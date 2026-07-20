Lockheed: Θα κατασκευάσει φθηνότερους Patriot, καθώς η ζήτηση «εκτοξεύεται»

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Ένα νέο, χαμηλότερου κόστους αναχαιτιστικό πύραυλο για το σύστημα αεράμυνας Patriot παρουσίασε τη Δευτέρα η Lockheed Martin, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις παγκοσμίως αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις για την αντιμετώπιση drones και πυραυλικών απειλών, σε μια περίοδο που οι παραδοσιακοί αμυντικοί κολοσσοί δέχονται αυξανόμενη πίεση από νεοφυείς εταιρείες που αναπτύσσουν φθηνότερα και ταχύτερα στην παραγωγή οπλικά συστήματα.

Ο νέος αναχαιτιστής, με την ονομασία PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), θα κοστίζει λιγότερο από το μισό σε σύγκριση με τους σημερινούς πυραύλους PAC-3 MSE, οι οποίοι, σύμφωνα με έγγραφα του προϋπολογισμού του Αμερικανικού Στρατού, κοστίζουν περίπου 4 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, μεταδίδει το Reuters.

Η Lockheed Martin εκτιμά ότι η αρχική παραγωγή του νέου πυραύλου θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στα επόμενα 36 μήνες, ενώ σχεδιάζει να τον αναπτύξει και να τον κατασκευάσει σε συνεργασία με βιομηχανικούς εταίρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Οι αμερικανικές και συμμαχικές ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται μια λύση που να είναι τόσο αποδεδειγμένη στο πεδίο της μάχης όσο και οικονομικά βιώσιμη», δήλωσε ο πρόεδρος της Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Τιμ Κέιχιλ, στο πλαίσιο της αεροπορικής έκθεσης Farnborough στη Βρετανία, όπου πραγματοποιήθηκε η ανακοίνωση.

Η επιλογή της Farnborough για την παρουσίαση του νέου πυραύλου δεν είναι τυχαία. Αντανακλά την προσπάθεια των αμερικανικών αμυντικών βιομηχανιών να επωφεληθούν από τη ραγδαία αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτησή τους από αμερικανικά οπλικά συστήματα, επενδύοντας στην ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής παραγωγής.

Περιζήτητο το σύστημα Patriot της Lockheed

Το σύστημα Patriot έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον περιζήτητα συστήματα αεράμυνας παγκοσμίως μετά το 2022. Η Ουκρανία αποδίδει στις συστοιχίες Patriot καθοριστικό ρόλο στην προστασία των πόλεών της από ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα ζητήσει περισσότερους εκτοξευτές και αναχαιτιστικούς πυραύλους, καθώς η Μόσχα εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές.

Παράλληλα, η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή και οι ανταλλαγές πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή ζήτηση για προηγμένα συστήματα αεράμυνας. Η εξέλιξη αυτή έχει αναδείξει τις περιορισμένες παραγωγικές δυνατότητες της δυτικής αμυντικής βιομηχανίας και τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ανάπτυξη ενός οικονομικότερου πυραύλου από τη Lockheed Martin αποτελεί επίσης ένδειξη των αλλαγών που συντελούνται στην αμυντική βιομηχανία. Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές όπλων καλούνται πλέον να ανταγωνιστούν ένα νέο κύμα νεοφυών επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες χρηματοδοτούνται από επενδυτές της Silicon Valley και υπόσχονται την παραγωγή οπλικών συστημάτων σε πολύ χαμηλότερο κόστος, με μεγαλύτερη ταχύτητα και δυνατότητα μαζικής παραγωγής.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει ότι τα σύγχρονα πεδία μάχης απαιτούν όχι μόνο τεχνολογικά προηγμένα αλλά και οικονομικά βιώσιμα όπλα, καθώς η χρήση χιλιάδων drones και πυραύλων καθιστά δυσβάσταχτο το κόστος αναχαίτισης με πανάκριβα πυρομαχικά. Σε αυτό το περιβάλλον, η μείωση του κόστους ανά αναχαιτιστή θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων και τη μακροχρόνια επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των συστημάτων αεράμυνας.

Με τον νέο PAC-3 ACE, η Lockheed Martin επιχειρεί να ανταποκριθεί τόσο στις επιχειρησιακές ανάγκες των στρατών όσο και στις δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για αποτελεσματική αεράμυνα παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.