Γερμανία: Ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας προειδοποιεί για την επιβίωσή του

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Για την «επιβίωση» της ηλιακής ενέργειας προειδοποίησαν φορείς εκπροσώπησης της βιομηχανίας στη Γερμανία και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, με αφορμή σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για τη σταδιακή κατάργηση ενισχύσεων στον τομέα.

Η σχεδιαζόμενη κατάργηση της υποστήριξης σε νέα, μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, εγκατεστημένα από το 2027 και μετά ειδικά μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ και να απειλήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σ’ όλη τη χώρα, τόνισε ο γερμανικός σύνδεσμος εταιρειών ηλιακής ενέργειας (BSW).

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Το υπουργείο, υπό την Κατερίνα Ράιχε, που ανήκει στην παράταξη του συντηρητικού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), δημοσιοποίησε προχθές Παρασκευή το σχέδιό της για τη νέα εκδοχή του νόμου για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και πακέτου για το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού.

Με βάση το σχέδιο, όσοι διαχειρίζονται συστήματα φωτοβολταϊκών πλαισίων δυναμικότητας ως και 25 κιλοβάτ (kW) που έχουν τεθεί σε λειτουργία από το 2027 και πέρα θα έχουν εγγυημένες τις πληρωμές για 36 μήνες το μέγιστο.

Έπειτα από αυτή τη μεταβατική φάση, θα πρέπει να διαθέτουν εμπορικά την παραγόμενη ενέργεια οι ίδιοι, που σημαίνει να κλείνουν συμφωνίες με πάροχους, ενώ οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και δεν είναι προβλέψιμες.

Κριτική λόγω αβεβαιότητας

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας «είναι εντελώς άχρηστο» σχολίασε η Κάρστεν Κέρνιχ, διευθύνουσα σύμβουλος του BSW. «Διατηρεί τα νοικοκυριά εξαρτημένα από τα ορυκτά καύσιμα για περισσότερο καιρό και θέτει σε δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Η γερμανική ομοσπονδία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (BEE) συμμερίζεται τη θέση αυτή. «Αντί για αξιόπιστες συνθήκες επένδυσης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση γεννά νέα αβεβαιότητα», έκρινε Ούρσουλα Χάινεν-Έσερ.

Για τα νέα συστήματα, είτε αιολικής ενέργειας είτε φωτοβολταϊκών πλαισίων, που κατασκευάζονται σε περιοχές όπου καταγράφονται συμφορήσεις στο δίκτυο, το σχέδιο προβλέπει πως θα απενεργοποιούνται προσωρινά όταν απαιτείται για να αποφεύγεται υπερφόρτωση. Αυτό σημαίνει πως τμήματα της Γερμανίας θα μετατραπούν σε ζώνες αποκλεισμού της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σημείωσε ακόμη ο BSW.

Καταστροφή για τους μικρούς παραγωγούς ενέργειας

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δράση για το Περιβάλλον της Γερμανίας (DUH) τόνισε πως το σχέδιο της κυβέρνησης να μετακυλήσει τις συνέπειες της ανεπαρκούς επέκτασης του δικτύου σε αυτούς που καθιστούν την ενεργειακή μετάβαση εφικτή αποτελεί αποφασιστικό λάθος, με ανακοίνωση της επικεφαλής της Σάσα Μίλερ-Κρένερ.

Η γερμανική ένωση νέας ενέργειας και οικονομίας (BNE) επέκρινε το γεγονός ότι ο διαχειριστής του δικτύου, που κινείται με αργό ρυθμό, καθορίζει τον τρόπο και τον χρόνο που γίνεται η ενεργειακή μετάβαση, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ρόμπερτ Μπους.

Η αντιπρόσωπος του κόμματος Η Αριστερά (Die Linke) Τζανίν Βίσλερ κατηγόρησε την υπουργό Οικονομίας Ράιχε πως κάνει λιγότερο οικονομική την ανανεώσιμη ενέργεια και προκαλεί «καταστροφή» για τους παραγωγούς, ειδικά τους μικρούς.

Ο αρμόδιος για την οικονομική πολιτική των Πρασίνων Μίχαελ Κέλνερ επισήμανε και αυτός πως η κυβερνητική πολιτική ευνοεί υπερβολικά τους διαχειριστές δικτύων, προκαλεί πρόβλημα την επέκταση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, ειδικά μικρών εγκαταστάσεων στις οροφές κατοικιών. «Είναι λάθος. Πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά αυτή την ενέργεια, ειδικά για τις ανάγκες κλιματισμού», τόνισε.

Ανησυχίες για την ενεργειακή μετάβαση

Η επέκταση της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία υπήρξε θέμα στο οποίο έδωσαν έμφαση όλες οι κυβερνήσεις της Γερμανίας από το 2000. Το 2025, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισέφεραν το 58% της παραγωγής, σύμφωνα με τη βιομηχανία, και ο τρέχων στόχος η συνεισφορά τους στο ενεργειακό μίγμα να φτάσει το 80% το 2030.

Η κ. Ράιχε επιχειρηματολεί από την πλευρά της πως θέλει να τηρηθεί ο στόχος, αλλά κατά τρόπο λιγότερο δαπανηρό για τους φορολογούμενους.

Υπουργοί του ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού, των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), ιδίως οι υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ και η υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ, προβάλλουν αντίσταση στο σχέδιο, με το επιχείρημα πως θα επιβραδύνει την ενεργειακή μετάβαση