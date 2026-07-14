Nike: Έκλεισε ιστορική εμπορική συμφωνία με την Παρί

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Παρί Σεν Ζερμέν και Nike βρίσκονται -σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Equipe- κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας τους για άλλα πέντε χρόνια, έως το 2037.

Η νέα αυτή συμφωνία, η οποία έρχεται έξι χρόνια πριν από τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου, αντιπροσωπεύει ένα ιστορικό οικονομικό κέρδος της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μία αύξηση από τα περίπου 60 εκατομμύρια που προβλεπόταν, με την Παρί να λαμβάνει συνολικά τα επόμενα 11 χρόνια 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τη Nike. Τοποθετώντας έτσι την πρωταθλήτρια Ευρώπης μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων συλλόγων στον κόσμο σε αυτό το επίπεδο.

Η συμφωνία ανταγωνίζεται αυτή της Μπαρτσελόνα, η οποία τον Νοέμβριο του 2024 επέκτεινε επίσης τη συνεργασία της με τη Nike έως το 2038, σε μια συμφωνία αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ.

Πηγή: in.gr