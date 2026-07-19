Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες

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Έμφαση στην εξωστρέφεια, στο άνοιγμα προς νέες αγορές και στον εκσυγχρονισμό δίνουν το τελευταίο διάστημα πολλές ελληνικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών, με στόχο την ενίσχυση του αποτυπώματός τους στην αγορά.

Παράλληλα, εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό τους με νέες συνεργασίες, ενώ εξετάζουν επέκταση σε νέα σειρά προϊόντων, με στόχο την προσαρμογή στις νέες καταναλωτικές τάσεις.

Επενδύει σε νέα μονάδα η Ιωνική Σφολιάτα

Μετά από ένα θετικό 2025 για τον τζίρο και τα κέρδη της, η Ιωνική Σφολιάτα δείχνει έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, με ένα στρατηγικό πλάνο βάθους διετίας, που περιλαμβάνει… τα πάντα.

Από την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών μέχρι την αναβάθμιση της παραγωγικής της δυναμικότητας, η εταιρεία φαίνεται ότι ετοιμάζει μεθοδικά το επόμενο κεφάλαιο στην πολυετή πορεία της.

Με αιχμή του δόρατος την τεχνολογική εξέλιξη, την καινοτομία και την εκπαίδευση του προσωπικού, η Ιωνική Σφολιάτα ποντάρει σε αύξηση του κύκλου εργασιών της και παράλληλα σε καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση υπό τον ιδρυτή Γιώργο Πορτοκαλίδη συνδέει άμεσα την ανάπτυξη της εταιρείας με την ενδυνάμωση της διεθνούς της παρουσίας, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες, δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές.

Η επέκταση αυτή δεν έρχεται χωρίς δυσκολίες: Κάθε αγορά έχει ιδιαίτερες ανάγκες, και αυτό απαιτεί προσαρμογή και μεθοδικές επενδύσεις σε μακροχρόνιες και αποδοτικές διεθνείς συνεργασίες.

Για την περαιτέρω διεθνοποίηση της Ιωνικής σχεδιάζεται η κατασκευή μιας υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, η οποία αναμένεται να συνδράμει στην παραγωγική ευελιξία της εταιρείας, ανοίγοντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τις αγορές στη Μέση Ανατολή.

Τρόφιμα – Ποτά: Υπ’ ατμόν για την Κίνα η Τρικαλινός

Θέμα χρόνου είναι η είσοδος της Τρικαλινός στην κινεζική αγορά, αφού όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.

Μάλιστα, τα προϊόντα της οικογενειακής επιχείρησης, που μετρά 170 χρόνια πορείας, είχαν λάβει θετική αξιολόγηση, ενώ έχει υπογραφεί και το σχετικό πρωτόκολλο Ελλάδας – Κίνας για την πρόσβαση του προϊόντος στην αγορά.

Σύμφωνα με πηγές από την εταιρεία, αυτό που απομένει είναι η ελληνική Πολιτεία να ανοίξει τον σχετικό κωδικό, ώστε να ξεκινήσουν κανονικά οι εξαγωγές, αφού το ενδιαφέρον από την κινεζική πλευρά είναι ζωηρό.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι της εταιρείας, «μας στέλνουν και μας ρωτούν πού μπορούν να το βρουν. Είναι θέμα χρόνου. Έχουν γίνει όλα. Χρειάζεται να ανοίξει ο κωδικός για να μπούμε στην αγορά».

Παράλληλα, η εταιρεία έχει επενδύσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την κλινική μελέτη στο Χάρβαρντ, επιδιώκοντας να τεκμηριώσει όχι μόνο τη γευστική αξία αλλά και τα πιθανά οφέλη του προϊόντος.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, με την εταιρεία να προσβλέπει στην επιστημονική τεκμηρίωση της επίδρασης του προϊόντος σε δείκτες όπως η χοληστερόλη, το σάκχαρο και τα τριγλυκερίδια.

Ποντάρει στον εκσυγχρονισμό η Ήπειρος ΑΕΒΕ

«Κλειδί» για την άνοδο του τζίρου και την επιστροφή σε κερδοφόρο τροχιά είναι για την Ήπειρος ΑΕΒΕ ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών της και η διαρκής ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στις εξαγωγές.

Άλλωστε, μόνο κατά τη διάρκεια του 2025 οι συνολικές επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό ανήλθαν στα 8.2 εκατ. ευρώ.

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση όγκου πωλήσεων αλλά με ταυτόχρονη μείωση του κύκλου εργασιών. Όπως ανέφερε η διοίκηση, «Το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η ΗΠΕΙΡΟΣ απέδειξε για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της».

Όσο για το 2026, η Ήπειρος ΑΕΒΕ παραμένει προσηλωμένη στον εκσυγχρονισμό των τριών εργοστασίων της, και αυτό σε μια συνθήκη πιέσεων από τη μεγάλη αύξηση της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος.

«Βασική μας προτεραιότητα παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής μας δραστηριότητας και η διατήρηση της ΗΠΕΙΡΟΣ στην κορυφαία θέση της ελληνικής αγοράς τυροκομικών, ως η Νο1 μάρκα σε μερίδιο αγοράς», υπογράμμισε η διοίκηση.

Η ΕΖΑ φλερτάρει με τα μη αλκοολούχα

Νέες συνεργασίες, διεύρυνση χαρτοφυλακίου και επενδύσεις στην παραγωγή συνιστούν το τρίπτυχο της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ), με σκοπό να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά ποτών.

Μετά την ένταξη της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας και της CRETAN KINGS, η εταιρεία ανέλαβε και τη στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel, μία από τις κορυφαίες διεθνείς premium μάρκες μπύρας, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά HoReCa και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Από τον Ιούλιο, η ΕΖΑ ξεκίνησε συνεργασία με την ιστορική ΠΙΛΑΒΑΣ, σηματοδοτώντας την εισοδό της στην κατηγορία των ελληνικών αποσταγμάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτας Ασπιώτη, δήλωσε: «Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν διεθνείς και ελληνικοί συνεργάτες, όπως η San Miguel και ο ιστορικός οίκος ΠΙΛΑΒΑΣ, αποτελεί αναγνώριση της αξιοπιστίας, της εμπορικής δυναμικής και των προοπτικών της ΕΖΑ».

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την είσοδό της στην κατηγορία των hot beverages, ενώ διερευνά την ανάληψη παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα μη αλκοολούχα ποτά, καθότι οι μπύρες χωρίς αλκοόλ κερδίζουν χώρο στα ράφια και στην κατανάλωση.