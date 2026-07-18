Βρετανία: Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατακτούν την αγγλική αγορά

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Τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα εισβάλλουν στην αγορά της Βρετανίας επισημαίνει το CNBC εξηγώντας ότι, τα οχήματα αυτά -συμφωνα με αναλυτές και αγοραστές – προσφέρουν καλή σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς και ελκυστικό σχεδιασμό, φινιρίσματα και τεχνολογία.

Μάλιστα, αυτό αποτελεί μέρος μιας γενικότερης τάσης, καθώς οι πωλήσεις αυτοκινήτων κινεζικής κατασκευής σημειώνουν ραγδαία άνοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το 2015, οι Βρετανοί αγόρασαν μόλις 384 κινεζικά οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα, σύμφωνα με την Mobility Global, μια εταιρεία συμβούλων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μέχρι το 2020, ο αριθμός αυτός ανέβηκε στα 25.302, ενώ πέρυσι ξεπέρασε τις 285.000!

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας έχουν σημειώσει ραγδαία άνοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς η ζήτηση της χώρας για νέα μοντέλα έχει μειωθεί. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι λιανικές πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 26%, ενώ οι εξαγωγές αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 72% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με την Κινεζική Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

Φθηνότερη η Βρετανία για τα κινεζικά υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα

Ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη παρατηρείται εισροή αυτοκινήτων και SUV κινεζικής κατασκευής, το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχωρίζει επειδή δεν επιβάλλει πρόσθετο δασμό στα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης (plug-in), όπως συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει δημιουργήσει μια ευκαιρία για τους Κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων, σημειώνει το CNBC.

Πολλά κινεζικά μοντέλα διατίθενται σε τιμές κατά αρκετές χιλιάδες λίρες χαμηλότερες από τα αντίστοιχα μοντέλα των παραδοσιακών κατασκευαστών αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, ένα καινούργιο υβριδικό plug-in Volkswagen Tiguan κατασκευασμένο στη Γερμανία πωλείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για λίγο πάνω από 43.000 λίρες (58.000 δολάρια). Συγκριτικά, το BYD Seal U που κατασκευάζεται στην Κίνα κοστίζει σχεδόν 10.000 λίρες λιγότερο.

Στελέχη παραδοσιακών αυτοκινητοβιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «Big 3» των Ηνωμένων Πολιτειών, διαμαρτύρονται εδώ και καιρό ότι οι επιδοτήσεις που παρέχει η κινεζική κυβέρνηση στις αυτοκινητοβιομηχανίες επιτρέπουν σε αυτές τις εταιρείες να πωλούν αυτοκίνητα σε τιμές πολύ χαμηλότερες από αυτές άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Παρά τις διαμαρτυρίες αυτές, οι εξαγωγές αυτοκινήτων από την Κίνα συνεχίζουν να αυξάνονται.

«Οι Κινέζοι εισέρχονται στην Ευρώπη με πραγματικά ελκυστικά αυτοκίνητα σε πραγματικά ελκυστικές τιμές, με τεχνολογία που ξεπερνά κατά πολύ αυτή που μπορούν να αγοράσουν από έναν ευρωπαϊκό κατασκευαστή», δήλωσε στο CNBC το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της General Motors, Τζον ΜακΝιλ.