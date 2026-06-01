Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Business 01.06.2026, 07:00
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Στον τουρισμό ποντάρει ο κλάδος τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, αφού ένα σημαντικό μέρος της αξίας που παράγει ο τουριστικός κλάδος διοχετεύεται σταθερά στον κλάδο τροφίμων και ποτών, είτε μέσω του καναλιού HoReCa είτε μέσω άμεσης κατανάλωσης εγχώριων προϊόντων. Σημειώνεται ότι το 2025 ο τουρισμός συνεισέφερε 32,4 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ.

Αν και η πρόσφατη ενεργειακή κρίση ανέβασε τις τιμές των εισιτηρίων και αναδιαμόρφωσε τον «χάρτη» των αεροπορικών δρομολογίων, η επιβατική κίνηση για το πρώτο τετράμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας κατέγραψε αύξηση 5,6%, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Μάλιστα, η θετική αυτή τροχιά αναμένεται να διατηρηθεί και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

«Η ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο δείχνει αρκετά ανθεκτική» ανέφερε πρόσφατα ο CEO της AEGEAN Δημήτρης Γερογιάννης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, μίλησε τον Απρίλιο για μια «καλή, κανονική σεζόν», με θετικές επιδόσεις στις κρατήσεις και ενδιαφέρον κυρίως από τις αγορές Γερμανίας, Γαλλίας και Αγγλίας.

Κλάδος τροφίμων και ποτών

Ποιες εταιρείες έχουν το βλέμμα στον τουρισμό

Δεν είναι τυχαίο που οι μεγάλοι παίκτες στον κλάδο τροφίμων και ποτών στρέφονται επενδυτικά σε καθιερωμένα τουριστικά θέρετρα, ώστε να αξιοποιήσουν τα εκατομμύρια επισκεπτών που ταξιδεύουν κάθε χρόνο στη χώρα.

Ενδεικτικό παράδειγμα από τον χώρο του λιανεμπορίου είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία ενίσχυσε φέτος την παρουσία της στις Κυκλάδες με την εξαγορά τριών καταστημάτων στη Σαντορίνη, τα οποία λειτουργούσαν με το σήμα Carrefour.

Από τον κλάδο των αλλαντικών, η Creta Farms δρομολογεί στην Κρήτη ένα νέο πενταετές επενδυτικό πλάνο για να ενισχύσει την θέση της στον κλάδο HoReCa του νησιού.

Πιο ειδικά, σχεδιάζονται επεκτάσεις παραγωγικών εγκαταστάσεων και νέοι αποθηκευτικοί χώροι με στόχο την καλύτερη οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Οι κινήσεις αυτές δεν είναι τυχαίες, καθώς σύμφωνα με τη Fraport Greece η διεθνής κίνηση σε Σαντορίνη και Χανιά σημείωσε τον Απρίλιο του 2026 άνοδο 12,2% και 30% αντίστοιχα σε σχέση με το 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις κατευθύνονται στρατηγικά σε τουριστικούς κόμβους με διεθνή απήχηση.

Κλάδος τροφίμων και ποτών

Όσον αφορά την αγορά παγωτού, θετικό μήνυμα έστειλε η ΚΡΙ -ΚΡΙ. Στις οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2026 ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 4,20 εκατ. ευρώ έναντι 3,92 εκατ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου.

Λόγω της μεγάλης εποχικότητας του προϊόντος, τα παραπάνω αποτελέσματα δεν αντιπροσωπεύουν όλο το 2026, σύμφωνα με την εταιρεία.

Άλλωστε, η ΚΡΙ -ΚΡΙ έχει εντάξει στα στρατηγικά της σχέδια την επέκταση του δικτύου πωλήσεων στο παγωτό και την προώθηση της γκάμας των Greek Frozen Yogurts, με αιχμή του δόρατος τις τουριστικές περιοχές.

Αναφορικά με τον κλάδο των μη αλκοολούχων, η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενίσχυσε πρόσφατα την παραγωγική της ικανότητα με νέα γραμμή PET στο εργοστάσιο Σχηματαρίου.

Σκοπός του έργου είναι η αύξηση διάθεσης αναψυκτικών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τόσο στο κανάλι HoReCa όσο και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς ο τουρισμός αποτελεί σταθερά κύριο μοχλό κατανάλωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει δρομολογήσει επένδυση 31 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία μέχρι το 2028 ενός νέου, σύγχρονου Κέντρου Logistics στην Αττική.

Τη νέα γραμμή παραγωγή εγκαινίασε στις 19 Μαΐου Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δήλωσε: «Είναι ξεχωριστή η χαρά μου κάθε φορά που εγκαινιάζουμε μία νέα επένδυση στη χώρα και πάντα προσπαθώ να συμμετέχω σε τέτοιες ευχάριστες στιγμές. Πολύ περισσότερο σήμερα, καθώς ξεκινά μία καινούργια σημαντική γραμμή παραγωγής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μίας εταιρείας του Ομίλου Coca-Cola Hellenic που έχει ελληνικό DNA, γιορτάζει πια τα 75 δημιουργικά της χρόνια. Ουσιαστικά η επένδυσή σας συνιστά ένα άλμα παραγωγικότητας».

Στην αγορά της μπύρας, παρότι η εγχώρια κατανάλωση εμφανίστηκε μειωμένη κατά 5% το 2025 σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, το ποτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τουρισμό και την εποχικότητα, με τις διεθνείς αφίξεις να συνδράμουν σημαντικά στην επιτόπια κατανάλωση.

Αν και ο ανταγωνισμός είναι έντονος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατέγραψε στην Ελλάδα ισχυρό όγκο πωλήσεων κατά το α’ τρίμηνο του 2026.

Με «σύμμαχο» τον καλό καιρό και τις σταθερές τουριστικές ροές, η ηγέτιδα στην αγορά μπύρας εταιρεία αναμένεται να αξιοποιήσει το διευρυμένο δίκτυο διανομής και πωλήσεων στις Κυκλάδες, προσδοκώντας να… ξεδιψάσει πολλούς παραθεριστές.

