Βρετανία: Ο επόμενος πρωθυπουργός αντιμετωπίζει καθοριστική απόφαση ενεργειακής πολιτικής

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Αντιμέτωπος με μια άμεση δοκιμασία στο αξίωμα θα μπορούσε να βρεθεί ο Άντι Μπέρναμ, πιθανός διάδοχος του Κιρ Στάρμερ, πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου: αν θα επεκτείνει τις γεωτρήσεις για πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας ή θα διπλασιάσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Βρετανία, εν μέσω ενός παγκόσμιου ενεργειακού σοκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ρίξει λάδι στη συζήτηση, κατηγορώντας την παραίτηση του Στάρμερ αυτόν τον μήνα για την «αποτυχημένη» ενεργειακή του πολιτική.

Η παρέμβαση του Τραμπ έρχεται καθώς ο πόλεμος του Ιράν έχει διαταράξει τις ροές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα σημεία φραγμού πετρελαίου στον κόσμο.

Η συμπίεση στην φυσική προσφορά έχει εντείνει τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανεξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το σοκ από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σημειώνει το CNBC.

Οι επιχειρηματίες υποστηρίζουν ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εγχώρια παραγωγή έχει σημασία.

Αλλά το πολιτικό χάσμα παραμένει.

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, φέρεται να υποστηρίζει κατ’ ιδίαν τις νέες γεωτρήσεις.

Αλλά ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος θα μπορούσε να είναι στη σειρά να αντικαταστήσει την Ριβς ως υπουργός Οικονομικών υπό μια νέα κυβέρνηση, έχει υποστηρίξει ότι η εστίαση θα πρέπει να είναι στην καθαρή ενέργεια.

Τα συνδικάτα στη Βρετανία θέλουν υδρογονάνθρακες

Δύο από τα μεγαλύτερα συνδικάτα του Ηνωμένου Βασιλείου, το Unite the Nation και το GMB, διεξάγουν εκστρατεία για τις γεωτρήσεις, λόγω ανησυχιών ότι η αποτροπή τους θα έβλαπτε θέσεις εργασίας στον τομέα.

Ο Μπέρναμ, ο οποίος πρόκειται να γίνει πρωθυπουργός τον Ιούλιο εάν δεν αμφισβητηθεί από τους συναδέλφους του στο Εργατικό Κόμμα, βρίσκεται υπό πίεση να καθορίσει γρήγορα τη θέση του καθώς οι αγορές αντιδρούν.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται τα πεδία Rosebank και Jackdaw στα σκωτσέζικα ύδατα, δύο μεγάλα έργα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προσφορά του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά να δοκιμάσουν τους κλιματικούς στόχους.

Αυτό ασκεί πίεση στη Σκωτία, όπου ο πρωθυπουργός της τοπικής κυβέρνησης Τζον Σουίνι δήλωσε στο CNBC: «Υπάρχει μια μεταβαλλόμενη ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί».

«Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο για μερικά χρόνια ακόμα. Εάν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού ή εάν η ασφάλεια του εφοδιασμού υπονομευθεί λόγω του υπερβολικού κόστους των επιπτώσεων της σύγκρουσης στο Ιράν, αυτοί είναι ουσιώδεις παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη», δήλωσε στο CNBC.

Σε μια κίνηση που συμβολίζει την ενεργειακή μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου, το διυλιστήριο πετρελαίου Grangemouth – κάποτε το μεγαλύτερο της Σκωτίας – έκλεισε τον Απρίλιο του 2025, με αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας.

Ο Σουίνι δήλωσε ότι το διυλιστήριο ήταν «πηγή παραγωγής καυσίμων αεριωθούμενων, επομένως τώρα εισάγουμε καύσιμο αεριωθούμενων λόγω του κλεισίματος ενός διυλιστηρίου».

«Έχουμε τώρα αβεβαιότητα σχετικά με τα καύσιμα αεριωθούμενων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και αυτό θα επηρεάσει την ικανότητα της οικονομίας μας να λειτουργήσει», πρόσθεσε ο Σουίνι.