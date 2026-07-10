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ΔΟΕ: Προειδοποιεί για κρίση εφοδιασμού βενζίνης και ντίζελ

Τα διυλιστήρια στον Κόλπο και τη Ρωσία επλήγησαν από τις επιπτώσεις των πολέμων, ενώ η παγκόσμια κατανάλωση παρέμεινε υψηλή επισημαίνει ο ΔΟΕ

Πετρέλαιο 10.07.2026, 13:12
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ΔΟΕ: Προειδοποιεί για κρίση εφοδιασμού βενζίνης και ντίζελ
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Για κρίση στις προμήθειες βενζίνης και ντίζελ λόγω των επιπτώσεων των πολέμων στα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής και της Ρωσίας, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Ο Οργανισμός ανέφερε ότι οι προοπτικές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου θα είναι σημαντικά χειρότερες εάν οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ σταματήσουν ξανά.

Ο πόλεμος στο Ιράν είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ και ως εκ τούτου τα διυλιστήρια του Κόλπου δεν μπορούσαν να μεταφέρουν την παραγωγή τους μειώνοντας τις δραστηριότητές τους.

πετρέλαιο

Ταυτόχρονα, η παγκόσμια κατανάλωση βενζίνης παρέμεινε υψηλή, καθώς οι κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από τις υψηλές τιμές. «Ως αποτέλεσμα, οι αντλήσεις από τα αποθέματα της βιομηχανίας έχουν ξεπεράσει τα κανονικά ποσοστ, ανέφερε»ανέφερε η έκθεση του ΔΟΕ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Εάν η τάση συνεχιστεί και τα διυλιστήρια παραμείνουν παρεμποδισμένα από τη σύγκρουση, οι προμήθειες βενζίνης θα παραμείνουν περιορισμένες αυτό το καλοκαίρι, ανέφερε. Οι βασικές τιμές αργού πετρελαίου μειώθηκαν μετά την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στις 17 Ιουνίου για την παράταση της εκεχειρίας.

Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου αυξήθηκε περισσότερο από 4% τον Ιούνιο, δήλωσε ο ΔΟΕ. Οι τιμές για τα περισσότερα διυλισμένα προϊόντα μειώθηκαν επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, ωθώντας τη διαφορά μεταξύ των πρώτων υλών των διυλιστηρίων και της παραγωγής σε υψηλά τετραετίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα μετά την ανταλλαγή νέων επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε ότι αισθάνεται ότι η εύθραυστη εκεχειρία «τελείωσε».

Οι προοπτικές για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό

Ο ΔΟΕ υπογραμμίζει ότι οι προοπτικές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο θα είναι σημαντικά χειρότερες εάν οι αποστολές μέσω του Ορμούζ σταματήσουν ξανά.

Εν τω μεταξύ η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια, εστιάζοντας στις εξαγωγές ντίζελ και, σε μικρότερο βαθμό, βενζίνης. Τα ρωσικά διυλιστήρια φαίνεται να επεξεργάζονται λιγότερα από 3,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, 1,6 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα από πέρυσι, αναφέρει ο ΔΟΕ, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις στις αποθήκες πετρελαίου και στις υποδομές της Ρωσίας επηρεάζουν επίσης τη διαθεσιμότητα των προϊόντων διύλισης.

Οι ρωσικές εξαγωγές ντίζελ είχαν μειωθεί στο μισό τις τελευταίες εβδομάδες ενώ η Μόσχα την Τετάρτη απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εγχώρια κρίση καυσίμων που προκλήθηκε από τις επιθέσεις στις υποδομές της. Εκτός από τους περιορισμούς στις εξαγωγές, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας Αλεξάντερ Νόβακ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα αρχίσει να εισάγει προϊόντα διύλισης από το εξωτερικό.

Η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων διύλισης πετρελαίου κοντά στην έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η επανέναρξη των αντεπιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η απόφαση της Ρωσίας να περιορίσει την παραγωγή της σημαίνει ότι το Πεκίνο είναι λιγότερο πιθανό να επιτρέψει ξανά την εξαγωγή πετρελαϊκών προϊόντων.

Τα διυλιστήρια του κόσμου επεξεργάστηκαν 6 εκατομμύρια βαρέλια λιγότερα αργού πετρελαίου την ημέρα τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα διυλιστήρια εξαγωγής στη Μέση Ανατολή δεν είχαν ακόμη επαναλειτουργήσει, η ρωσική παραγωγή περιορίστηκε από τις επιθέσεις και τα εργοστάσια στην Ασία εξακολουθούσαν να λειτουργούν με μειωμένους ρυθμούς, ανέφερε ο IEA.

Η ζήτηση βενζίνης στις ΗΠΑ, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της παγκόσμιας κατανάλωσης, παρέμεινε ισχυρή παρά τις τιμές των πρατηρίων σχεδόν 50% υψηλότερες από ό,τι πριν από τον πόλεμο, ανέφερε ο ΔΟΕ.

Η κορύφωση της καλοκαιρινής ζήτησης στις ΗΠΑ ήταν σε τροχιά για ρεκόρ, καθώς περισσότεροι Αμερικανοί επέλεξαν τα εγχώρια ταξίδια λόγω των υψηλότερων αεροπορικών εισιτηρίων, πρόσθεσε. Οι ανησυχίες για την επικείμενη κρίση εφοδιασμού με καύσιμα αεροσκαφών ώθησαν ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης διυλιστηρίων να επικεντρωθούν στην παραγωγή αυτού του καυσίμου έναντι εκείνων για τις οδικές μεταφορές νωρίτερα στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας τις προμήθειες βενζίνης και ντίζελ αργότερα.

ΔΟΕ: Βλέπει μείωση της παγκόσμιας ζήτησης σε ετήσια βάση

Για πρώτη φορά από το 2020 αναμένεται να μειωθεί η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε χάος στην παραγωγή και τις εξαγωγές στη Μέση Ανατολή, εκτιμά ο ΔΟΕ.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί κατά 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε ετήσια βάση το 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη ετήσια μείωση από την κορύφωση της πανδημίας  το 2020, ανέφερε ο ΔΟΕ στην τελευταία του έκθεση για την αγορά πετρελαίου.

Η φετινή συρρίκνωση είναι «εξαιρετικά ασύμμετρη τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και σε περιφερειακό επίπεδο», καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διέκοψε τις εξαγωγές μέσω του Περσικού Κόλπου, σημείωσε ο οργανισμός.

Η ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσαν οι ερευνητές, αν και προειδοποίησαν ότι η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να περιπλέξει τα πράγματα και να θολώσει περαιτέρω τις προοπτικές.

Η πρόβλεψη του IEA βασίζεται στην υπόθεση της εκεχειρίας και του σταδιακού ανοίγματος του Ορμούζ, ένα αποτέλεσμα που φαίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο.

«Ενώ η ισορροπία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου φαίνεται ότι θα επιστρέψει σε πλεόνασμα προς το τέλος του έτους, η πρόβλεψη βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ροές των δεξαμενόπλοιων μέσω του Πορθμού θα ανακάμψουν σταδιακά, επιτρέποντας στους παραγωγούς να επανεκκινήσουν τα πεδία και τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και αλλού για να επαναλάβουν τις αποστολές προϊόντων», έγραψε ο IEA.

«Οι νέες ανταλλαγές πυρών στον Κόλπο αυτή την εβδομάδα υπογραμμίζουν τους κινδύνους μη επίτευξης μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλοποίηση των αγορών πετρελαίου».

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