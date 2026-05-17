Ντίζελ: Το αυξανόμενο κόστος πιέζει τους σχολικούς προϋπολογισμούς στις ΗΠΑ

Με τις τιμές του ντίζελ να έχουν εκτοξευθεί μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, οι σχολικές περιφέρειες στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή πίεση στους προϋπολογισμούς τους, θέτοντας σε κίνδυνο κρίσιμες λειτουργίες όπως είναι οι μεταφορές μαθητών, η ηλεκτροδότηση και η θέρμανση των σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές, σύμφωνα με έρευνα και συνεντεύξεις του Reuters.

Από το Γιάκιμα της Ουάσινγκτον έως το Γουάκο του Τέξας, οι σχολικές αρχές αναγκάζονται να χρησιμοποιούν αποθεματικά έκτακτης ανάγκης για να διατηρήσουν τα λεωφορεία σε λειτουργία. Στην Αλάσκα, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη, καθώς οι υπεύθυνοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν καύσιμα απλώς για να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία.

Η ραγδαία αύξηση του κόστους του ντίζελ

Οι σχολικές περιφέρειες στις ΗΠΑ πληρώνουν πλέον έως και 67% ακριβότερα για το ντίζελ σε σχέση με τον Δεκέμβριο, με τη μέση τιμή να φτάνει τα 5,52 δολάρια ανά γαλόνι. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος περίπου 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως μόνο για τις σχολικές μεταφορές.

Τα σχολικά λεωφορεία στις ΗΠΑ καταναλώνουν πάνω από 800 εκατομμύρια γαλόνια ντίζελ κάθε χρόνο, καθιστώντας τον τομέα ιδιαίτερα ευάλωτο στις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας.

Ο Τζέιμς Ρόουαν, εκτελεστικός διευθυντής της Association of School Business Officials International, λέει στο Reuters: «Οι περιφέρειες μπορούν να προγραμματίσουν υψηλότερα κόστη, αλλά οι απότομες διακυμάνσεις στις τιμές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον ακριβή προϋπολογισμό. Ακόμη και όσες κατάφεραν να απορροφήσουν το κόστος μέσω αποθεματικών, μπορεί να μην έχουν την ίδια ευελιξία στο μέλλον».

Το βάρος στις τοπικές κοινωνίες και στα σχολεία

Στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, η σχολική περιφέρεια του Γιάκιμα αντιμετωπίζει αύξηση 64% στο κόστος ντίζελ, με την τιμή να φτάνει τα 6,30 δολάρια ανά γαλόνι.

Η περιφέρεια, που εξυπηρετεί περίπου 30.000 μαθητές σε μια περιοχή με υψηλά ποσοστά φτώχειας, καλείται να πληρώσει περίπου 213.000 δολάρια επιπλέον ετησίως μόνο για καύσιμα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στους μισθούς δύο εκπαιδευτικών, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κρίσης.

Ο οικονομικός διευθυντής της περιφέρειας, Τζέικομπ Κούπερ, ανέφερε ότι οι αγορές καυσίμων πλέον γίνονται «σε μικρές δόσεις», περιμένοντας την πτώση των τιμών για να γεμίσουν τις δεξαμενές.

Οι πιθανές περικοπές στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Στη Μινεσότα, ο Κρίστοφερ Μιλς, επικεφαλής των δημόσιων σχολείων Thief River Falls, δήλωσε ότι το κόστος μεταφοράς περίπου 800 μαθητών έχει αυξηθεί κατά 30% από την αρχή της κρίσης.

«Αν οι τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται, μπορεί να βρεθούμε σε θέση να μειώσουμε υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους μαθητές», εξηγεί στο Reuters.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη μεταφορά, αλλά επεκτείνονται σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα που στηρίζουν μαθητές με αυξημένες ανάγκες.

Το παράδοξο του Τέξας και η γενικευμένη κρίση

Ακόμη και σε πολιτείες με ισχυρή πετρελαϊκή παραγωγή, όπως το Τέξας, οι σχολικές περιφέρειες δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες. Στο Γουάκο, το κόστος του ντίζελ αυξήθηκε κατά 84% σε ετήσια βάση, παρά το γεγονός ότι η περιοχή βρίσκεται σε ενεργειακό κόμβο.

Η αντίφαση αυτή αναδεικνύει ότι η τιμολόγηση των καυσίμων δεν καθορίζεται τοπικά, αλλά επηρεάζεται από τις διεθνείς αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Οι ακραίες συνθήκες στην Αλάσκα

Στη βορειοδυτική Αλάσκα, η σχολική περιφέρεια Yupiit αντιμετωπίζει μια διαφορετική αλλά εξίσου κρίσιμη πρόκληση: το ντίζελ δεν χρησιμοποιείται μόνο για μεταφορές, αλλά και για τη θέρμανση και την ηλεκτροδότηση των σχολείων.

Ο επιθεωρητής Σκοτ Μπάλαρντ εξηγεί: «Αν δεν μπορούν να παράγουν ηλεκτρισμό, τότε δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε το σχολείο».

Η απομονωμένη γεωγραφική θέση της περιοχής, η οποία είναι παγωμένη για μεγάλο μέρος του χρόνου, περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες ανεφοδιασμού. Οι τοπικές αρχές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στην εξασφάλιση καυσίμων σε πολύ υψηλές τιμές ή στο ρίσκο μελλοντικών ελλείψεων.

«Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά πιεστική κατάσταση», λέει ο Μπάλαρντ.

Οι αντιδράσεις των σχολικών περιφερειών

Σύμφωνα με έρευνα της AASA σε 188 σχολικούς αξιωματούχους, σχεδόν το ένα τρίτο των σχολικών περιφερειών στις ΗΠΑ μεταφέρει πόρους από άλλα προγράμματα για να καλύψει τα αυξημένα κόστη καυσίμων, ενώ περίπου το ένα πέμπτο χρησιμοποιεί αποθεματικά έκτακτης ανάγκης.

Οι βασικές στρατηγικές προσαρμογής περιλαμβάνουν:

συγχώνευση δρομολογίων λεωφορείων

οι οδηγοί σβήνουν τον κινητήρα όταν αναμένουν τους μαθητές

αλλαγές στις διαδικασίες προμήθειας καυσίμων

αναβολή συντηρήσεων

περικοπές διοικητικών δαπανών και προσωπικού

Οι μεγάλες πόλεις

Οι μεγαλύτερες σχολικές περιφέρειες διαθέτουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Στη Νέα Υόρκη, τη μεγαλύτερη σχολική περιφέρεια των ΗΠΑ, περίπου το 60% των μεταφορών εκτελείται από ιδιώτες εργολάβους, οι οποίοι συχνά αναλαμβάνουν επίσης τον κίνδυνο που προκύπτει από τις διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων.

Στο Λος Άντζελες, η δεύτερη μεγαλύτερη σχολική περιφέρεια της χώρας, έχει ήδη ξεκινήσει να στρέφεται προς τις καθαρότερες μορφές ενέργειας. Περίπου το 70% του στόλου των 1.300 λεωφορείων λειτουργεί με εναλλακτικά καύσιμα ή ηλεκτρικές μπαταρίες.

Εκπρόσωπος της περιφέρειας εξηγεί: «Η άνοδος των τιμών του ντίζελ συνεχίζει να επηρεάζει τον προϋπολογισμό μεταφορών, ωστόσο η περιφέρεια έχει λάβει μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα μέσω επενδύσεων στις καθαρές μεταφορές».

Μια ενεργειακή κρίση με παγκόσμιο αποτύπωμα

Η εκτόξευση της τιμής του ντίζελ αποτελεί μία από τις πιο άμεσες συνέπειες της γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Η διατάραξη της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου έχει προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις, επηρεάζοντας από τις αγορές ενέργειας μέχρι τη δημόσια εκπαίδευση στις ΗΠΑ.

Η κρίση αυτή αποκαλύπτει πώς οι διεθνείς συγκρούσεις μπορούν να μεταφραστούν σε πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα: από την καθημερινή μεταφορά μαθητών μέχρι τη λειτουργία σχολείων σε απομακρυσμένες περιοχές.