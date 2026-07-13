Σχοινάς: Φέτος με το νέο σύστημα πληρώσαμε 1,1 δισ. ευρώ στους αγρότες

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Στη μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών πληρωμών και την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

«Η εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση γίνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αισθανόμαστε την υποχρέωση να την ολοκληρώσουμε. Εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας, θα έχουμε τεχνική βοήθεια από την Κομισιόν τις επόμενες εβδομάδες και χάρη στο νέο σύστημα φέτος πληρώσαμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες αγρότες. Και προγραμματίζουμε ανάλογο ποσό μέχρι τέλος του χρόνου», σημείωσε.

Η ενίσχυση στα λιπάσματα θα φτάσει τα 61 εκατ. ευρώ (21 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό κρίσης της ΕΕ και 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους)

Θετικές εξελίξεις

Ως θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέφερε την ενίσχυση στα λιπάσματα, η οποία θα φτάσει τα 61 εκατ. ευρώ (21 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό κρίσης της ΕΕ και 40 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους), στη ρύθμιση για τις δημόσιες γαίες αλλά και τη δράση για τα μικρά αρδευτικά ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Για τα 80 εκατ. που θα διατεθούν στα μικρά αρδευτικά έργα, επανέλαβε ότι «είναι πόροι τους οποίους εξοικονομήσαμε από την παύση των πληρωμών στα βιολογικά προϊόντα κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας και για πρώτη φορά βλέπουμε ότι μπορούμε να μετακινούμε πόρους, παραγωγικά-μέσα στο ίδιο πλαίσιο, για να αντιμετωπίσουμε πιεστικές ανάγκες».

«Με αυτές τις θετικές ειδήσεις λοιπόν προσέρχομαι στο Συμβούλιο σήμερα. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας εδώ, σε όλα τα μέτωπα. Η μόνη μας έγνοια είναι να ξεχερσώσουμε την ελληνική γεωργία από τα προβλήματα του παρελθόντος», σημείωσε.

Οι ζωονόσοι

Σε ό,τι αφορά τη νέα στρατηγική για την κτηνοτροφία, που εγκρίθηκε από την ΕΕ, ο κ. Σχοινάς είπε ότι «πρόκειται για πρωτοβουλίες που είχαν καθυστερήσει και τις οποίες περιμέναμε εδώ και καιρό}.

«Είναι γεγονός ότι δίνουμε τη μάχη απέναντι στις ζωονόσους σε όλα τα επίπεδα. Ελπίζω ότι, πέρα από αυτές τις δύο στρατηγικές, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (MFF), θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα στην αντιμετώπιση των ζωονόσων. Πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ελπίζω ότι οι νέες αυτές στρατηγικές θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά», σημείωσε.