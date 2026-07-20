Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα τη Δευτέρα

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Μικτές τάσεις επικράτησαν στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, με τη Νότια Κορέα να καταγράφει πτώση εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις υπερβολικές αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), και τις κινεζικές μετοχές να σημειώνουν άνοδο λόγω της αισιοδοξίας για τις εγχώριες εξελίξεις στην AI.

Οι επενδυτές παρακολουθούσαν επίσης τις κλιμακούμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ώθησαν προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου και διατήρησαν τις αγορές επιφυλακτικές σχετικά με τις προοπτικές της πολιτικής των παγκόσμιων κεντρικών τραπεζών.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Shanghai Composite της Κίνας ενισχύθηκε κατά 1,6%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης Shanghai Shenzhen CSI 300 σημείωσε άνοδο 2%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε κέρδη 2,5%.

Οι νοτιοκορεατικές μετοχές ηγήθηκαν των περιφερειακών απωλειών, με τον δείκτη KOSPI να υποχωρεί σχεδόν κατά 4% μετά τη παγκόσμια κατάρρευση των μετοχών που σχετίζονται με την AI την Παρασκευή.

Οι μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix σημείωσαν πτώση σχεδόν 4% η κάθε μία.

Πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές

Οι τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν έντονες πιέσεις αφού η κινεζική startup Moonshot AI παρουσίασε το μεγάλο γλωσσικό της μοντέλο Kimi K3, τοποθετώντας το ως έναν χαμηλότερου κόστους ανταγωνιστή των κορυφαίων δυτικών μοντέλων AI.

Η κυκλοφορία αυτή προκάλεσε ανησυχίες ότι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός θα μπορούσε να καταστήσει δυσκολότερο για τις κορυφαίες εταιρείες AI να δικαιολογήσουν τις υψηλές χρηματιστηριακές τους αποτιμήσεις, πυροδοτώντας ευρείες ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών σε μετοχές ημιαγωγών και εταιρειών που συνδέονται με την AI.

Ωστόσο, οι κινεζικές μετοχές υπεραπέδωσαν σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, καθώς οι εγχώριοι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά το τελευταίο επίτευγμα της Moonshot AI.