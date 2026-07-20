Ντίζελ: Η πίεση στις πωλήσεις στην Ευρώπη αναμένεται να ενταθεί, σύμφωνα με την Morgan Stanley

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Σημαντική στενότητα στην αγορά ντίζελ διαμορφώνεται στην Ευρώπη, καθώς μια σειρά από ταυτόχρονες διαταραχές στην προσφορά συμπιέζουν τα διαθέσιμα αποθέματα και εκτοξεύουν τα περιθώρια διύλισης, σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley, την οποία επικαλείται το Bloomberg.

«Η εικόνα είναι πραγματικά δύσκολη», σημειώνουν οι αναλυτές της τράπεζας, με επικεφαλής τον Μάρτιν Ρατς, σε έκθεσή τους στις 19 Ιουλίου. Όπως αναφέρουν, τα μοντέλα προσφοράς και ζήτησης δείχνουν ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα ντίζελ αναμένεται να υποχωρήσουν σε πολυετή χαμηλά έως το τέλος του έτους.

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας έχουν δεχθεί ισχυρούς κραδασμούς από τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο οι τιμές των προϊόντων διύλισης αυξάνονται ταχύτερα από εκείνες του αργού πετρελαίου. Ειδικότερα, η αγορά ντίζελ – καυσίμου ζωτικής σημασίας για τις οδικές μεταφορές, τη γεωργία και τη βιομηχανία – βρίσκεται υπό έντονη πίεση εξαιτίας ενός συνδυασμού παραγόντων: των προβλημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια και της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ που έχει επιβάλει η Μόσχα.

«Το πραγματικό σημείο συμφόρησης στην πετρελαϊκή αγορά αυτή τη στιγμή δεν είναι το αργό, αλλά η διύλιση», επισημαίνουν οι αναλυτές της Morgan Stanley. Όπως εξηγούν, υπάρχουν ακόμη απούλητα φορτία αφρικανικού αργού πετρελαίου, ενώ σε ορισμένες αγορές παρατηρείται και φαινόμενο contango – δηλαδή οι τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων με μακρινή λήξη διαμορφώνονται υψηλότερα από τις τιμές άμεσης παράδοσης. «Το επίκεντρο όλων αυτών είναι η αγορά ντίζελ και ιδιαίτερα η Ευρώπη», τονίζουν.

Τα χαμηλότερα αποθέματα ντίζελ από το 2025

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε ιστορικά υψηλά τα περιθώρια κέρδους διύλισης ντίζελ στη Βορειοδυτική Ευρώπη, τα λεγόμενα crack spreads, τα οποία αποτυπώνουν τη διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού και της αξίας των προϊόντων που παράγονται από αυτό.

Παράλληλα, η Morgan Stanley προβλέπει ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα θα αρχίσουν να μειώνονται σταθερά από τον Αύγουστο, υποχωρώντας έως τον Νοέμβριο στα περίπου 299 εκατ. βαρέλια. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, θα πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο αποθεμάτων για την εποχή του έτους τουλάχιστον από το 2015.

Στη στενότητα της αγοράς συμβάλλουν και οι εξελίξεις στην Ασία. Η επιβράδυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Κίνα έχει οδηγήσει τα κινεζικά διυλιστήρια σε χαμηλότερη επεξεργασία αργού πετρελαίου, περιορίζοντας έτσι τη συνολική παραγωγή ντίζελ.

«Η Κίνα δεν προμηθεύει απευθείας την Ευρώπη με ντίζελ», διευκρινίζουν οι αναλυτές. Ωστόσο, όταν η κινεζική παραγωγή μειώνεται, περιορίζεται η συνολική προσφορά προϊόντων διύλισης στην παγκόσμια αγορά, γεγονός που μειώνει τις διαθέσιμες ποσότητες που τελικά κατευθύνονται προς την Ευρώπη μέσω άλλων εμπορικών ροών.

Παρά τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τα περιθώρια διύλισης, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αγορά έχει ήδη ενσωματώσει στις τιμές της το μεγαλύτερο μέρος αυτής της στενότητας. Για τον λόγο αυτό, η τράπεζα συνιστά στους επενδυτές να μην ποντάρουν σε περαιτέρω σημαντική άνοδο των τιμών από τα σημερινά επίπεδα.

«Η αγορά έχει πλέον αποτιμήσει πλήρως τους κινδύνους. Δεν υπάρχει λόγος να κυνηγήσει κανείς την άνοδο», καταλήγουν οι αναλυτές.