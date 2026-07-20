Σχοινάς: Δρομολογούνται 40 προσλήψεις στον ΕΦΕΤ

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Τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ, Αντώνη Ζαμπέλα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έργο, τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του Οργανισμού. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης, ανακοίνωσε την προτεραιοποίηση 40 νέων προσλήψεων για την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΦΕΤ, με στόχο την περαιτέρω θωράκιση της ασφάλειας των τροφίμων και την ενίσχυση των ελέγχων σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ ενημέρωσε τον υπουργό ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο ο Οργανισμός θα υλοποιήσει επιπλέον πρόγραμμα ελέγχων στα κυλικεία των σχολείων, ενισχύοντας την προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των μαθητών.

Τι δήλωσε ο Σχοινάς

Στις δηλώσεις του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε:

«Με ιδιαίτερη χαρά, επισκέφθηκα σήμερα εδώ τον ΕΦΕΤ, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό, τον Γιάννη τον Ανδριανό. Ήταν μια ευκαιρία για μια συνολική συζήτηση για τον ρόλο του φορέα αλλά κυρίως και για τις ανάγκες του. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με εξαιρετικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικό τομέα. Είναι μια τουριστική χώρα που υποδέχεται κάθε χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια τουρίστες. Το θέμα των ελέγχων στα τρόφιμα είναι ένα θέμα για το οποίο είμαστε υπόλογοι στην κοινωνία. Η κοινωνία θέλει να έχει τη διαβεβαίωση ότι το κράτος μπορεί να είναι σε θέση, ότι έχει τα μέσα και τους μηχανισμούς, να εγγυάται την ασφάλεια των τροφίμων.

Ο ΕΦΕΤ στα περίπου 20 χρόνια παρουσίας του, έχει καταφέρει να αποτελεί ένα βασικό πυλώνα αυτού του συστήματος. Για τη διατροφική ασφάλεια στη χώρα μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων και τώρα συζητήσαμε πώς η ήδη επιτυχημένη παρουσία του, μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με πόρους και προσωπικό.

Εδώ δίνουμε μια μάχη καλού, για το καλό της κοινωνίας και πιστεύω ότι αυτή η μάχη που περνάει από τα ποιοτικά τρόφιμα, τα ασφαλή τρόφιμα, χρειάζεται και στρατιώτες. Και με μεγάλη χαρά τώρα δρομολογούμε, δίνουμε προτεραιότητα, στην πρόσληψη σαράντα επί πλέον στελεχών για τον ΕΦΕΤ, οι οποίοι θα μπουν αμέσως στη μάχη των ελέγχων στο πεδίο. Θέλουμε, ξαναλέω, να δώσουμε την εγγύηση στην κοινωνία ότι τα τρόφιμα στην Ελλάδα ελέγχονται και ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να σέβονται τους κανόνες και οι καταναλωτές να απολαμβάνουν υπεύθυνα την ποιότητα που εγγυάται το κράτος».

Ζαμπέλας: Στο 60%-70% το ποσοστό είσπραξης των προστίμων

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ, Αντώνης Ζαμπέλας, δήλωσε: «Υποδεχόμαστε στον ΕΦΕΤ, στην Κεντρική Υπηρεσία, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Υφυπουργό. Εκθέσαμε τις δραστηριότητές του ΕΦΕΤ ώστε να είναι πλήρως ενήμεροι για το τι κάνουμε και τι σχεδιάζουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Και επίσης είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να βλέπουμε το Υπουργείο και τη Διοίκηση του Υπουργείου, ως εποπτεύων οργανισμός, ότι έχουν αγκαλιάσει τον ΕΦΕΤ και τις δραστηριότητές του και μαζί θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα το οποίο ήδη υπάρχει, ώστε να προασπίζουμε τα συμφέροντα του Έλληνα καταναλωτή όσο το δυνατόν περισσότερο και υπό την έννοια της ασφάλειας των τροφίμων και υπό την έννοια της απάτης και της νοθείας, αλλά και ακόμα περισσότερο και το τι μπορεί να καταναλώνει, ώστε να έχει μια καλή ποιότητα ζωής, προασπίζοντας γενικότερα την υγεία του».

Ο κ. Ζαμπέλας ανέφερε ότι ο ΕΦΕΤ πραγματοποιεί περίπου 10.000 ελέγχους ετησίως, εκ των οποίων περίπου 7.000 είναι τακτικοί, ενώ διενεργεί επί πλέον περίπου 1.000 ελέγχους κάθε χρόνο κατόπιν καταγγελιών και αναφορών. Παράλληλα, γίνονται πρόσθετοι έλεγχοι ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του Οργανιστού στο ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια των τροφίμων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως επισήμανε, οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ βασίζονται σε τρεις πυλώνες: στους τακτικούς ελέγχους, βάσει αξιολόγησης επικινδυνότητας, στη διερεύνηση καταγγελιών και στην ανταλλαγή πληροφοριών με τις ευρωπαϊκές αρχές για προϊόντα και επιχειρήσεις που ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Αναφερόμενος στις διοικητικές κυρώσεις, σημείωσε ότι τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως, με ποσοστό είσπραξης που κυμαίνεται μεταξύ 60% και 70%, χαρακτηρίζοντας το επίπεδο αυτό ιδιαίτερα ικανοποιητικό.