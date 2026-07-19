Βερολίνο: Επενδύστε στη Γερμανία τώρα!

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Μετά το «επενδύστε στη Γαλλία» που απηύθυνε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ήρθε η σειρά του γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να προτρέψει: «επενδύστε στη Γερμανία».

Ο Μερτς προβάλλει τη Γερμανία ως το «προπύργιο σταθερότητας της Ευρώπης» στην προσπάθειά του να δελεάσει διεθνείς επενδύσεις που θα αναστρέψει την πορεία της οικονομίας, η οποία πασχίζει να ανακάμψει από μια μακρά περίοδο στασιμότητας.

Το Βερολίνο θα διοργανώσει τον Οκτώβριο την πρώτη του επενδυτική σύνοδο κορυφής -στο μοτίβο της πρωτοβουλίας «Choose France» του Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της οποίας ο γάλλος πρόεδρος προσέλκυσε διευθύνοντες συμβούλους παγκόσμιων κολοσσών στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι.

«Προπύργιο σταθερότητας της Ευρώπης»

Σε ένα προσχέδιο παρουσίασης ενόψει της εκδήλωσης στο Βερολίνο, η γερμανική κυβέρνηση υπογραμμίζει την «ισχυρή δημοσιονομική της θέση» ως της μόνης χώρα της G7 με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας τριπλού Α και από τους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης, στη σελίδα με τίτλο «Η Γερμανία ως το προπύργιο σταθερότητας της Ευρώπης».

Το υλικό, που απευθύνεται σε επενδυτές του εξωτερικού, επισημαίνει επίσης την κορυφαία κατάταξη της χώρας όσον αφορά το κράτος δικαίου, την «εξαιρετικά διαφοροποιημένη βιομηχανική οικονομία» της, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις του Μερτς για την τόνωση της ανάπτυξης.

«Επενδύστε στη Γερμανία τώρα: συμμετάσχετε στον βαθύ δομικό μετασχηματισμό της Γερμανίας — δημιουργώντας υποδομές αιχμής, ενισχύοντας την καινοτομία και αναζωογονώντας τη βιομηχανική μας βάση για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα», αναφέρεται σε δήλωση του Μερτς στην παρουσίαση, σύμφωνα με τους FT.

Η κυβέρνηση Μερτς χαλάρωσε το συνταγματικό όριο χρέους της Γερμανίας, ώστε να μπορεί να διοχετεύσει περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε υποδομές και άμυνα τα επόμενα χρόνια. Τον Ιούνιο, το Βερολίνο ανακοίνωσε επίσης σχέδια για ένα δημόσιο συνταξιοδοτικό ταμείο σουηδικού τύπου, προκειμένου να επενδύεται ένα μέρος των μισθών των εργαζομένων στις κεφαλαιαγορές, σηματοδοτώντας μια ρήξη με την ιστορική επιφυλακτικότητα της Γερμανίας να τοποθετεί χρήματα σε μετοχές.

Πέρυσι, ο Μερτς διόρισε τον Μάρτιν Μπλέσινγκ, πρώην επικεφαλής της Commerzbank, ως τον πρώτο «τσάρο επενδύσεων» της χώρας με σκοπό την προώθησή της ως επενδυτικού προορισμού.

Ο Μπλέσινγκ και η ομάδα που ετοιμάζει την εκδήλωση του Οκτωβρίου συναντώνται τους τελευταίους μήνες με θεσμικούς επενδυτές στη Γερμανία και στο εξωτερικό για να παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα της χώρας, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT.

Ορισμένοι από τους επενδυτές που συμμετείχαν στις συναντήσεις ζήτησαν πιο απτές αποδείξεις ότι οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης έχουν αποτέλεσμα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ζήτησαν επίσης περισσότερη καθοδήγηση σχετικά με το ποιους κλάδους του μέλλοντος στηρίζει η κυβέρνηση.

Το επενδυτικό αφήγημα που θα προβληθεί επικαιροποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις και τα σχόλια των επενδυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Η Γερμανία είναι μια βιομηχανική δύναμη με βάθος, ανθεκτικότητα και τον μετασχηματισμό στον πυρήνα της. Και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πιο εύκολη, ταχύτερη και πιο ελκυστική τη συμμετοχή των κεφαλαίων σε αυτόν τον μετασχηματισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών.

Προκλήσεις για τους ισχυρούς κλάδους της γερμανικής βιομηχανίας

Τομείς που αποτελούν σήμερα τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μηχανολογία και τα χημικά προϊόντα, αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις λόγω του έντονου ανταγωνισμού από την Κίνα καθώς και των δύο ενεργειακών κρίσεων σε διάστημα μικρότερο των πέντε ετών.

Η Volkswagen σχεδιάζει να κλείσει τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία και να καταργήσει έως και 100.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως.

Παρά το γεγονός ότι καταθέτει περισσότερες πατέντες μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Γερμανία έχει κακές επιδόσεις στην εμπορική αξιοποίηση των εφευρέσεων που γεννιούνται στα πανεπιστήμιά της.

Επίσης, ενώ η Γερμανία διαθέτει τα περισσότερα υφιστάμενα κέντρα δεδομένων στην ηπειρωτική Ευρώπη, έχει δυσκολευτεί να προσελκύσει νέες επενδυτικές δεσμεύσεις, καθώς οι απαραίτητες εγκρίσεις από 16 ομόσπονδα κρατίδια και τοπικά συμβούλια επιβραδύνουν τις άδειες κατασκευής, ενώ αγκάθια αποτελεί το υψηλότερο κόστος ενέργειας μετά την εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που καθιστούν τη Γερμανία ένα εξαιρετικό επενδυτικό αφήγημα, αλλά ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις προκλήσεις που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε», δήλωσε στους FT ο Ντιρκ Σμιτς, επικεφαλής της BlackRock για τη Γερμανία. Ο ίδιος εξήρε τις προσπάθειες του Βερολίνου τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν «τεράστιες» ροές κεφαλαίων.

Ωστόσο, η Γερμανία πρέπει να προσφέρει περισσότερα έργα, να επιταχύνει τους χρόνους έγκρισης και να διευκολύνει τις συμφωνίες αγοράς ενέργειας/προϊόντων όπου είναι δυνατόν, δήλωσε ο Σμιτς, ο οποίος συνομιλεί τακτικά με τον τσάρο επενδύσεων Μπλέσινγκ.

«Η διοργάνωση ενός συνεδρίου είναι σχετικά εύκολη, καθώς η Γερμανία είναι ελκυστική για τους διεθνείς επενδυτές, αλλά η αλλαγή κανόνων και κανονισμών και η μείωση της γραφειοκρατίας είναι δυσκολότερη», δήλωσε ο Σμιτς.