειδικεύεται σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά στρατιωτικά και εργατικά ενδύματα, τα οποία πλέον είναι πολύ ακριβότερο να αποκτηθούν.

Το ενδιαφέρον για την ιαπωνική μόδα δεν περιορίζεται στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη χώρα. Στη Νέα Υόρκη, ο Ζακ Νοέλ Μανουέλ, συνιδιοκτήτης του Livebait NYC, που ειδικεύεται στη μεταχειρισμένη μόδα εμπνευσμένη από το Harajuku, το γοτθικό στυλ και τη Lolita αισθητική, παρατηρεί σταθερή αύξηση της ζήτησης τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημοτικότητα των anime, των manga, των βιντεοπαιχνιδιών αλλά και των social media έχει φέρει μια νέα γενιά καταναλωτών πιο κοντά στην ιαπωνική μόδα.

Παρ’ όλα αυτά, οι αγοραστές του εξωτερικού αντιμετωπίζουν και αυτοί αυξημένα κόστη. Τα έξοδα αποστολής έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ οι δασμοί και οι εισαγωγικοί φόροι αποτελούν ολοένα μεγαλύτερο πρόβλημα, ιδιαίτερα για τους Αμερικανούς μεταπωλητές.

Η διεθνοποίηση της αγοράς

Η διεθνοποίηση της αγοράς αφορά και πιο παραδοσιακά είδη ένδυσης. Η Σονόε Σουγκαγάρα, η οποία διατηρεί κατάστημα με vintage κιμονό στο Λονδίνο, αναφέρει στους Japan Times ότι πολλοί πελάτες της αγοράζουν ιαπωνικά ενδύματα κυρίως για την αισθητική τους και όχι λόγω βαθιάς γνώσης της ιαπωνικής κουλτούρας. Η ίδια έχει διαπιστώσει μεγάλη αύξηση στο κόστος μεταφοράς, ενώ αρκετοί Ιάπωνες πωλητές έχουν ήδη αναπροσαρμόσει τις τιμές τους, αντιλαμβανόμενοι το αυξανόμενο ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Καθοριστικό ρόλο στη διεθνοποίηση της αγοράς παίζουν και οι πλατφόρμες μεταπώλησης, όπως οι Mercari και Depop, οι οποίες διαθέτουν παγκοσμίως προϊόντα απευθείας από Ιάπωνες πωλητές. Η ευκολότερη πρόσβαση έχει ενισχύσει τη ζήτηση, αλλά έχει ταυτόχρονα αυξήσει και τον ανταγωνισμό, καθώς πολλοί αγοράζουν προϊόντα με σκοπό τη μεταπώλησή τους.

Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη, αρκετοί επαγγελματίες του χώρου θεωρούν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διατήρηση της ιδιαίτερης κουλτούρας που έκανε την ιαπωνική αγορά μεταχειρισμένων τόσο ξεχωριστή. Ο Ναόκι Κατζιγάρα, ιδιοκτήτης καταστημάτων vintage στη Νιιγκάτα και το Τόκιο, επισημαίνει ότι ολοένα περισσότεροι ξένοι πελάτες εντοπίζουν πλέον τα καταστήματα μέσω TikTok, Google Maps, YouTube και πολύγλωσσων ταξιδιωτικών οδηγών. Παράλληλα, παρατηρεί πως αρκετοί τουρίστες ταξιδεύουν στην Ιαπωνία με βασικό σκοπό τις αγορές vintage ειδών και όχι μόνο στο Τόκιο ή την Οσάκα, αλλά και σε μικρότερες περιφερειακές πόλεις, όπου αναζητούν εξειδικευμένα καταστήματα.

Σύμφωνα με τον Κατζιγάρα, αυτό που διαφοροποιεί την ιαπωνική αγορά από τις δυτικές είναι η φιλοσοφία της. Ενώ στη Δύση δίνεται συχνά έμφαση στη σπανιότητα ή την ιστορική αξία ενός ενδύματος, στην Ιαπωνία μεγαλύτερη σημασία έχουν η ποιότητα κατασκευής, οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες, οι δυνατότητες συνδυασμού και η ιστορία που συνοδεύει κάθε κομμάτι.

Όπως καταλήγουν οι Japan Times, το αδύναμο γιεν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επιτάχυναν τη διεθνή προβολή της ιαπωνικής αγοράς vintage, όμως η πραγματική της δύναμη εξακολουθεί να βρίσκεται στη βαθιά γνώση, την επιμελημένη επιλογή των προϊόντων και την κουλτούρα διατήρησης της μόδας, στοιχεία που εξακολουθούν να κάνουν την Ιαπωνία μοναδική στον παγκόσμιο χάρτη της second-hand μόδας.