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Ιαπωνία: Θα αγοράσει τσιπ Nvidia Rubin για να κατασκευάσει τεχνητή νοημοσύνη για ρομπότ

Η δημιουργία ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης είναι στρατηγικής σημασίας για την Ιαπωνία

World 17.07.2026, 06:10
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Ιαπωνία: Θα αγοράσει τσιπ Nvidia Rubin για να κατασκευάσει τεχνητή νοημοσύνη για ρομπότ
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η Ιαπωνία σχεδιάζει να αποκτήσει 27.500 τσιπ Rubin επόμενης γενιάς της Nvidia, σε μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ανάπτυξη ενός εγχώριου θεμελιώδους μοντέλου AI ειδικά για εφαρμογές ρομποτικής.

Επικεφαλής της πρωτοβουλίας είναι η νεοσύστατη εταιρεία Noetra, η οποία έχει εξασφαλίσει κρατική χρηματοδότηση ύψους 387,3 δισ. γεν (περίπου 2,4 δισ. δολάρια) έως τον Μάρτιο του 2027. Η εταιρεία θα αναλάβει τόσο την ανάπτυξη του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης όσο και την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων ισχύος περίπου 140 μεγαβάτ. Στο εγχείρημα συμμετέχουν δεκάδες μεγάλες ιαπωνικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι Sony Group, SoftBank, Preferred Networks (με τη στήριξη της Toyota), NEC και Fujitsu, αναφέρουν οι Japan Times.

Το νέο κέντρο δεδομένων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2028. Αν και η παραγγελία των 27.500 τσιπ Rubin θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, παραμένει μικρότερη σε σύγκριση με τα σχέδια της Microsoft, η οποία σχεδιάζει να δημιουργήσει υποδομές με εκατοντάδες χιλιάδες συστήματα Vera Rubin της Nvidia.

Ένα οικοσύστημα ΑΙ στρατηγικής σημασίας για την Ιαπωνία

Ο υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, Ριοσέι Ακαζάβα, χαρακτήρισε τη δημιουργία ενός ισχυρού εγχώριου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης στρατηγικής σημασίας για μια χώρα με περιορισμένους φυσικούς πόρους και αυξημένη έκθεση σε φυσικές καταστροφές. Μάλιστα, σε εκδήλωση στο Τόκιο εμφανίστηκε φορώντας μαύρο δερμάτινο μπουφάν, σε μια εμφανή αναφορά στο χαρακτηριστικό ντύσιμο του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος βρέθηκε στην ιαπωνική πρωτεύουσα για να προωθήσει συνεργασίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της ιαπωνικής κυβέρνησης για τη μείωση της εξάρτησης από ξένες τεχνολογίες και την ενίσχυση της τεχνολογικής και εθνικής ασφάλειας της χώρας. Η Noetra θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία μηχανικών από εταιρείες όπως οι SoftBank, Preferred Networks, NEC και Fujitsu, οι οποίες έχουν ήδη αναπτύξει τα δικά τους μεγάλα γλωσσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Sarashina LLM της SoftBank, το PLaMo της Preferred Networks και το cotomi της NEC.

Η ανακοίνωση της επένδυσης έγινε θετικά δεκτή από τις αγορές, με τις μετοχές των Sony, Toyota, Fujitsu και NEC να καταγράφουν άνοδο στο χρηματιστήριο του Τόκιο, κόντρα στη γενικότερη πτωτική πορεία της αγοράς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Noetra, Χιρονόμπου Τάμπα, ο οποίος είχε ηγηθεί της ανάπτυξης του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου της SoftBank, η νέα εταιρεία δημιουργήθηκε ακριβώς για να ενώσει τις μέχρι σήμερα κατακερματισμένες προσπάθειες της Ιαπωνίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως υποστήριξε, η χώρα, η οποία διαθέτει μερικούς από τους σημαντικότερους κατασκευαστές βιομηχανικών ρομπότ παγκοσμίως, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μια αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Nvidia

Το πρώτο μοντέλο ΑΙ της Noetra το πρώτο τρίμηνο 2027

Η Noetra σχεδιάζει να παρουσιάσει το πρώτο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδοχικές αναβαθμίσεις. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης για ρομποτικές εφαρμογές μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η ανάπτυξη ενός εγχώριου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης για φυσικές εφαρμογές αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρύτερης στρατηγικής της Ιαπωνίας να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να κατακτήσει πάνω από το 30% της παγκόσμιας αγοράς ρομποτικής, η οποία εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 60 τρισ. γεν έως το 2040.

Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να καθοδηγούν σύνθετες ρομποτικές κινήσεις εντείνεται συνεχώς. Στην Ιαπωνία, η ανάγκη θεωρείται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς μια ολόκληρη γενιά έμπειρων τεχνιτών και βιομηχανικών εργαζομένων – από συγκολλητές έως μηχανικούς – συνταξιοδοτείται χωρίς να μεταβιβάζει τις εξειδικευμένες δεξιότητές της.

Όπως επισήμανε ο Τζένσεν Χουάνγκ, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο διατήρησης και μεταφοράς αυτής της πολύτιμης τεχνογνωσίας στις επόμενες γενιές, επιτρέποντας στα ρομπότ να μαθαίνουν από την εμπειρία των κορυφαίων τεχνιτών.

Ο επικεφαλής της Nvidia υπογράμμισε, πάντως, ότι για να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες της Ιαπωνίας θα απαιτηθούν πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές, τόσο σε κέντρα δεδομένων όσο και σε ηλεκτρικά δίκτυα που θα μπορούν να υποστηρίξουν τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

«Θα κατασκευάσουμε πολύ περισσότερες υποδομές εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Αυτή είναι μόνο η αρχή».

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