Κίνα: Επιβεβαιώνει την παραγγελία 200 αεροσκαφών Boeing

Το deal με την Boeing και τη συμφωνία αγοράς περίπου 200 αεροσκαφών από την αμερικανική εταιρεία επιβεβαίωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, ενώ η Κίνα θα αγοράσει εποιπλέον κινητήρες και ανταλλακτικά.

Η Boeing ευελπιστεί να λάβει επιπλέον παραγγελίες από κινεζικές αεροπορικές εταιρείες στο μέλλον

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου δήλωσε ότι ο τομέας της αεροπορίας αποτελεί βασικό παράγοντα για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με τη σημαντική συναίνεση που επιτεύχθηκε μεταξύ των ηγετών της Κίνας και των ΗΠΑ, η αεροπορική βιομηχανία της Κίνας θα εισαγάγει 200 αεροσκάφη Boeing με βάση εμπορικές αρχές και τις δικές της ανάγκες για την ανάπτυξη των αερομεταφορών», δήλωσε κινέζος αξιωματούχος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, από τη μεριά του, στο Fox News την περασμένη εβδομάδα ότι η Κίνα θα αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing. Αν και ο αριθμός αυτός ήταν λιγότερο από το μισό από αυτό που ανέμεναν οι αναλυτές, σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη παραγγελία της Κίνας για τα αεροσκάφη αυτά από το 2017.

Επιπλέον παραγγελίες αναμένει η Boeing

Η Boeing, η οποία κατασκευάζει τα περισσότερα από τα εμπορικά της αεροσκάφη στο Σιάτλ, ενδέχεται να λάβει επιπλέον παραγγελίες από κινεζικές αεροπορικές εταιρείες στο μέλλον, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου της πολιτείας της Ουάσιγκτον στο CNBC την Τρίτη.

«Η Boeing έχει μεγάλη ζήτηση και μια μικρή λίστα αναμονής, οπότε θεωρώ απολύτως λογικό να υπάρξουν περισσότερες παραγγελίες στο μέλλον», δήλωσε η Αντρέα Τσάρτοκ, αναπληρώτρια διευθύντρια του Γραφείου Οικονομικής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στο Υπουργείο Εμπορίου της Πολιτείας της Ουάσιγκτον.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ακούσαμε αυτή την ανακοίνωση», δήλωσε η Τσάρτοκ στο CNBC την Τρίτη. Η πολιτεία διαθέτει «έναν ολόκληρο κλάδο γύρω από τη Boeing» με προμηθευτές που καλύπτουν το φάσμα από τον διαστημικό τομέα έως τους δορυφόρους, σημείωσε.

Η ρυθμιστική αρχή της πολιτικής αεροπορίας της Κίνας δήλωσε την Κυριακή ότι συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Boeing, Kelly Orthberg, λίγες ημέρες νωρίτερα. Ο διευθυντής ήταν μέλος της αντιπροσωπείας του Trump στην Κίνα.