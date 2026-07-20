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Γερμανία: Την εγκαταλείπουν οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι

Μια έρευνα της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνει ότι το brain drain πλήττει τη Γερμανία. Οι μισοί από τους πιο καταρτισμένους και ακριβοπληρωμένους εργαζόμενους σκέφτονται να μεταναστεύσουν.

World 20.07.2026, 06:30
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Γερμανία: Την εγκαταλείπουν οι καταρτισμένοι εργαζόμενοι
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Το τελευταίο χρόνο, πάνω από 288.000 Γερμανοί έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό. Και πολλοί επαγγελματίες με υψηλής εξειδίκευσης στη Γερμανία σκέφτονται τη μετανάστευσης. Ακόμη και για πάντα.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας Destatis, ανέθεσε έρευνα στην πλατφόρμα εργασίας Indeed. Και τα στοιχεία είναι δείχνουν ότι από το 2020, ο αριθμός των αναζητήσεων για διεθνείς προσφορές εργασίας έχει υπερδιπλασιαστεί. Τα στοιχεία έρχονται να αυξήσουν την ανησυχία για την οικονομία στη Γερμανία, που αγωνίζεται να ανακάμψει.

Brain drain

Όπως όλα δείχνουν, το brain drain βρήκε και τη Γερμανία.  Αυτοί που κυρίως αναζητούν εργασία στο εξωτερικό είναι οι πιο καταρτισμένοι και οι πιο ακριβοπληρωμένοι. Ο ένας στους δύο με καθαρό οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον 6.000 ευρώ (54%), δήλωσε ότι ψάχνει εργασία στο εξωτερικό τους τελευταίους 12 μήνες.

Επίσης, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι γενικά σκέφτονται να βρουν δουλειά στο εξωτερικό και το 30% είχε ήδη αναζητήσει ενεργά θέσεις εργασίας ή είχε στείλει αιτήσεις.

Στο σύνολο αυτών που θέλουν να μεταναστεύσουν, το 77% επιθυμεί να ζήσει εκτός Γερμανίας για αρκετά χρόνια. Ακόμη και για πάντα.

Οι θέσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον των Γερμανών εργαζομένων είναι θέσεις γραφείου, όπως στο μάρκετινγκ. Επίσης, αναζητούν θέσεις σχετικές με την τεχνολογία, τον τουρισμό και τα logistics.

Ψάχνουν καλύτερη ποιότητα ζωής

Όσον αφορά τους λόγους που τους σπρώχνουν μακριά από τη Γερμανία, κυριαρχούν σε ποσοστό 51% το υψηλότερο εισόδημα και η καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ένα 42% ελπίζει σε πιο ωραίο κλίμα ή χαμηλότερη φορολόγηση. Μόλις 24% αναζητούν καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας και προαγωγής.

Ένδειξη δυσαρέσκειας

Μιλώντας στο Euronews, η οικονομολόγος της αγοράς Βιρτζίνια Σόντεργκελντ, λέει ότι η διεθνής κινητικότητα είναι κατ’ αρχήν θετική. Η εμπειρία και οι γνώσεις που αποκτώνται στο εξωτερικό μπορούν να δώσουν ώθηση για καινοτομία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Αλλά, επισημαίνει το εξής: «Εάν τα δύο τρίτα των εργαζομένων φλερτάρουν με την ιδέα της αποχώρησης, αυτό θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ως ένδειξη δυσαρέσκειας με τις συνθήκες στη Γερμανία ως τόπου διαβίωσης και εργασίας».

Ένας από τους λόγους είναι η υψηλή φορολογία. Σε 100 ευρώ κόστους εργασίας που δαπανά ένας εργοδότης για έναν μέσο άγαμο εργαζόμενο, ο εργαζόμενος κρατάει περίπου τα μισά (50,70 ευρώ καθαρά). Τα υπόλοιπα πάνε σε φόρο εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τους εργοδότες.

Το 70% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το φορολογικό βάρος στη Γερμανία είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το εισόδημα και ότι η προσωπική δέσμευση στην εργασία δεν αποδίδει επαρκώς.

Θέλουν ΗΠΑ και Βρετανία

Αν και το ποσοστό έχει μειωθεί σημαντικά (34%) τον τελευταίο χρόνο, το 14,4% των Γερμανών αναζητούν εργασία στις ΗΠΑ.

Ακολουθούν η Βρετανία και η Ελβετία, με ποσοστό 13,6% έκαστη. Για τη Βρετανία, οι αναζητήσεις αυξήθηκαν κατά 38%. Άλλες χώρες είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Αλλά και η Αυστραλία.

Οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν θετικά στοιχεία στη Γερμανία, όπως η ασφάλεια και η αξιοπιστία. Περίπου 60% των ερωτηθέντων ανέφεραν το κοινωνικό περιβάλλον ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Γερμανίας, ακολουθούμενο από την προστασία της απασχόλησης με 47% και το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας με λίγο κάτω από 35%.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis), περίπου 97.000 περισσότεροι Γερμανοί μετανάστευσαν από ό,τι επέστρεψαν το 2025. Ενώ αυξήθηκαν οι μετανάστες που πήγαν στη Γερμανία για να εργαστούν. Η καθαρή μετανάστευση ήταν 200.000 άτομα.

Να σημειωθεί ότι δεν πλειοψηφούν οι πρόσφυγες. Υπάρχει σημαντική αύξηση των επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες όπως η Ινδία. Και εργάζονται στον τομέα της πληροφορικής (λογισμικό, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιοποίηση), αλλά και σε ρόλους μηχανικού και ερευνητή.

Πηγή: in.gr 

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