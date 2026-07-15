 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(31) "Environmental Services Industry"
    [1]=>
    string(19) "Government Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΥΠΕΝ: Σε εξέλιξη η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική

Ήδη υπάρχουν 70 σημεία παρέμβασης σε εξέλιξη, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα σε ωρίμανση αλλά και σε φάση δημοπράτησης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Green 15.07.2026, 15:52
Σχολιάστε
ΥΠΕΝ: Σε εξέλιξη η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τα έργα αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στην Ανατολική Αττική διεξήχθη σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με πρωτοβουλία του Υπουργού κ. Σταύρου Παπασταύρου, στην οποία συμμετείχαν η αρμόδια πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, Βουλευτές της Α΄ Ανατολικής Αττικής, καθώς και οι Δήμαρχοι των περιοχών αυτών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, παρουσιάστηκε αναλυτικά από την ΕΥΔΑΠ το συνολικό πρόγραμμα αποχέτευσης που ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ και είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Ήδη υπάρχουν 70 σημεία παρέμβασης σε εξέλιξη, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα σε ωρίμανση (μελέτες) 470 εκατ. ευρώ και έργα σε φάση δημοπράτησης ύψους 255 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται η υλοποίησή του ωφελεί περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Σημειώνεται ότι επί δεκαετίες η Ανατολική Αττική εξυπηρετούνταν από βόθρους, με την Ελλάδα να καταβάλλει πρόστιμα στην ΕΕ για μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Το πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ κλείνει οριστικά αυτή την εκκρεμότητα, αφού και με την ολοκλήρωσή του θα περιλαμβάνει 1.500 χλμ. αγωγών και 3 Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) συνολικά.

ΥΠΕΝ

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν οι βουλευτές Α’ Ανατολικής Αττικής, κ.κ. Μάκης Βορίδης, Στέλιος Πέτσας, Γιώργος Βλάχος και Βασίλης Οικονόμου.

Από πλευράς Δημάρχων Ανατολικής Αττικής συμμετείχαν οι κ.κ. Δημήτρης Κιούσης, Δήμαρχος Κρωπίας, Αικατερίνη Μαϊχόσογλου, Δήμαρχος Διονύσου, Δημήτρης Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Στέργιος Τσίρκας, Δήμαρχος Μαραθώνα, Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Δήμαρχος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας,  Ισίδωρος Μάδης, Δήμαρχος Παιανίας, Χρήστος Αηδόνης, Δήμαρχος Παλλήνης, Δήμητρα Τσεβά Μήλα, Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, Δημήτρης Παπαχρήστου, Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Γιασημάκης, Δήμαρχος Ωρωπού,  και ο  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Παράλληλα, εκπροσωπώντας τους Δήμους τους, συμμετείχαν ο κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αχαρνών και ο κ. Διονύσης Φράγκος, Πρόεδρος ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης  Συμβάσεων ΕΥΔΑΠ Σπάτων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Γενικός Γραμματέας Υδάτων και Φυσικού Περιβάλλοντος, κ. Πέτρος Βαρελίδης και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος, ενώ την ΕΥΔΑΠ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, κ. Γιώργος Στεργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαράλαμπος Σαχίνης, ο Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης, κ. Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, η Γενική Διευθύντρια Μεγάλων Έργων, κυρία Γεωργία Στεφανάκου και ο Γενικός Διευθυντής Ύδρευσης, κ. Γιώργος Καραγιάννης.

ΥΠΕΝ: Αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των πολιτών

Για μεγάλα έργα αποχέτευσης που θα αλλάξουν την καθημερινότητα στις περιοχές  αυτές έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ Σταύρος Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας σε 13 Δήμους της Αττικής διαπιστώνουν καθημερινά το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι «μαζί με τους δημάρχους, του βουλευτές και την ΕΥΔΑΠ ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την ολιστική διαχείριση του νερού, σε ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Wall Street: Ήπια άνοδος – Ανακάμπτουν οι μετοχές των ημιαγωγών
Wall Street

Ήπια άνοδος στη Wall Street- Ανακάμπτουν οι μετοχές των ημιαγωγών
ECSA: Το νέο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Ποιες προϋποθέσεις έθεσε η ECSA για την ενίσχυση της ναυτιλίας
ETS2: Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση από 10 κράτη-μέλη
Ενέργεια

Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση του ETS2 από 10 κράτη-μέλη
Drones: Η Ουκρανία θα αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για την κατασκευή τους με κονδύλια της ΕΕ
World

Κινεζικά υλικά για drones αγοράζει το Κίεβο με χρήματα της ΕΕ
Alibaba: Αλμα 4% στις ΗΠΑ – Το Qwen AI θα ενσωματωθεί στο Apple Intelligence
Tεχνητή νοημοσύνη

Αλμα 4% της Alibaba στις ΗΠΑ - Το Qwen AI θα ενσωματωθεί στο Apple Intelligence
Καββαδάς: Με αντικειμενικά κριτήρια οι ενισχύσεις de minimis της μηδικής
AGRO

Καββαδάς: Με αντικειμενικά κριτήρια οι ενισχύσεις de minimis της μηδικής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου
Business

Hermès: Τι έφεραν οι ουρές στο κατάστημα της Βουκουρεστίου

Διψήφια κερδοφορία και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση για την Hermès στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Τι έρχεται μετά το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση των επενδύσεων
Τράπεζες

Το RRF τελειώνει, η μάχη για τις επενδύσεις αρχίζει

Τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία για τις επενδύσεις και ο ρόλος που θα παίξουν οι τράπεζες

Αγης Μάρκου
Κίνα: Ανοδικά δείκτης πληθωρισμού μετά από χρόνια αποπληθωρισμού
World

Τέλος στο σερί... αποπληθωρισμού στην Κίνα - Η ανατροπή

Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις – Τα πλοία στρέφονται στον ιρανικό διάδρομο
World

Αλλάζουν ρότα τα πλοία στο Ορμούζ

Στην πράξη, οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ έχουν περιοριστεί σε ελάχιστα πλοία

Λάμπρος Καραγεώργος
Smerc: Επενδύσεις στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και αίτημα για μείωση του ΦΠΑ
Business

Ο Καραμούζης βλέπει αγορά 200 εκατ. και ζητά χαμηλό ΦΠΑ 

Από τα 2 στα 12 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις της Smerc στην Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική - Nέα ασφαλιστικά προγράμματα για κατοικίδια και σχέδια επέκτασης σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Κύπρο 

Δημήτρης Χαροντάκης
DER Touristik: Επένδυση 40 εκατ. ευρώ για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Κω
Business

Γερμανική εταιρεία χτίζει πεντάστερο «χωριό» 40 εκατ. στην Κω

Το Aldiana Kos των 810 κλινών και 270 δωματίων, οι 21 πισίνες και οι 280 θέσεις εργασίας – Η στροφή της γερμανικής DER Touristik από τη μίσθωση ξενοδοχείων στην ιδιόκτητη ανάπτυξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Η Wall Street επικεντρώνεται σε υψηλότερους κινδύνους και αποδόσεις
Reuters Breakingviews

Η άλλη όψη της έκρηξης κερδών των τραπεζών της Wall Street

Η άνοδος των επιχειρηματικών deals μπορεί να ευνοήσει όλες τις τράπεζες, αλλά και να τις βουλιάξει όλες μαζί

Stephen Gandel
Cosmos Sport: Άλμα 16% στον τζίρο και σχέδια για νέα καταστήματα
Business

Με γεμάτο ταμείο για τον επόμενο γύρο ανάπτυξης η Cosmos Sport

Μετά το ισχυρό 2025, η Cosmos Sport εξετάζει νέα ανοίγματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ποντάροντας στη δυναμική της αγοράς αθλητικών ειδών

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Green
ΥΠΕΝ: Σε εξέλιξη η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική
Green

Σύσκεψη ΥΠΕΝ - ΕΥΔΑΠ για τα νέα δίκτυα αποχέτευσης στην Αν. Αττική

Ήδη υπάρχουν 70 σημεία παρέμβασης σε εξέλιξη, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα σε ωρίμανση αλλά και σε φάση δημοπράτησης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Λειψυδρία: Μεγαλώνει η λίστα των περιοχών σε έκτακτη ανάγκη – Fast track έργα για να μη στερέψουν οι βρύσες
Κλιματική αλλαγή

Λειψυδρία: Συναγερμός σε δέκα περιοχές - Έρχονται έργα εξπρές

Νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ προτείνει διαδικασίες εξπρές για αφαλατώσεις, δίκτυα και υποδομές, καθώς αυξάνονται οι περιοχές που πλήττονται

Μάχη Τράτσα
Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Πόρος με απόφαση Παπασταύρου
Κλιματική αλλαγή

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Πόρος λόγω λειψυδρίας

Η απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας λόγω της λειψυδρίας έχει ισχύ 3 μηνών

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο

Για παραπληροφόρηση και θεωρίες συνωμοσίας κάνει λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πράσινο φως για φθηνό ρεύμα στο σπίτι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Πράσινο φως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι - Όλο το πλαίσιο

Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύος έως 800 Watt, αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων αναγκών

Δήμητρα Σκούφου
Λειψυδρία: Ταχύτερες αδειοδοτήσεις για αφαλατώσεις – Νέοι κανόνες ανάθεσης έργων
Green

Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Επιτάχυνση έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας – Απλοποίηση αδειοδοτήσεων, προσκλήσεις σε τρεις εργοληπτικές για κατεπείγοντα έργα

Μάχη Τράτσα
Γαλλία: Έρχεται καύσωνας σε 37 διαμερίσματα – Κλείνουν νωρίτερα Πύργος του Άιφελ και μουσεία
Κλιματική αλλαγή

Έρχεται νέος καύσωνας σε 37 διαμερίσματα της Γαλλίας

Σε κλοιό καύσωνα η Γαλλία. Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης

Latest News
Wall Street: Ήπια άνοδος – Ανακάμπτουν οι μετοχές των ημιαγωγών
Wall Street

Ήπια άνοδος στη Wall Street- Ανακάμπτουν οι μετοχές των ημιαγωγών

Συγκρατημένα τα κέρδη στη Wall Street

ECSA: Το νέο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Ποιες προϋποθέσεις έθεσε η ECSA για την ενίσχυση της ναυτιλίας

Τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να ενισχυθεί η θέση της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στον διεθνή ανταγωνισμό παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι Εφοπλιστές - ECSA

Λάμπρος Καραγεώργος
ETS2: Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση από 10 κράτη-μέλη
Ενέργεια

Πίεση στην Κομισιόν για αναθεώρηση του ETS2 από 10 κράτη-μέλη

Η Ελλάδα συνυπογράφει κοινή παρέμβαση προς την Κομισιόν ζητώντας πιο ευέλικτη αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων ETS - Ποια είναι η ελληνική θέση

Drones: Η Ουκρανία θα αγοράσει κινεζικά εξαρτήματα για την κατασκευή τους με κονδύλια της ΕΕ
World

Κινεζικά υλικά για drones αγοράζει το Κίεβο με χρήματα της ΕΕ

Οι Βρυξέλλες επιτρέπουν στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει μέρος της δόσης των 6 δισ. ευρώ για είδη που βρίσκονται σε έλλειψη στην Ευρώπη και που χρειάζεται για τα drones

Alibaba: Αλμα 4% στις ΗΠΑ – Το Qwen AI θα ενσωματωθεί στο Apple Intelligence
Tεχνητή νοημοσύνη

Αλμα 4% της Alibaba στις ΗΠΑ - Το Qwen AI θα ενσωματωθεί στο Apple Intelligence

Η μετοχή της Alibaba που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τετάρτη

Καββαδάς: Με αντικειμενικά κριτήρια οι ενισχύσεις de minimis της μηδικής
AGRO

Καββαδάς: Με αντικειμενικά κριτήρια οι ενισχύσεις de minimis της μηδικής

Στη Βοιωτία, όπως ανέφερε ο κ. Καββαδάς από τη Βουλή, έχουν ήδη χορηγηθεί ενισχύσεις ύψους 1.062.264 ευρώ σε 321 δικαιούχους για ζωοτροφές

ΥΠΕΝ: Σε εξέλιξη η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική
Green

Σύσκεψη ΥΠΕΝ - ΕΥΔΑΠ για τα νέα δίκτυα αποχέτευσης στην Αν. Αττική

Ήδη υπάρχουν 70 σημεία παρέμβασης σε εξέλιξη, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις ύψους 530 εκατ. ευρώ, έργα σε ωρίμανση αλλά και σε φάση δημοπράτησης, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Pimco: «Ψήφο» σε 5ετή και 10ετή αμερικανικά ομόλογα
Ομόλογα

Pimco: Ποια ομόλογα θα διαχειριστούν την σιωπή της Fed

Η κατάργηση της μελλοντικής καθοδήγησης της Fed και πώς θα επηρεάσει τα αμερικανικά ομόλογα

Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές
World

Morgan Stanley: Υπερκέρδη από χρηματιστηριακές συναλλαγές

Η Morgan Stanley κέρδισε 6,3 δισ. δολάρια από συναλλαγές μετοχών

ΕΕ: Νέα μέτρα για τη στήριξη των βιολογικών προϊόντων
AGRO

Νέα μέτρα για τη στήριξη των βιολογικών προϊόντων

Νέες απαιτήσεις για τους εισαγωγείς για να χρησιμοποιούν το λογότυπο βιολογικών προϊόντων της ΕΕ

Βενζίνη: Γιατί θα παραμείνουν ψηλά οι τιμές
Πετρέλαιο

Γιατί θα παραμείνουν ψηλά οι τιμές της βενζίνης

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμής της βενζίνης - Οι προειδοποιήσεις του ΔΟΕ

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πήραν τα ηνία οι πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πήραν τα ηνία του ΧΑ οι πωλητές

Η αγορά συνεχίζει να απορροφά τις πρόσφατες μεγάλες κεφαλαιακές κινήσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor
Business

Cenergy: Επίσκεψη Θεοδωρικάκου στη νέα μονάδα παραγωγής της Fulgor

Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Fulgor - Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε. του Ομίλου Cenergy Holdings βρίσκεται στο Σουσάκι Κορινθίας

ΑΑΔΕ ΔΕΟΣ: Κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής
Economy

ΑΑΔΕ ΔΕΟΣ: Κατάσχεση παράνομων συμπληρωμάτων διατροφής

Κατασχέθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά 4.712 τεμάχια σκευασμάτων, ενώ η φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

Ελληνικό Μετρό: Εμπειρογνώμονες ερευνούν τις καθιζήσεις στα κτίρια
Μεταφορές

Ελληνικό Μετρό: Εμπειρογνώμονες ερευνούν τις καθιζήσεις στα κτίρια

«Τα προβλήματα με τις τριχοειδείς ρωγμές δεν αφορούν τον φέροντα οργανισμό κτιρίων παρά μόνο τοιχοποιία και σοβάδες» αναφέρει η εταιρεία

CrediaBank: Πέρασαν τα πακέτα του placement – Άλλαξε χέρια το 16,7% στα 0,90 ευρώ
Business

Πέρασαν τα πακέτα για το 16,7% της CrediaBank στα 0,90 ευρώ ανά μετοχή

Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου πέρασαν συνολικά 11 πακέτα που αφορούσαν 333.333.333 μετοχές της CrediaBank

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies