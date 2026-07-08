Σχοινάς: Στα 61 εκατ. ευρώ η ενίσχυση για τα λιπάσματα

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Στα 61 εκατ. ευρώ θα φτάσει η συνολική στήριξη για τα λιπάσματα, τα οποία θα κατευθυνθούν στους Έλληνες παραγωγούς, ανακοίνωσε από τη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Από αυτό εδώ το βήμα σας ανακοινώνω σήμερα με αυτοπεποίθηση ότι η Ελλάδα θα συγκαταλέγεται στους επτά μεγαλύτερους δικαιούχους του ευρωπαϊκού αυτού πακέτου, εξασφαλίζοντας περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ. Και στα χρήματα αυτά θα προστεθούν περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους, ώστε η συνολική στήριξη να ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένονται πληρωμές για δεσμευμένα αγροτεμάχια, περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δράσεις του Πυλώνα Ι και ΙΙ

Η έγκριση για την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού αγροτικού αποθεματικού, όπως σημείωσε ο υπουργός, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου, από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ.

Το νέο ΟΣΔΕ και οι πληρωμές

Αναφερόμενος στο νέο ΟΣΔΕ, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι αυτό θα γίνει μέσα στον Ιούλιο και «για πρώτη φορά με μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δημόσια μητρώα, με αυτόματες διασταυρώσεις, με ελέγχους πριν από την υποβολή της αίτησης και όχι μετά, με αξιοποίηση του Κτηματολογίου, του myDATA, των μητρώων του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ. Λιγότερη ταλαιπωρία για τον παραγωγό, λιγότερα λάθη, περισσότερη αξιοπιστία για το κράτος».

«Ο στόχος μας είναι με άλλα λόγια: να μη χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι είναι έντιμος. Να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα», σημείωσε.

Σήμερα, όπως ανέφερε ο υπουργός, βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 2.900 υποθέσεις που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με εκτιμώμενη ζημία περίπου 69 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε 1.151 περιπτώσεις έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις που σχετίζονται με τη δράση πέντε εγκληματικών οργανώσεων.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες πληρωμές, ανέφερε ότι συνεχίζεται η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν ήδη προγραμματιστεί οι πληρωμές για δεσμευμένα αγροτεμάχια, περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δράσεις του Πυλώνα Ι και ΙΙ και σειρά ακόμη εκκρεμών υποθέσεων.