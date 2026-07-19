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Antonov: Ο ρωσικός γίγαντας, στην υπηρεσία των Airbus και Boeing

Το Antonov 124, ένα απο τα μεγαλύτερα αεροσκάφη στον κόσμο, χρησιμοποιούν οι Airbus και Boeing για να μειώσουν τα προβλήματα εφοδιασμού

World 19.07.2026, 22:16
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Antonov: Ο ρωσικός γίγαντας, στην υπηρεσία των Airbus και Boeing
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Οι δύο κορυφαίοι κατασκευαστές αεροσκαφών στον κόσμο, η ευρωπαική Airbus και η αμερικανική Boeing τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ναυλώσει ένα από τα μεγαλύτερα αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων στον κόσμο αναφέρει το Reuters σε αποκλειστικό δημοσίευμα.

Στόχος των δυο εταιρειών να επιταχύνουν τις αποστολές αεροκατασκευών για ορισμένα πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη, ένα σημάδι παρατεταμένων πιέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού της αεροδιαστημικής.

Το ρωσικής σχεδίασης Antonov An-124, ένα γιγάντιο τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος, έχει ναυλωθεί για την αερομεταφορά εξαρτημάτων για το ευρωπαϊκό αεριωθούμενο A350 και το πλαίσιο του Boeing 767 που χρησιμοποιείται για φορτηγά ή δεξαμενόπλοια, μετά από παρόμοια πτήση που μετέφερε εξαρτήματα για το φορτηγό 777 νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου και δύο κανονιστικές καταθέσεις.

Ένας εκπρόσωπος της Boeing δήλωσε ότι χρησιμοποίησε «μια ποικιλία μεθόδων μεταφοράς για να διατηρήσει τη σταθερότητα στην παραγωγή μας», χωρίς να σχολιάσει άμεσα το An-124.
Ένας εκπρόσωπος της Airbus δήλωσε ότι «μερικές φορές χρησιμοποιούμε το Antonov», χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό περιλαμβάνει το A350, το κύριο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου που έχει επηρεαστεί από καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Η πρόσφατη χρήση του An-124,  υπογραμμίζει -συμφωνα με το Reuters- την πίεση που ασκείται στους κατασκευαστές να διατηρούν τις γραμμές συναρμολόγησης ανανεωμένες και να αντιμετωπίζουν θύλακες καθυστερήσεων που απειλούν μια ευρεία ανάκαμψη στα προγράμματα παραγωγής.

Οι κατασκευαστές αεροπλάνων βασίζονται σε εξειδικευμένες θαλάσσιες μεταφορές, δίκτυα φορτηγών και στόλους μετασκευασμένων αεροσκαφών μεταφοράς φορτίου για τη μεταφορά μεγάλων εξαρτημάτων μεταξύ των μονάδων παραγωγής. Η αλλαγή από το ένα μέσο μεταφοράς στο άλλο προσθέτει κόστος και υποδεικνύει ότι τα αποθέματα ασφαλείας είναι περιορισμένα.

Οι αναλυτές λένε ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού της αεροδιαστημικής έχουν βελτιωθεί από την πανδημία COVID-19, με τις συνολικές παραδόσεις να αυξάνονται φέτος , αλλά υπάρχουν επίμονες ανησυχίες για την υγεία της βιομηχανίας αεροκατασκευών, καθώς και άλλων εξαρτημάτων, όπως τα καθίσματα.

Ταχύτερη μεταφορά ανταλλακτικών

Δύο πηγές του κλάδου δήλωσαν ότι η απόφαση της Airbus να μεταφερει εξαρτήματα A350 αντί να τα στείλει δια θαλάσσης αντανακλούσε κάποια επιδείνωση σε ένα πρώην εργοστάσιο της Spirit AeroSystems στο Κίνστον της Βόρειας Καρολίνας, το οποίο η Airbus ανέλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο στο πλαίσιο μιας κοινής διάλυσης του προμηθευτή με την αντίπαλη Boeing.
Εκείνη την εποχή, τα ανταλλακτικά μεταφέρονταν δια θαλάσσης και υπήρχε ένα εφεδρικό απόθεμα τεσσάρων σετ ανταλλακτικών, ανέφερε μία από τις πηγές. Τώρα χρειάζονται αεροπορικές μεταφορές για να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις, πρόσθεσε η πηγή.

Το Reuters ανέφερε τον Μάιο ότι η Airbus είχε ενημερώσει ορισμένους πελάτες για νέες καθυστερήσεις στις παραδόσεις των A350 αργότερα αυτή τη δεκαετία, εν μέρει λόγω προβλημάτων στην εξασφάλιση τμημάτων από το εργοστάσιο.
«Όσον αφορά την Kinston, σημειώνουμε πρόοδο προς τον διαχωρισμό από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και την ενσωμάτωσή της στο τοπίο της Airbus. Ωστόσο, παραμένει ένα πολύπλοκο πολυετές ταξίδι που πρέπει να ολοκληρωθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Airbus.

Η Airbus δήλωσε σε ενημέρωση των αναλυτών πριν από τα αποτελέσματα την Τετάρτη ότι δεν είχε αλλάξει τις υποθέσεις της σχετικά με την επίδραση στα κέρδη του 2026 από το κόστος απορρόφησης των εγκαταστάσεων του Spirit.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά έγγραφα, η Boeing ναύλωσε το ίδιο Antonov στα τέλη Ιουνίου για να μεταφέρει δύο άνω τμήματα της ατράκτου από ένα εργοστάσιο της Daher Aerospace στη Φλόριντα, τα οποία κανονικά θα μεταφέρονταν δια ξηράς στο εργοστάσιό της στο Έβερετ, έξω από το Σιάτλ.

Τα εξαρτήματα «χρειάζονταν επειγόντως για την παραγωγή του 767», έγραψε η Boeing σε επιστολή της στις 22 Ιουνίου προς το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, την οποία εξέτασε το Reuters, ζητώντας τη χρήση του An-124 μεταξύ πόλεων των ΗΠΑ.

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