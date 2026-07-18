Βρετανία: Πρώτη πρόκληση για τον Αντι Μπέρναμ οι λογαριασμοί ενέργειας

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Ριζοσπαστικά σχέδια που θα μπορούσαν να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών στη Βρετανία κατά 130 λίρες ετησίως και να καταστήσουν τη λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας φθηνότερη από αυτή ενός λέβητα φυσικού αερίου, εξετάζει ο νέος ηγέτης των Εργατικών Άντι Μπέρναμ .

Οταν ανέλαβε την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ο Μπέρναμ υποσχέθηκε να μειώσει τις τιμές των «βασικών αγαθών», ενώ ένα πακέτο μέτρων για το κόστος διαβίωσης αναμένεται να είναι μία από τις πρώτες ανακοινώσεις του στη Ντάουνινγκ Στριτ, αναφέρει ο Guardian.

Η πρόταση για την ενέργεια, η οποία εκπονήθηκε από το κέντρο μελετών Nesta και εξετάζεται από την ομάδα του Μπέρναμ, θα αλλάξει τον τρόπο χρέωσης του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά και θα καταργήσει ορισμένους φόρους πολιτικής από τους λογαριασμούς, με κόστος 3,2 δισ. λίρες ετησίως για τον φορολογούμενο.

Η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το φυσικό αέριο θα έκανε τη χρήση αντλιών θερμότητας μια πιο ελκυστική επιλογή και θα μείωνε τους μέσους λογαριασμούς κατά 130 λίρες.

Ο Άντριου Σίσσονς, διευθυντής του προγράμματος «Βιώσιμο Μέλλον» του Nesta, δήλωσε: «Εδώ και χρόνια, τα ιστορικά κόστη των πολιτικών επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καθιστώντας τις επιλογές καθαρής θέρμανσης τεχνητά ακριβές».

Η επιτάχυνση της υιοθέτησης των αντλιών θερμότητας θα ενίσχυε τα «πράσινα» διαπιστευτήρια του νέου πρωθυπουργού, τα οποία έχουν αμφισβητηθεί από ορισμένους στο Εργατικό Κόμμα, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι απέρριψε τον υπουργό Ενέργειας Έντ Μιλίμπαντ ως υπουργό Οικονομικών, προτιμώντας την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ.

Τα χρέη των νοικοκυριών στη Βρετανία

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, υποστήριξε η Nesta, η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να διαγράψει τα συσσωρευμένα χρέη των καταναλωτών για ηλεκτρικό ρεύμα, με εφάπαξ κόστος 2,7 δισ. λιρών. Εκτός από την ελάφρυνση του χρέους για περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά, αυτή η διάσωση θα αφαιρούσε τις 29 λίρες ετησίως που καταβάλλουν όλα τα νοικοκυριά για την κάλυψη του κόστους των ανεξόφλητων λογαριασμών.

Το κόστος οποιουδήποτε πακέτου μέτρων θα πρέπει να καλυφθεί στον πρώτο προϋπολογισμό του νέου υπουργού Οικονομικών αυτό το φθινόπωρο – ενδεχομένως μέσω αυξήσεων φόρων.

Η προσέγγιση της Nesta στοχεύει στην αμφιλεγόμενη πάγια χρέωση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, η οποία, σύμφωνα με ορισμένους, τιμωρεί άδικα τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

Το πάγιο τέλος, που συχνά παρομοιάζεται με το μηνιαίο πάγιο τηλεφωνικής γραμμής, είναι ξεχωριστό από την τιμή που χρεώνεται για το φυσικό αέριο που καταναλώνεται και επί του παρόντος προσθέτει περίπου 29 πένες την ημέρα στους λογαριασμούς για την κάλυψη του κόστους συντήρησης των δικτύων φυσικού αερίου και των μετρητών, ανεξάρτητα από το πόση ενέργεια καταναλώνει ένα νοικοκυριό.