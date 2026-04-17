Βιοκαύσιμα: Κούρσα για αγορά βιοντίζελ καθώς οι τιμές πέφτουν κάτω από το ντίζελ

Η συμπίεση της προσφοράς πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν πυροδοτεί την αναζήτηση για βιοκαύσιμα

World 17.04.2026, 19:44
Να εξασφαλίσουν βιοκαύσιμα σπεύδουν οι προμηθευτές καυσίμων στην Ασία, αφού έγιναν φθηνότερα από τα αντίστοιχα ορυκτά καύσιμα για πρώτη φορά, καθώς η συμπίεση πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν προκαλεί μια προσπάθεια για αντικατάσταση.

Οι τιμές αναφοράς βιοντίζελ στην Ευρώπη μετατοπίστηκαν σε χαμηλότερη τιμή σε σχέση με το παραδοσιακό ντίζελ στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με την Argus Media, ενώ τα ασιατικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φοινικέλαιου υποχώρησαν επίσης κάτω από το ντίζελ στις αρχές Απριλίου.

Οι ασιάτες προμηθευτές πετρελαίου έκαναν «όλο και περισσότερες» έρευνες για να εξασφαλίσουν υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο υποκατάστατου ντίζελ, δήλωσε στους Financial Times ο Μάτι Λιβόνεν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής ανανεώσιμων καυσίμων EcoCeres με έδρα το Χονγκ Κονγκ, προσθέτοντας ότι πολλά προορίζονταν για την Αυστραλία, όπου η κρίση εφοδιασμού είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

Ενώ είπε ότι η ζήτηση πιθανότατα καθοδηγείται από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν υποκατάστατα ντίζελ, πρόσθεσε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς μεταβάλλονται επίσης, καθώς τα ανανεώσιμα καύσιμα έγιναν πιο ανταγωνιστικά και οι προμηθευτές άρχισαν να «σκέφτονται διαφορετικά» για τα καύσιμα που δεν συνδέονται με τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, οι ανανεώσιμες εναλλακτικές λύσεις είναι σχετικά σταθερές λόγω των «δικών τους ξεχωριστών θεμελιωδών στοιχείων», συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών πολιτικών και της προμήθειας πρώτων υλών όπως το φυτικό έλαιο, σύμφωνα με την Τζούλια Σκουαντρίν, ειδικό σε βιοκαύσιμα στην Argus.

Αύξηση της ζήτησης για βιοκαύσιμα

Η βελτίωση των οικονομικών στοιχείων για τα βιοκαύσιμα έχει επίσης ωθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αυξήσουν τις εντολές ανάμειξης που απαιτούν ελάχιστη ποσότητα βιοκαυσίμων στα προϊόντα μεταφορών. Η Ινδονησία, ο μεγαλύτερος παραγωγός φοινικέλαιου στον κόσμο, δήλωσε στα τέλη Μαρτίου ότι θα αυξήσει τον στόχο της σε ένα φιλόδοξο 50% από τον Ιούλιο, από το τρέχον 40%. Η Μαλαισία σχεδιάζει επίσης να αυξήσει την εντολή της σε 15% από 10%.

Πολλές χώρες παραμένουν σε κατάσταση «αναμονής» όσον αφορά την αύξηση των εντολών για τα βιοκαύσιμα, σύμφωνα με τον Λιβόνεν, ο οποίος υποστήριξε ότι οι υψηλότερες τιμές για τα καύσιμα με βάση το αργό πετρέλαιο θα ωθήσουν αναπόφευκτα τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάσουν τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ενεργειακή ασφάλεια.

«Αυτονόητα, αυτές οι τιμές θα κάνουν τους ανθρώπους να σκεφτούν» την οικοδόμηση μιας πιο «κυκλικής οικονομίας», είπε, ιδιαίτερα σε μέρη της Ασίας όπου οι πρώτες ύλες μπορούν να προμηθεύονται εγχώρια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για παρατεταμένες διαταραχές που συνδέονται με τη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας σε επιστολή της τον περασμένο μήνα ότι οι χώρες «ενθαρρύνονται να κάνουν έγκαιρες προετοιμασίες», προσθέτοντας παράλληλα ότι είναι «ευπρόσδεκτες να διερευνήσουν» μεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίμων για να μετριάσουν την πίεση στις αγορές καυσίμων.

Ωστόσο, οι περιορισμοί στο κόστος και την παραγωγή παραμένουν βασικό εμπόδιο. Το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς HVO εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε περίπου διπλάσια τιμή από τα ορυκτά καύσιμα, παρόλο που η τιμή έχει μειωθεί από περίπου τρεις φορές.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η κατανάλωση βιοκαυσίμων θα υπερδιπλασιαστεί το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2023 σε 6 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα, αλλά αυτό θα αποτελούσε μόνο περίπου το 6% της τρέχουσας παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι ευρύτερες συνέπειες

Μια συνεχής στροφή προς τα βιοκαύσιμα θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες. Πολλές πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών ελαίων, αποτελούν βασικά συστατικά της παγκόσμιας προσφοράς τροφίμων, αυξάνοντας τον κίνδυνο υψηλότερων τιμών τροφίμων.

Ο δείκτης τιμών φυτικών ελαίων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών ήταν κατά μέσο όρο 183,1 μονάδες τον Μάρτιο, αυξημένος κατά 5% από τον Φεβρουάριο και το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022.

Στην αεροπορία, τα βιώσιμα καύσιμα αεροπορίας έχουν επίσης μειώσει τη διαφορά τιμής τους σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα αεριωθούμενων, αλλά η τιμή παραμένει περίπου 60% ακριβότερη.

«Η διαφορά είναι ακόμα πολύ μεγάλη για να είναι ελκυστική για τις αεροπορικές εταιρείες», δήλωσε στους FT η Μιλέν Σόλνικ, σύμβουλος της βρετανικής εταιρείας leasing αεροσκαφών World Star Aviation και πρώην επικεφαλής της παγκόσμιας διαχείρισης στόλου στην Amazon Air, προσθέτοντας ότι η προσφορά SAF παρέμεινε πολύ περιορισμένη για να χρησιμεύσει ως μια ουσιαστική βραχυπρόθεσμη εναλλακτική λύση.

Το αν η πρόσφατη μετατόπιση στην οικονομία των βιοκαυσίμων θα διαρκέσει παραμένει αβέβαιο.

«Για να επενδύσουν περισσότερο οι άνθρωποι, πρέπει να πιστέψουν ότι είναι διαρθρωτική», δήλωσε στους FT ο Άλαν Γκέλντερ της Wood Mackenzie, προσθέτοντας ότι οι βραχυπρόθεσμες αναστροφές τιμών δεν σηματοδοτούν απαραίτητα μια διαρκή μετατόπιση της αγοράς.

