Morgan Stanley: Πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης

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Η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δεν μεταμορφώνει μόνο τη βιομηχανία της τεχνολογίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα μεγαλύτερα έργα υποδομής στον κόσμο. Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκεται η Morgan Stanley, η οποία έχει αναδειχθεί στον βασικό αρχιτέκτονα νέων χρηματοδοτικών μοντέλων για κέντρα δεδομένων, υπολογιστικές υποδομές και εξοπλισμό AI, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διάρθρωση σύνθετων συμφωνιών χρέους και ιδίων κεφαλαίων που διοχετεύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη των υποδομών που απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, από πέρυσι έχει πρωταγωνιστήσει στις μεγαλύτερες και πιο καινοτόμες χρηματοδοτήσεις του κλάδου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η έκδοση ομολόγου ύψους 3,2 δισ. δολαρίων για τον κατασκευαστή data centers TeraWulf, με τη στήριξη της Google, η χρηματοδότηση χρέους 27 δισ. δολαρίων για τη συνεργασία της Meta με την Blue Owl γύρω από το κέντρο δεδομένων Hyperion, αλλά και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Broadcom για συμφωνία χρηματοδότησης 35 δισ. δολαρίων στον τομέα των ημιαγωγών.

Η έντονη δραστηριότητα στις συναλλαγές που σχετίζονται με την AI βοήθησε τη Morgan Stanley να ξεπεράσει την Goldman Sachs στα έσοδα από δραστηριότητες στις αγορές κεφαλαίου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, τα σχετικά έσοδα ανήλθαν στα 2,3 δισ. δολάρια, έναντι 1,4 δισ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ανεβάζοντας την τράπεζα στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από την JPMorgan Chase.

Τεράστια αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης

Οι νέες συμφωνίες αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης των έργων τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να βασίζονται αποκλειστικά στον παραδοσιακό εταιρικό δανεισμό ή στη χρηματοδότηση έργων, οι τράπεζες δημιουργούν πλέον υβριδικές δομές που αξιοποιούν μακροχρόνια συμβόλαια υπολογιστικής ισχύος και τη χρηματοοικονομική ισχύ των τεχνολογικών κολοσσών, μετατρέποντάς τα σε επενδυτικά προϊόντα που μπορούν να αγοραστούν από ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και διαχειριστές κεφαλαίων.

Η εξέλιξη αυτή έχει διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή κεφαλαίων που είναι διαθέσιμη για την κατασκευή υποδομών AI, ενώ παράλληλα συνδέει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τη μελλοντική ζήτηση για υπολογιστική ισχύ.

Η ίδια η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι συνολικές επενδύσεις για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να φθάσουν τα 10 τρισ. δολάρια τα επόμενα χρόνια.

Καθοριστικό ρόλο στη μείωση του κόστους δανεισμού διαδραματίζουν οι λεγόμενοι hyperscalers – Google, Amazon, Meta και Microsoft. Οι ισχυροί ισολογισμοί τους επιτρέπουν να λειτουργούν ουσιαστικά ως εγγυητές των έργων. Όταν ένας από αυτούς δεσμεύεται μέσω πολυετών συμβολαίων μίσθωσης ενός κέντρου δεδομένων, το κόστος χρηματοδότησης μπορεί να μειωθεί σχεδόν στο μισό.

Το υβριδικό ομόλογο της Morgan Stanley

Η Morgan Stanley αξιοποίησε αυτή τη λογική στη χρηματοδότηση της TeraWulf, δημιουργώντας ένα υβριδικό ομόλογο που συνδυάζει χαρακτηριστικά εταιρικού και project finance. Το μεγαλύτερο μέρος της υπολογιστικής ισχύος του νέου data center θα χρησιμοποιείται από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, ενώ η Google λειτουργεί ως βασικός εγγυητής της συμφωνίας.

Η συγκεκριμένη δομή επέτρεψε στην TeraWulf να αντλήσει 3,2 δισ. δολάρια με επιτόκιο 7,75%, προσελκύοντας επενδυτές που μέχρι πρότινος δεν συμμετείχαν σε τέτοιου είδους έργα. Παράλληλα, η εταιρεία απέφυγε τις χρονοβόρες διαδικασίες των παραδοσιακών τραπεζικών δανείων, αποκτώντας ταχύτερη πρόσβαση στα απαραίτητα κεφάλαια.

Για να καθησυχάσει τους επενδυτές, η Morgan Stanley ενσωμάτωσε στις συμφωνίες πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, όπως ειδικούς λογαριασμούς στους οποίους κατευθύνονται απευθείας τα έσοδα από τις μισθώσεις, καθώς και επιπλέον εξασφαλίσεις.

Από τότε που υλοποιήθηκε η συμφωνία της TeraWulf, η τράπεζα έχει διαθέσει στην αγορά περισσότερα από 40 δισ. δολάρια σε αντίστοιχα χρηματοδοτικά προϊόντα και επιδιώκει πλέον να επεκτείνει το μοντέλο σε αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

Παράλληλα, η Morgan Stanley έχει επεκτείνει το μοντέλο και πέρα από τα κέντρα δεδομένων. Μαζί με τη MUFG οργάνωσε πρόσφατα δάνειο 3,1 δισ. δολαρίων για τη CoreWeave, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αγορά επεξεργαστών γραφικών (GPU) της Nvidia, οι οποίοι αποτελούν βασικό εξοπλισμό για τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η ζήτηση των επενδυτών ξεπέρασε τα 20 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις.

Ωστόσο, οι Financial Times επισημαίνουν ότι όσο οι χρηματοδοτήσεις απομακρύνονται από την ασφάλεια που προσφέρουν οι ισχυροί ισολογισμοί των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και βασίζονται περισσότερο στις νεότερες εταιρείες ανάπτυξης AI, τόσο αυξάνεται και ο πιστωτικός κίνδυνος. Οίκοι αξιολόγησης όπως η Moody’s παρακολουθούν πλέον στενά την οικονομική κατάσταση εταιρειών όπως η OpenAI και η Anthropic, καθώς η βιωσιμότητά τους συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα ενός επενδυτικού κύκλου που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο.