 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(13) "Food Industry"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες

Τις εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίζουν οι ελληνικές εταιρείες στα τρόφιμα - ποτά, αναζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέες αγορές σε Μέση Ανατολή και Ασία

Business 19.07.2026, 08:00
Σχολιάστε
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έμφαση στην εξωστρέφεια, στο άνοιγμα προς νέες αγορές και στον εκσυγχρονισμό δίνουν το τελευταίο διάστημα πολλές ελληνικές εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών, με στόχο την ενίσχυση του αποτυπώματός τους στην αγορά.

Παράλληλα, εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιό τους με νέες συνεργασίες, ενώ εξετάζουν επέκταση σε νέα σειρά προϊόντων, με στόχο την προσαρμογή στις νέες καταναλωτικές τάσεις.

Επενδύει σε νέα μονάδα η Ιωνική Σφολιάτα

Μετά από ένα θετικό 2025 για τον τζίρο και τα κέρδη της, η Ιωνική Σφολιάτα δείχνει έτοιμη να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, με ένα στρατηγικό πλάνο βάθους διετίας, που περιλαμβάνει… τα πάντα.

Από την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών μέχρι την αναβάθμιση της παραγωγικής της δυναμικότητας, η εταιρεία φαίνεται ότι ετοιμάζει μεθοδικά το επόμενο κεφάλαιο στην πολυετή πορεία της.

Με αιχμή του δόρατος την τεχνολογική εξέλιξη, την καινοτομία και την εκπαίδευση του προσωπικού, η Ιωνική Σφολιάτα ποντάρει σε αύξηση του κύκλου εργασιών της και παράλληλα σε καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κόστους.

Τρόφιμα - Ποτά

Την ίδια ώρα, η διοίκηση υπό τον ιδρυτή Γιώργο Πορτοκαλίδη συνδέει άμεσα την ανάπτυξη της εταιρείας με την ενδυνάμωση της διεθνούς της παρουσίας, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες, δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές.

Η επέκταση αυτή δεν έρχεται χωρίς δυσκολίες: Κάθε αγορά έχει ιδιαίτερες ανάγκες, και αυτό απαιτεί προσαρμογή και μεθοδικές επενδύσεις σε μακροχρόνιες και αποδοτικές διεθνείς συνεργασίες.

Για την περαιτέρω διεθνοποίηση της Ιωνικής σχεδιάζεται η κατασκευή μιας υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, η οποία αναμένεται να συνδράμει στην παραγωγική ευελιξία της εταιρείας, ανοίγοντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τις αγορές στη Μέση Ανατολή.

Τρόφιμα – Ποτά: Υπ’ ατμόν για την Κίνα η Τρικαλινός

Θέμα χρόνου είναι η είσοδος της Τρικαλινός στην κινεζική αγορά, αφού όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί.

Μάλιστα, τα προϊόντα της οικογενειακής επιχείρησης, που μετρά 170 χρόνια πορείας, είχαν λάβει θετική αξιολόγηση, ενώ έχει υπογραφεί και το σχετικό πρωτόκολλο Ελλάδας – Κίνας για την πρόσβαση του προϊόντος στην αγορά.

Σύμφωνα με πηγές από την εταιρεία, αυτό που απομένει είναι η ελληνική Πολιτεία να ανοίξει τον σχετικό κωδικό, ώστε να ξεκινήσουν κανονικά οι εξαγωγές, αφού το ενδιαφέρον από την κινεζική πλευρά είναι ζωηρό.

Τρόφιμα - Ποτά

Όπως αναφέρουν άνθρωποι της εταιρείας, «μας στέλνουν και μας ρωτούν πού μπορούν να το βρουν. Είναι θέμα χρόνου. Έχουν γίνει όλα. Χρειάζεται να ανοίξει ο κωδικός για να μπούμε στην αγορά».

Παράλληλα, η εταιρεία έχει επενδύσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την κλινική μελέτη στο Χάρβαρντ, επιδιώκοντας να τεκμηριώσει όχι μόνο τη γευστική αξία αλλά και τα πιθανά οφέλη του προϊόντος.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, με την εταιρεία να προσβλέπει στην επιστημονική τεκμηρίωση της επίδρασης του προϊόντος σε δείκτες όπως η χοληστερόλη, το σάκχαρο και τα τριγλυκερίδια.

Ποντάρει στον εκσυγχρονισμό η Ήπειρος ΑΕΒΕ

«Κλειδί» για την άνοδο του τζίρου και την επιστροφή σε κερδοφόρο τροχιά είναι για την Ήπειρος ΑΕΒΕ ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών της και η διαρκής ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στις εξαγωγές.

Άλλωστε, μόνο κατά τη διάρκεια του 2025 οι συνολικές επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό ανήλθαν στα 8.2 εκατ. ευρώ.

Το 2025 η εταιρεία κατέγραψε αύξηση όγκου πωλήσεων αλλά με ταυτόχρονη μείωση του κύκλου εργασιών. Όπως ανέφερε η διοίκηση, «Το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία η ΗΠΕΙΡΟΣ απέδειξε για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της».

Τρόφιμα - Ποτά

Όσο για το 2026, η Ήπειρος ΑΕΒΕ παραμένει προσηλωμένη στον εκσυγχρονισμό των τριών εργοστασίων της, και αυτό σε μια συνθήκη πιέσεων από τη μεγάλη αύξηση της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος.

«Βασική μας προτεραιότητα παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής μας δραστηριότητας και η διατήρηση της ΗΠΕΙΡΟΣ στην κορυφαία θέση της ελληνικής αγοράς τυροκομικών, ως η Νο1 μάρκα σε μερίδιο αγοράς», υπογράμμισε η διοίκηση.

Η ΕΖΑ φλερτάρει με τα μη αλκοολούχα

Νέες συνεργασίες, διεύρυνση χαρτοφυλακίου και επενδύσεις στην παραγωγή συνιστούν το τρίπτυχο της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ), με σκοπό να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά ποτών.

Μετά την ένταξη της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας και της CRETAN KINGS, η εταιρεία ανέλαβε και τη στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel, μία από τις κορυφαίες διεθνείς premium μάρκες μπύρας, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά HoReCa και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Τρόφιμα - Ποτά

Από τον Ιούλιο, η ΕΖΑ ξεκίνησε συνεργασία με την ιστορική ΠΙΛΑΒΑΣ, σηματοδοτώντας την εισοδό της στην κατηγορία των ελληνικών αποσταγμάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτας Ασπιώτη, δήλωσε: «Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν διεθνείς και ελληνικοί συνεργάτες, όπως η San Miguel και ο ιστορικός οίκος ΠΙΛΑΒΑΣ, αποτελεί αναγνώριση της αξιοπιστίας, της εμπορικής δυναμικής και των προοπτικών της ΕΖΑ».

Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει την είσοδό της στην κατηγορία των hot beverages, ενώ διερευνά την ανάληψη παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στα μη αλκοολούχα ποτά, καθότι οι μπύρες χωρίς αλκοόλ κερδίζουν χώρο στα ράφια και στην κατανάλωση.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Business

Από τη Σίνδο έως την Κίνα: Το άνοιγμα των ελληνικών τροφίμων
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα
Επιτόκια: Η Μέση Ανατολή «πυροδοτεί» νέο γύρο αυξήσεων
Τράπεζες

Ο Κόλπος «πυροδοτεί» νέο γύρο αυξήσεων στα επιτόκια
Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Business

Η ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber - Delivery Hero
Ελληνικές τράπεζες: Η ακτινογραφία του συστήματος σε 20 αριθμούς
Τράπεζες

Η ακτινογραφία του τραπεζικού συστήματος σε 20 αριθμούς
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οι δέκα οικονομίες που εξαρτώνται από ένα και μόνο προϊόν
World

Οι 10 χώρες που εξαρτώνται από ένα... προιόν

Πολλές χώρες εξακολουθούν να βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών τους εσόδων σε ένα μόνο προϊόν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Business
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Business

Από τη Σίνδο έως την Κίνα: Το άνοιγμα των ελληνικών τροφίμων

Τις εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίζουν οι ελληνικές εταιρείες στα τρόφιμα - ποτά, αναζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέες αγορές σε Μέση Ανατολή και Ασία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Επιτόκια: Η Μέση Ανατολή «πυροδοτεί» νέο γύρο αυξήσεων
Τράπεζες

Ο Κόλπος «πυροδοτεί» νέο γύρο αυξήσεων στα επιτόκια

Επανέρχονται τα σενάρια για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Αγης Μάρκου
Delivery: Τι περιμένουμε στην ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber – Delivery Hero
Business

Η ελληνική αγορά μετά τη συμφωνία Uber - Delivery Hero

Τα μπρος πίσω στην ελληνική αγορά delivery από την Uber - Οι παίκτες και ο ανταγωνισμός  

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές τράπεζες: Η ακτινογραφία του συστήματος σε 20 αριθμούς
Τράπεζες

Η ακτινογραφία του τραπεζικού συστήματος σε 20 αριθμούς

Η χρηματιστηριακή αξία του τραπεζικού κλάδου υπερβαίνει πλέον τα 50 δισ. ευρώ, όταν στα χρόνια της κρίσης είχε υποχωρήσει κάτω από το 1 δισ. ευρώ

Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 68,5 εκατ. για ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι
Κατασκευές

ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση 68,5 εκατ. για ξενοδοχείο στο Πόρτο Χέλι

Η κατασκευαστική υπέγραψε τη δεύτερη τροποποιητική σύμβαση για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Δήμας: Καθοριστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας η υπογραφή της σύμβασης PBN
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση PBN για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας

H σύμβαση, είπε ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας είναι «μια επένδυση που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τον ελληνικό εναέριο χώρο»

Latest News
Λειψυδρία: Τα 5 μεγάλα έργα – Τι λένε οι δήμαρχοι
Κλιματική αλλαγή

Τα πέντε μεγάλα έργα κατά της λειψυδρίας

Σχεδόν ένας στους πέντε δήμους της χώρας έχει ήδη επωφεληθεί ή πρόκειται να επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις για τη λειψυδρία

Καταναλωτές: Πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης συμπεριφοράς – Συγκρατημένα τα έξοδα στις διακοπές
Economy

Πώς αλλάζουν συμπεριφορά οι καταναλωτές - Οι νέες τάσεις

Οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές μόνο για το εμπορικό σήμα ενός προϊόντος

Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Τι περιμένουν οι έμποροι
Economy

Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα - Τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος

Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις

ΕΚΤ: Αμετάβλητα αναμένεται να μείνουν τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη – Οι επόμενες κινήσεις
World

Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Κρίσιμη σημασία για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ έχουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου και για τον πληθωρισμό του Αυγούστου

Γερμανία: Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας προειδοποιεί για την επιβίωσή του
World

Υπό πίεση ο κλάδος των φωτοβολταϊκών στη Γερμανία - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Στην κατάρρευση επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ μπορεί να οδηγήσει η σχεδιαζόμενη κατάργηση της υποστήριξης σε νέα, μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα στη Γερμανία

Ιράν: Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ – «Θα πάρουν αξέχαστα μαθήματα», δηλώνει ο Χαμενεΐ
Κόσμος

Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιτίθενται στο Ιράν, με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί αντίποινα σε χώρες της Μέσης Ανατολής όπου υπάρχουν αμερικανικές εγκαταστάσεις

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι προγραμματισμένες πληρωμές έως 24 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 24 Ιουλίου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβάλουν 68,6 εκατ. ευρώ σε 80.169 δικαιούχους

Πολυτέλεια: Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα αποθέματα – Τι αλλάζει
World

Πώς η ΕΕ αλλάζει την πολυτέλεια - Ο νέος κανονισμός

Η πολυτέλεια θα αναγκαστεί να αλλάξει τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αποθέματα από τις 19 Ιουλίου - Πώς θα επηρεάσει τα μεγάλα brands

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πώς θα λειτουργήσει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Economy

Πώς θα λειτουργήσει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Τα πλεονεκτήματα

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός επιτρέπει σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία

ΥΠΕΝ: Στο επίκεντρο η αποθήκευση ενέργειας – Με μπαταρίες 6,8 γιγαβάτ έως το 2030 η Ελλάδα
Αποθήκευση Ενέργειας

Μπαταρίες ισχύος 900 μεγαβάτ στην Ελλάδα ως το 2030

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα μας εξελίσσεται σε περίοδο που το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται δραστικά, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ενέργεια Νίκο Τσάφο

Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Φόροι: Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα
Opinion

Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα

Κάθε χρόνο η Πολιτεία αναζητά τρόπους να διευκολύνει όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ντίνος Σιωμόπουλος
«Οδύσσεια»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν προβάλλει τη Μεσσηνία
Τουρισμός

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν απογειώνει τη Μεσσηνία

Πως ο Κρίστοφερ Νόλαν με την «Οδύσσεια» φέρνει τη Μεσσηνία στον επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Business

Από τη Σίνδο έως την Κίνα: Το άνοιγμα των ελληνικών τροφίμων

Τις εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίζουν οι ελληνικές εταιρείες στα τρόφιμα - ποτά, αναζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέες αγορές σε Μέση Ανατολή και Ασία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεντωμένο σχοινί
Opinion

Τεντωμένο σχοινί

Τι θα δείξει το δεύτερο εξάμηνο του 2026 για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies