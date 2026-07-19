Boeing: Προτεραιότητα η σταθεροποίηση της παραγωγής

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Στην αύξηση και τη βελτίωση της παραγωγής αεροσκαφών, «όχι στις ανακοινώσεις παραγγελιών» επικεντρώνεται η εταιρεία , δηλωσε η επικεφαλής του τμήματος εμπορικών αεροσκαφών της Boeing ενοψει της έκθεσης του Farnborough, στο Λονδίνο που ανοίγει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου.

«Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών είναι απίστευτα ισχυρό. Η ζήτηση δεν αποτελεί πρόβλημα για εμάς. Αν ανακοινώσουμε κάποιες παραγγελίες στην πορεία, θα το γιορτάσουμε μαζί με τους πελάτες μας, ανάλογα με το αν αυτοί επιθυμούν να το κάνουν», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Boeing Commercial Airplanes, Στέφανι Πόουπ , σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης πριν από την Αεροπορική Έκθεση του Farnborough.

Αντ’ αυτού, ανέφερε ότι προτεραιότητα της αεροπορικής εταιρείας «είναι να ακούσει» τους πελάτες και τους προμηθευτές της στη διετή διεθνή εκδήλωση που συγκεντρώνει στελέχη από πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου.

«Θα κατανοήσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις τους και, στη συνέχεια, θα τους ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας», είπε.

Η αύξηση της παραγωγής είναι κρίσιμη για τη συνεχή οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας και την ικανότητά της να ανταγωνιστεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνιστή Airbus , η οικογένεια αεροσκαφών A320 της οποίας έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις το 737 MAX της Boeing στην κερδοφόρα αγορά των αεροσκαφών στενής ατράκτου, σημειώνει το Reuters.

Το 737 αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Boeing Commercial Airplanes. Η αύξηση της παραγωγής είναι απαραίτητη για την αποπληρωμή του καθαρού χρέους της εταιρείας, ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Η Boeing καθοδηγείται πραγματικά από τους ρυθμούς παραγωγής», δήλωσε ο Τονι Μπάνκροφτ, αναλυτής του επενδυτικού ομίλου Gabelli Funds.

Η προτεραιότητα της Boeing

Ο κατασκευαστής αεροσκαφών μελετά ένα νέο κύκλο αυξήσεων της παραγωγής για το best-seller 737 MAX, αφού έλαβε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών τον Μάιο για την αύξηση της παραγωγής σε 47 αεροσκάφη το μήνα.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) επέβαλε ένα άνευ προηγουμένου ανώτατο όριο παραγωγής στην αμερικανική εταιρεία λίγο μετά από ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης εν πτήσει το 2024, το οποίο αποκάλυψε εκτεταμένες παραλείψεις στην ασφάλεια και την ποιότητα της παραγωγής της Boeing.

«Χρησιμοποιούμε το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και την αξιολόγηση κινδύνων ασφάλειας για να προσδιορίσουμε πότε θα είμαστε σταθεροί και έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο παραγωγής», είπε.

«Έχω επικεντρώσει την ομάδα στη σταθεροποίηση στα 47. Μόλις φτάσουμε στα 47, θα προχωρήσουμε στα 52, και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε να μελετάμε» περαιτέρω αυξήσεις του ρυθμού παραγωγής.