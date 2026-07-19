Μετρό: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι σταθμοί κλείνουν από σήμερα και τι ώρα

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Από σήμερα Κυριακή και κάθε εβδομάδα, στο πλαίσιο έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, θα εκτελούνται εργασίες στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι πέντε σταθμοί θα κλείνουν δυόμισι ώρες πριν από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας των συρμών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από την Κυριακή 19 Ιουλίου, οι σταθμοί του μετρό «Ευαγγελισμός», «Μέγαρο Μουσικής», «Αμπελόκηποι», «Πανόρμου» και «Κατεχάκη» για τις ημέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40. Δηλαδή δυόμισι ώρες πριν από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών, θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα» και «Εθνική Άμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Γραμμή 3: Πότε θα αναχωρούν οι τελευταίοι συρμοί

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών του μετρό, θα αναχωρούν:

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:05,

από Σύνταγμα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:30,

από Ευαγγελισμός προς Δ. Πλακεντίας στις 21:32,

από Μέγαρο Μουσικής προς Δ. Πλακεντίας στις 21:33,

από Αμπελόκηποι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:35,

από Πανόρμου προς Δ. Πλακεντίας στις 21:37,

από Κατεχάκη προς Δ. Πλακεντίας στις 21:39,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30,

από Εθνική Άμυνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:38,

από Κατεχάκη προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:40,

από Πανόρμου προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:42,

από Αμπελόκηποι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:44,

από Μέγαρο Μουσικής προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:46,

από Ευαγγελισμός προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:47.

Δρομολόγια προς/από Αεροδρόμιο

– Τελευταίοι συρμοί:

από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 21:30,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:05 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Εθνική Άμυνα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Εθνική Άμυνα. Αναλυτικά:

– Αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο στις 22:17, 22:54 και 23:30 από Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ22 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα:

«Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Ευαγγελισμός» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Μέγαρο Μουσικής» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Αμπελόκηποι» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημήτριου Σούτσου 46), «Στ. Πανόρμου προς Εθνική Άμυνα» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Κατεχάκη» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Εθν. Άμυνα» (προσωρινή στάση, επί της οδού Μεσογείων, τέρμα γραμμής).

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«Στ. Εθν. Άμυνα» (προσωρινή στάση, επί της οδού Κύπρου), «Στ. Κατεχάκη» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Αμπελόκηποι» (προσωρινή στάση επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας), «Στ. Πανόρμου προς Ευαγγελισμό» (προσωρινή στάση επί της οδού Πανόρμου), «Στ. Μέγαρο Μουσικής» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Ευαγγελισμός» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση).

Η λεωφορειακή Γραμμή Χ22 θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τους σταθμούς Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα.

Οι 2 τελευταίες αναχωρήσεις λεωφορείων της Χ22 (στις 00:12 και 00:25) από Σύνταγμα για Εθνική Άμυνα θα τερματίζουν στον σταθμό Δ. Πλακεντίας, καθώς δεν θα υπάρχει ανταπόκριση συρμού στην Εθνική Άμυνα.

Οι 2 τελευταίες αναχωρήσεις λεωφορείων από Εθνική Άμυνα (στις 00:09 και 00:20) θα φτάνουν στο Σύνταγμα, χωρίς ανταπόκριση με συρμούς Μετρό.

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ.