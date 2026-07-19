 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΥΠΕΝ: Στο επίκεντρο η αποθήκευση ενέργειας – Με μπαταρίες 6,8 γιγαβάτ έως το 2030 η Ελλάδα

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα μας εξελίσσεται σε περίοδο που το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται δραστικά, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ενέργεια Νίκο Τσάφο

Αποθήκευση Ενέργειας 19.07.2026, 08:15
Σχολιάστε
ΥΠΕΝ: Στο επίκεντρο η αποθήκευση ενέργειας – Με μπαταρίες 6,8 γιγαβάτ έως το 2030 η Ελλάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περαιτέρω συμβολή στη συγκράτηση των τιμών του ρεύματος αναμένεται με την ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, σε σύγκριση με τα επίπεδα που θα έφθαναν αν το σύστημα βασιζόταν σε συμβατικά καύσιμα και εισαγωγές, όπως συνέβαινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια.

Η ισχύς των μονάδων αποθήκευσης (που ήταν μηδενική στην αρχή του χρόνου καθώς δεν είχαν ενταχθεί μπαταρίες στο σύστημα) είναι σήμερα 630 μεγαβάτ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η κυβέρνηση, οι μπαταρίες θα πλησιάσουν το 1 γιγαβάτ στο τέλος του έτους, 1,5 γιγαβάτ στα μέσα του 2027 και 3 γιγαβάτ ως το 2028, αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Έκθεση του οίκου Aurora Energy για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα έως το 2030 αναφέρει ότι στο τέλος του έτους θα λειτουργούν μπαταρίες ισχύος 900 μεγαβάτ (711 μεγαβάτ δίωρης διάρκειας έγχυσης και 189 μεγαβάτ τετράωρης) και ακολουθούν:

-333 μεγαβάτ μέσω του προγράμματος «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις»

-4,7 γιγαβάτ που θα συμμετέχουν απευθείας στην αγορά, χωρίς σχήματα στήριξης (0,9 γιγαβάτ στο δίκτυο διανομής – ΔΕΔΔΗΕ και 3,8 στο σύστημα μεταφοράς – ΑΔΜΗΕ)

-900 μεγαβάτ στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος 5151/2024 για μετατροπή των αδειών παραγωγής συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που κλείνουν, σε άδειες αποθήκευσης

Έτσι το σύνολο των μονάδων αποθήκευσης την επόμενη τετραετία ανεβαίνει στα 6,8 γιγαβάτ.

ΥΠΕΝ: H αποθήκευση ενέργειας εξελίσσεται

Οι μπαταρίες συμβάλουν στη συγκράτηση του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής, καθώς αποθηκεύουν φθηνή ενέργεια σε χαμηλές, μηδενικές ή αρνητικές τιμές που παράγεται κατά τις ώρες που υπάρχει πλεόνασμα παραγωγής και αδυναμία διάθεσής της στο δίκτυο ή σε εξαγωγές.

Και αποδίδουν την ενέργεια στο σύστημα όταν η ζήτηση ανεβαίνει, η παραγωγή φθίνει (π.χ. όταν μειώνεται η ηλιοφάνεια και χάνεται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών) υποκαθιστώντας τις ακριβότερες συμβατικές μονάδες φυσικού αερίου που καλύπτουν σήμερα τις ανάγκες.

Όπως σημειώνει ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος σε σχετικές τοποθετήσεις του, κρίσιμη παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι η ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα μας εξελίσσεται σε περίοδο που το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται δραστικά: από 1.474 δολάρια ανά κιλοβατώρα το 2010 σε 159 δολάρια το 2021 και 108 δολάρια το 2025.

Δηλαδή το κόστος των μπαταριών καταγράφει μείωση 32% το 2025 σε σχέση με το 2021 και σωρευτικά κατά 93% από το 2010. «Αν τρέχαμε να επιδοτήσουμε τις μπαταρίες πολύ νωρίς, θα τις χρυσοπληρώναμε (όπως τα φωτοβολταϊκά πριν 15 χρόνια)», αναφέρει ο υφυπουργός.

Τα οφέλη

Οι ανανεώσιμες πηγές και η σταδιακή ανάπτυξη της αποθήκευσης έχουν συμβάλει στη σχετική συγκράτηση των τιμών του ρεύματος τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική. Η μέση τιμή χονδρικής κατά το πρώτο 15θήμερο του Ιουλίου διαμορφώθηκε στα 111,67 ευρώ ανά μεγαβατώρα παρά την αναταραχή στις διεθνείς ενεργειακές αγορές και την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου πάνω από τα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η τιμή είναι αυξημένη σε σχέση με τον Ιούνιο (ήταν 92,93 ευρώ) αλλά στο πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το σύνολο των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης (μεταξύ αυτών Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α.) και συνολικά η έκτη χαμηλότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Λειψυδρία: Τα 5 μεγάλα έργα – Τι λένε οι δήμαρχοι
Κλιματική αλλαγή

Τα πέντε μεγάλα έργα κατά της λειψυδρίας
Καταναλωτές: Πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης συμπεριφοράς – Συγκρατημένα τα έξοδα στις διακοπές
Economy

Πώς αλλάζουν συμπεριφορά οι καταναλωτές - Οι νέες τάσεις
Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Τι περιμένουν οι έμποροι
Economy

Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα - Τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος
ΕΚΤ: Αμετάβλητα αναμένεται να μείνουν τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη – Οι επόμενες κινήσεις
World

Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια
Γερμανία: Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας προειδοποιεί για την επιβίωσή του
World

Υπό πίεση ο κλάδος των φωτοβολταϊκών στη Γερμανία - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση
Ιράν: Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ – «Θα πάρουν αξέχαστα μαθήματα», δηλώνει ο Χαμενεΐ
Κόσμος

Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οι δέκα οικονομίες που εξαρτώνται από ένα και μόνο προϊόν
World

Οι 10 χώρες που εξαρτώνται από ένα... προιόν

Πολλές χώρες εξακολουθούν να βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών τους εσόδων σε ένα μόνο προϊόν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμολόγια ρεύματος: Στα πράσινα η πλειονότητα – Ανεβαίνουν τα μπλε και έρχονται τα νέα γαλάζια
Ηλεκτρισμός

Ρεύμα: Τα μπλε τιμολόγια κερδίζουν έδαφος – Έρχονται τα γαλάζια

Το μερίδιο που έχουν τα μπλε τιμολόγια ρεύματος έχει αυξηθεί από περίπου 23% στις αρχές του 2025 σε σχεδόν 31% σήμερα

Αθανασία Ακρίβου
Αθλητικά: Μεγάλη η αγορά του 1 δισ., λιγότεροι οι παίκτες στην Ελλάδα
Business

Αθλητικά είδη: Οι μεγάλοι παίκτες ξαναμοιράζουν την πίτα του 1 δισ.

Από τους πολλούς παίκτες στα αθλητικά, η ελληνική αγορά μετρά πλέον τρεις μεγάλους: JD|Cosmos, Zakcret και Intersport

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσιμα: Μικρό ψαλίδι στις αυξήσεις του αργού από τις μειώσεις των διυλιστηρίων
Πετρέλαιο

Ατμός... οι εκπτώσεις στα καύσιμα - Η άνιση μάχη με το Platts

Τα διυλιστήρια ρίχνουν τις τιμές χονδρικής στα καύσιμα - Μεγαλύτερες οι αυξήσεις του Platts ροκανίζουν τις μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Χρήστος Κολώνας
Κρουαζιέρα: Η δυναμική της Ελλάδας, η Σαντορίνη και τα νέα τέλη
Τουρισμός

Τι χρειάζεται η ελληνική κρουζιέρα - Τα νέα τέλη και η Σαντορίνη

Η φετινή θετική πορεία για την κρουζιέρα, η ενισχυμένη θέση της Μεσογείου, οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στη Σαντορίνη και η ανάγκη σύνδεσης των νέων τελών με επενδύσεις στα λιμάνια

Λάμπρος Καραγεώργος
Οι 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ταμειακά διαθέσιμα στον κόσμο [γράφημα]
World

Οι 10 εταιρείες με το μεγαλύτερο ταμείο... στον κόσμο [γράφημα]

Τα ταμειακά διαθέσιμα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη οικονομικής ισχύος, αλλά προσφέρουν στρατηγική ευελιξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελληνική οικονομία: Πόσο επηρεάζεται από τη νέα κλιμάκωση στο Ορμούζ
Economy

Πόσο επηρεάζει το Ορμούζ την ελληνική οικονομία [πίνακες]

Το ΙΟΒΕ καταγράφει ήδη σημαντικές μεταβολές στις ελληνικές εισαγωγές ενέργειας και προειδοποιεί ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Αποθήκευση Ενέργειας
Λειψυδρία: Τα 5 μεγάλα έργα – Τι λένε οι δήμαρχοι
Κλιματική αλλαγή

Τα πέντε μεγάλα έργα κατά της λειψυδρίας

Σχεδόν ένας στους πέντε δήμους της χώρας έχει ήδη επωφεληθεί ή πρόκειται να επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις για τη λειψυδρία

Υβριδικά αυτοκίνητα: Τι αλλάζει στο τέλος ταξινόμησης από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης των υβριδικών ΙΧ

Τι προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τα υβριδικά αυτοκίνητα - Ποιες κατηγορίες επηρεάζονται

Χρηματιστήριο Άνθρακα: Η Κομισιόν δίνει περισσότερο χρόνο και χρήμα στη βιομηχανία για την πράσινη μετάβαση
Green

Η Ευρώπη χαλαρώνει τον κλοιό του άνθρακα για τη βιομηχανία

Η ΕΕ δίνει περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις επιχειρήσεις, κινητοποιεί 100 δισ. ευρώ για την απανθρακοποίησή τους - Στόχος η εξοικονόμηση 260 δισ. ευρώ ετησίως από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων - Ο ρόλος της Ελλάδας

Μάχη Τράτσα
Ενεργειακή απόδοση: Μόλις 1 στους 10 ανέφερε βελτίωση στην κατοικία του στην 5ετία
Green

Μόλις 1 στους 10 Ελληνες βελτίωσε ενεργειακά το σπίτι του

Η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στις τρεις τελευταίες χώρες της ΕΕ από την άποψη των βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση των κατοικιών κατά τα προηγούμενα 5 έτη, με μόλις 9,5% να αναφέρει βελτίωση. 

Δημήτρης Σταμούλης
ETS: Το σχέδιο της Κομισιόν με 100 δισ. ευρώ για την πράσινη βιομηχανία
Ενέργεια

Η Κομισιόν αλλάζει το ETS: 100 δισ. ευρώ για την πράσινη βιομηχανία

Οι δωρεάν άδειες εκπομπών θα επανεπενδύονται υποχρεωτικά στην Ευρώπη, τα κράτη-μέλη θα κατευθύνουν το 50% των εσόδων του ETS στην απανθρακοποίηση και δημιουργείται νέα Τράπεζα Βιομηχανικής Απανθρακοποίησης με κεφάλαια 100 δισ. ευρώ

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ
Green

Πράσινο Ταμείο: Σχέδια Αστικής Ανθεκτικότητας προϋπολογισμού 16.144.800 ευρώ

Η διάρκεια υποβολής των προτάσεων είναι από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026  έως και Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026

«Εξοικονομώ: Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων
Εξοικονόμηση

«Εξοικονομώ: Νέα παράταση για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων

Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους

Latest News
Λειψυδρία: Τα 5 μεγάλα έργα – Τι λένε οι δήμαρχοι
Κλιματική αλλαγή

Τα πέντε μεγάλα έργα κατά της λειψυδρίας

Σχεδόν ένας στους πέντε δήμους της χώρας έχει ήδη επωφεληθεί ή πρόκειται να επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις για τη λειψυδρία

Καταναλωτές: Πώς διαμορφώνεται ο νέος χάρτης συμπεριφοράς – Συγκρατημένα τα έξοδα στις διακοπές
Economy

Πώς αλλάζουν συμπεριφορά οι καταναλωτές - Οι νέες τάσεις

Οι καταναλωτές εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές μόνο για το εμπορικό σήμα ενός προϊόντος

Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Τι περιμένουν οι έμποροι
Economy

Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα - Τι περιμένει ο εμπορικός κόσμος

Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις

ΕΚΤ: Αμετάβλητα αναμένεται να μείνουν τα επιτόκια την ερχόμενη Πέμπτη – Οι επόμενες κινήσεις
World

Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Κρίσιμη σημασία για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ έχουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου και για τον πληθωρισμό του Αυγούστου

Γερμανία: Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας προειδοποιεί για την επιβίωσή του
World

Υπό πίεση ο κλάδος των φωτοβολταϊκών στη Γερμανία - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Στην κατάρρευση επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ μπορεί να οδηγήσει η σχεδιαζόμενη κατάργηση της υποστήριξης σε νέα, μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα στη Γερμανία

Ιράν: Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ – «Θα πάρουν αξέχαστα μαθήματα», δηλώνει ο Χαμενεΐ
Κόσμος

Αδιάλειπτες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να επιτίθενται στο Ιράν, με την Τεχεράνη να πραγματοποιεί αντίποινα σε χώρες της Μέσης Ανατολής όπου υπάρχουν αμερικανικές εγκαταστάσεις

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι προγραμματισμένες πληρωμές έως 24 Ιουλίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 24 Ιουλίου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβάλουν 68,6 εκατ. ευρώ σε 80.169 δικαιούχους

Πολυτέλεια: Ο νέος κανονισμός της ΕΕ για τα αποθέματα – Τι αλλάζει
World

Πώς η ΕΕ αλλάζει την πολυτέλεια - Ο νέος κανονισμός

Η πολυτέλεια θα αναγκαστεί να αλλάξει τον τρόπο που διαχειρίζεται τα αποθέματα από τις 19 Ιουλίου - Πώς θα επηρεάσει τα μεγάλα brands

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Πώς θα λειτουργήσει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα για 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Economy

Πώς θα λειτουργήσει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός - Τα πλεονεκτήματα

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός επιτρέπει σε μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία

ΥΠΕΝ: Στο επίκεντρο η αποθήκευση ενέργειας – Με μπαταρίες 6,8 γιγαβάτ έως το 2030 η Ελλάδα
Αποθήκευση Ενέργειας

Μπαταρίες ισχύος 900 μεγαβάτ στην Ελλάδα ως το 2030

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης στη χώρα μας εξελίσσεται σε περίοδο που το κόστος της τεχνολογίας μειώνεται δραστικά, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ενέργεια Νίκο Τσάφο

Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Φόροι: Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα
Opinion

Υποχρεώσεις, συνέπεια… και ψίχουλα

Κάθε χρόνο η Πολιτεία αναζητά τρόπους να διευκολύνει όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ντίνος Σιωμόπουλος
«Οδύσσεια»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν προβάλλει τη Μεσσηνία
Τουρισμός

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν απογειώνει τη Μεσσηνία

Πως ο Κρίστοφερ Νόλαν με την «Οδύσσεια» φέρνει τη Μεσσηνία στον επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Business

Από τη Σίνδο έως την Κίνα: Το άνοιγμα των ελληνικών τροφίμων

Τις εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίζουν οι ελληνικές εταιρείες στα τρόφιμα - ποτά, αναζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέες αγορές σε Μέση Ανατολή και Ασία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τεντωμένο σχοινί
Opinion

Τεντωμένο σχοινί

Τι θα δείξει το δεύτερο εξάμηνο του 2026 για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies