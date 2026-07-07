Βρετανία: Χρειάζεται 100 δισ. στερλίνες για να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος

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Το ποσό των 100 δισ. στερλίνων θα χρειαστεί η Βρετανία για να διατηρήσει το χρέος της σε βιώσιμη πορεία.

Στην ετήσια αξιολόγησή του για τις προοπτικές των επόμενων 50 ετών, το για την Ευθύνη του Προϋπολογισμού (OBR) ανέφερε ότι η απλή διατήρηση του δημόσιου χρέους στο τρέχον επίπεδο του 95% του ΑΕΠ θα απαιτούσε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών «ισοδύναμες με τα συνολικά έσοδα από τον φόρο εταιρειών στην ηπειρωτική χώρα», τα οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις του, θα ανέλθουν σε 101,4 δισ. στερλίνες φέτος.

Το OBR είναι ένας ανεξάρτητος φορέας με πλήρη εποπτεία, του οποίου η κύρια εργασία είναι να εκπονεί πενταετείς προβλέψεις παράλληλα με τον προϋπολογισμό του υπουργού Οικονομικών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί εάν η κυβέρνηση τηρεί τους αυτοεπιβαλλόμενους δημοσιονομικούς κανόνες.

Με τον Μπέρναμ να αναμένεται να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ ως πρωθυπουργό αργότερα αυτόν τον μήνα, το Γραφείο Προϋπολογισμού προέτρεψε την κυβέρνηση των Εργατικών να μην καθυστερήσει. «Όσο περισσότερο επιτρέπεται να αυξάνεται το χρέος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος μιας ξαφνικής αρνητικής αντίδρασης των επενδυτών» ανέφερε στην Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων και Βιωσιμότητας. «Τα μη βιώσιμα δημοσιονομικά αποτελέσματα που μπορεί να μην συμβούν για κάποια χρόνια είναι η σημερινή πρόκληση, όχι η αυριανή».

How sustainable are the UK’s public finances in the long term? Our 2026 Fiscal risks and sustainability report explores the pressures on government spending, taxes and debt over the next 50 years. Watch our short explainer below and read the full report on our website.… — Office for Budget Responsibility (@OBR_UK) July 7, 2026

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν ανησυχήσει με το σχόλιο που Μπέρναμ πριν ένα χρόνο, ο οποίος υποστήριξε ότι η Βρετανία δεν πρέπει να «εξαρτάται» από τις αγορές, παρόλο που στη συνέχεια απέσυρε τα σχόλιά του. Οι επενδυτές έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον πιθανό διορισμό του Εντ Μίλιμπαντ ως υπουργού Οικονομικών.

«Τα δημόσια οικονομικά του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται επί του παρόντος σε μια δύσκολη θέση σε σχέση με την ιστορία και με άλλες παρόμοιες χώρες, με το δημόσιο χρέος να έχει αυξηθεί κατά ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια του ΑΕΠ από οποιαδήποτε προηγμένη οικονομία τις τελευταίες δύο δεκαετίες» ανέφερε το OBR.

Το OBR αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης

Τους τελευταίους μήνες, η εποπτική αρχή βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς πολλοί Βρετανοί νομοθέτες υποστηρίζουν ότι οι προβλέψεις της επιβάλλουν έναν απαράδεκτο περιορισμό στην κυβερνητική πολιτική και, ως εκ τούτου, στη δημοκρατική διαδικασία. Το OBR έχει αντιτάξει ότι λειτουργεί μόνο εντός των αρμοδιοτήτων του και ότι οι πενταετείς προβλέψεις του τείνουν να είναι υπερβολικά αισιόδοξες.

Στην τελευταία δημοσίευση του, προειδοποίησε ότι το κόστος της γήρανσης του πληθυσμού θα ασκήσει τεράστια πίεση στα δημόσια οικονομικά. Οι υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και η μείωση των εσόδων από τους φόρους καυσίμων, καθώς οι οδηγοί στρέφονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα πλήξουν επίσης το δημόσιο ταμείο, με το χρέος να προβλέπεται να αυξηθεί στο 300% του ΑΕΠ έως το 2075-76 από 95% του ΑΕΠ σήμερα.

Η κατάσταση δεν μπορεί να διορθωθεί με την αύξηση του πληθυσμού. «Αυτό δεν στέκει», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μάιλς, επικεφαλής αναλυτής προβλέψεων του OBR. Σε ένα σενάριο στο οποίο υποτίθεται ότι ο γηγενής πληθυσμός παραμένει σταθερός, με υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων και χαμηλότερο ποσοστό θανάτων, και η μετανάστευση αυξάνει τον πληθυσμό κατά 9 εκατομμύρια έως το 2075-76 από τα περίπου 70 εκατομμύρια σήμερα, το δημόσιο χρέος αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

«Αυτό αντανακλά υψηλότερες δαπάνες για την εκπαίδευση αρχικά, λόγω του υψηλότερου ποσοστού γεννήσεων, και στη συνέχεια υψηλότερες δαπάνες για την υγεία και τις κρατικές συντάξεις από τη δεκαετία του 2050, καθώς μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων μετακινείται σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες σε σύγκριση με το βασικό σενάριο», ανέφερε το OBR. «Αυτό το εναλλακτικό σενάριο καταδεικνύει ότι η διατήρηση ενός μεγαλύτερου πληθυσμού μέσω αυξημένων ποσοστών γεννήσεων και χαμηλότερων ποσοστών θνησιμότητας δεν ανακουφίζει την πίεση στα δημόσια οικονομικά».

Το OBR υπέβαλε μια σειρά προτάσεων για να περιοριστεί το αυξανόμενο βάρος του χρέους.