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ΗΠΑ: Φλερτάρει με την απαγόρευση κινεζικής AI – Ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή προστασίας εγχώριων παικτών;

Οι ΗΠΑ φαίνεται να βυθομετρούν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των φτηνών κινεζικών μοντέλων ανοιχτού κώδικα - Η επέλαση της Κίνας στην AI και το χρηματιστήριο

World 20.07.2026, 22:51
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ΗΠΑ: Φλερτάρει με την απαγόρευση κινεζικής AI – Ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή προστασίας εγχώριων παικτών;
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Με την απαγόρευση ή τουλάχιστον με τον περιορισμό των κινεζικών μοντέλων AI «φλερτάρει» η διοίκηση Τραμπ, αφού η κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου από την κινεζική Moonshot επαναφέρει στο προσκήνιο την «υπόγεια» μάχη ΗΠΑ – Κίνας για την υπεροχή στο «πεδίο» της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, οι ΗΠΑ φαίνεται να βυθομετρούν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των φτηνών κινεζικών μοντέλων ανοιχτού κώδικα, αποσκοπώντας στην προστασία των αμερικανικών «παικτών» OpenAI και Anthropic από τους ανταγωνιστές.

Στο τραπέζι υπάρχει και μια διαφορετική γραμμή: με πηγές της Axios που έχουν γνώση των κυβερνητικών συζητήσεων αναφέρουν πως οι συζητήσεις, αντί προς μια πλήρη απαόγευση, στρέφονται, σε ζητήματα ασφαλείας. Πιο ειδικά, γόνονται προσπάθειες να αναδειχθούν πιθανές «κερκόπορτες» όσον αφορά τη χρήση κινεζικών μοντέλων, άρα και ζητήματα ασφαλείας στην άσκηση διακυβέρνησης.

Φυσικά το θέμα αφορά και την κυριαρχία στην αμερικανική αγορά, αφού τα στοιχεία δεν φαίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκά για τους αμερικανικούς κολοσσούς. Μάλιστα, οι αμερικανικές εταιρείες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο μοντέλα ανοιχτού κώδικα φτιαγμένα στην Κίνα.

Οι λόγοι; Είναι φθηνότερα και, όπως φαίνεται και από το Kimi, σχεδόν εξίσου καλά με τα frontier μοντέλα των OpenAI και Anthropic.

ΗΠΑ

Η διπλωματία της… AI

Την Παρασκευή η Moonshot παρουσίασε το Kimi K3 και η στιγμή δεν είναι καθόλου τυχαία: τις ίδιες μέρες πραγματοποιείται στη Σαγκάη το Παγκόσμιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης της Κίνας, όπου ο πρόεδρος της χώρας Xi Jinping συντάχθηκε με τα μοντέλα AI ανοιχτού κώδικα και παρουσίασε την Κίνα ως τη δύναμη προώθησης της κέντρων συνεργασίας με βάση AI σε χώρες του νότου, αναφέρει το Reuters.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία του Kimi K3, το οποίο οι προγραμματιστές του ισχυρίζονται ότι προσφέρει παρόμοια απόδοση με το Fable της Anthropic και το ChatGPT της OpenAI αλλά σε πολύ χαμηλότερη τιμή, έχει αναζωπυρώσει ανησυχίες σχετικά με τη φθηνότερη κινεζική τεχνολογία.

Στις ΗΠΑ, η χρήση πιο οικονομικά αποδοτικών κινεζικών μοντέλων ανοιχτού κώδικα αυξάνεται, και αυτό παρά τις πρωτοβουλίες που έγιναν τους προηγούμενους μήνες κατά της υιοθέτησής τους από τις πολιτείες για λόγους ασφαλείας, όπως τονίζει το MarketWatch.

«Πνίγεται» ο ανταγωνισμός;

Ο Ντέιβιντ Σακς, εξωτερικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, έγραψε την Κυριακή στο X: «Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής στην πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα κορυφαία κλειστά εργαστήρια, που ήδη αποτελούν δυοπώλιο όσον αφορά τα έσοδα από μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, θέλουν η κυβέρνηση να εξαλείψει τον ανταγωνισμό τους από τον ανοιχτό κώδικα».

Ο Sacks προειδοποιεί εδώ και καιρό κατά της χειραγώγησης των ρυθμιστικών αρχών, που θα ωφελούσε τις μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ και θα έπνιγε τον ανταγωνισμό, αναφέρει το Axios.

Η χρηματιστηριακή αξία στο επίκεντρο

Ένα ερευνητικό σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Κυριακή από τον υπεύθυνο μακροοικονομικής στρατηγικής Peter Tchir στην Academy Securities εξετάζει το παραπάνω δίλημμα.

Ανατρέχοντας στην πορεία κατά την οποία η Κίνα άρχισε να κυριαρχεί στο παγκόσμιο εμπόριο από το 2005, ο Tchir αναρωτιέται αν η χώρα επιχειρεί κάτι ανάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη όπως άλλοτε με τα βιομηχανικά και καταναλωτικά αγαθά, αναφέρει το MarketWatch.

Ο ίδιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κίνα προσφέρει ένα καταφανές δέλεαρ στην αγορά, καθότι πουλάει υπολογιστική ισχύ που είναι πέντε έως δέκα φορές φθηνότερη από εκείνην των ΗΠΑ.

Αν κάτι μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στους AI κολοσοούς των ΗΠΑ αυτό είναι, σύμφωνα με το MarketWatch, η πιθανή μείωση της αξίας τους, ειδικά καθώς OpenAI και Anthropic σχεδιάζουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο φέτος.

Η ίδια η Moonshot εξετάζει το ενδεχόμενο δημόσιας εγγραφής εντός των επόμενων έξι μηνών, με τη χρηματιστηριακή της αξία να φημολογείται ότι πλησιάζει περισσότερο τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

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