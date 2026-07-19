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Ισραήλ: Δηλώνει έτοιμο για «αμυντικά και επιθετικά» μέτρα, αν γίνει στόχος του Ιράν

Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν

Κόσμος 19.07.2026, 19:44
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Ισραήλ: Δηλώνει έτοιμο για «αμυντικά και επιθετικά» μέτρα, αν γίνει στόχος του Ιράν
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Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε την Κυριακή 19 Ιουλίου ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν, μετά την αναχαίτιση ενός ιρανικού πυραύλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα, στην Ιορδανία.

«Εάν το Ιράν εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, θα τους επιτεθούμε με όλες τις δυνάμεις μας» είπε ο Ίσραελ Κατς, κατά την επίσκεψή του σε ένα κέντρο διάσωσης.

Πρόσθεσε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα είναι έτοιμη να λάβει μέτρα «τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά» απέναντι στην Τεχεράνη.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν το βασίλειο ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή.

Σύμφωνα με το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας, που επικαλείται έναν στρατιωτικό αξιωματούχο, δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ούτε υπάρχουν θύματα.

Νέα στρατιωτική ενίσχυση του Ισραήλ

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να λάβει και άλλα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, όπως δήλωσε σήμερα Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος, καθώς οι επιθέσεις που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώθηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ενέτειναν τα πλήγματα μετά την κατάρρευση προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης πυρός που υπεγράφη πριν από έναν μήνα, εγείροντας την πιθανότητα μιας επιστροφής σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως οι ΗΠΑ «αποφάσισαν να προσαρμόσουν τη θέση της δύναμής τους στην περιοχή» και «να ενισχύσουν τον υπάρχοντα στόλο αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στο Ισραήλ με επιπρόσθετα αεροσκάφη ανεφοδιασμού».

Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού αναμένεται να φθάσουν στο Ισραήλ.

Πηγή: in.gr 

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