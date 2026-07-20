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Coca Cola 3E: Συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Στόχος της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Coca Cola 3E είναι η από κοινού ανάπτυξη μίας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής εφοδιαστικής αλυσίδας - Τι δήλωσε ο CEO της εταιρείας

Business 20.07.2026, 14:09
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Coca Cola 3E: Συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
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Tις δυνάμεις τους σε μία συνεργασία με ουσιαστικό αποτύπωμα και κοινό στόχο την κλιματική ουδετερότητα ενώνουν Coca Cola 3Ε και ΑΒ Βασιλόπουλος , προχωρώντας σε πρωτοβουλίες για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από τη μεταξύ τους δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας που δημιουργεί πεδίο κοινής δράσης, με τις δύο εταιρείες να εστιάζουν στη μείωση των εκπομπών CO₂e που συνδέονται με τις μεταφορές, τον εξοπλισμό και τις συσκευασίες. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν ουσιαστικά την πρόοδο προς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν ήδη θέσει σε αυτές τις τρεις βασικές κατηγορίες εκπομπών. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί πυλώνες συνεργασίας αφορούν:

  • τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον εγκατεστημένο ψυκτικό εξοπλισμό στα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος
  • τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές προϊόντων, με την εφαρμογή βελτιστοποιημένων πρακτικών μεταφοράς.
  • την προώθηση βιώσιμων συσκευασιών για τη μείωση των απορριμμάτων συσκευασίας και την ενίσχυση της ανακυκλωσιμότητας, μέσα από λύσεις που περιορίζουν τη χρήση υλικών συσκευασίας και μειώνουν το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Coca Cola 3E

Η κοινή δράση της Coca Cola 3E και της ΑΒ, όπως αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους ευρύτερους κλιματικούς στόχους που έχουν θέσει οι δύο εταιρείες για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Τι δήλωσε ο CEO της Coca Cola 3E

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε σχετικά: «Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας μας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και βασικό πυλώνα του οράματός του Ομίλου Coca-Cola HBC για μηδενικές εκπομπές έως το 2040. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες, όπως αυτή που έχουμε αναπτύξει με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Η κοινή μας πρωτοβουλία αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που μειώνουν τις εκπομπές και ενισχύουν τη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Λαβίδας, CEO της AB Βασιλόπουλος, ανέφερε: «Με κοινό στόχο τις μηδενικές εκπομπές έως το 2040, στην ΑΒ Βασιλόπουλος συμπορευόμαστε με την Coca-Cola Τρία Έψιλον για τη μείωση του συνολικού μας περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Μόνο μέσω συνεργασιών και κοινών πρακτικών που προάγουν την κυκλική οικονομία και την υπεύθυνη κατανάλωση πόρων μπορούμε να πετύχουμε θετική συμβολή στις τοπικές κοινωνίες. Είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Coca Cola 3E

Ο Svetoslav Atanasov, Γενικός Διευθυντής της Coca-Cola Τρία Έψιλον (φωτογραφία), δήλωσε σχετικά:  «Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας μας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και βασικό πυλώνα του οράματός του Ομίλου Coca-Cola HBC για μηδενικές εκπομπές έως το 2040

Η κοινή δράση, όπως αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, λειτουργεί συμπληρωματικά προς τους ευρύτερους κλιματικούς στόχους που έχουν θέσει οι δύο εταιρείες για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Coca‑Cola Τρία Έψιλον, στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ομίλου Coca-Cola HBC για κλιματική ουδετερότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040, υλοποιεί ενέργειες που στοχεύουν στη μείωση των άμεσων εκπομπών στο απόλυτο ελάχιστο και συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της για την εξάλειψη έως και του 90% του ανθρακικού αποτυπώματος που προκύπτει από έμμεσες εκπομπές. Αντίστοιχα, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιδιώκει, έως το 2050, μείωση 83% των εκπομπών CO₂e και 17% αφαίρεση άνθρακα, μέσα από συστηματική συνεργασία με το δίκτυο προμηθευτών της.

Εστιασμένη στην ανάπτυξη, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, είναι μία εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company

Σχετικά με την Coca Cola 3E

Εστιασμένη στην ανάπτυξη, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, είναι μία εταιρεία καταναλωτικών αγαθών, μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC και στρατηγικός συνεργάτης της The Coca-Cola Company. Με σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα στη χώρα, η εταιρεία εκπροσωπεί το 55% του κύκλου εργασιών όλου του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα και συμβάλλει ουσιαστικά στην απασχόληση και την οικονομία της χώρας, την στήριξη της νέας γενιάς και την αειφόρο ανάπτυξη.

Απασχολώντας πάνω από 1.800 εργαζόμενους και με 57 χρόνια παρουσίας στην αγορά και εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σχηματάρι, το Ηράκλειο Κρήτης, το Αίγιο και την Αταλάντη, παράγει και διανέμει ένα από τα πιο ισχυρά κα και ευέλικτα χαρτοφυλάκια του κλάδου με ποιοτικά προϊόντα που ικανοποιούν τις επιθυμίες των καταναλωτών κάθε στιγμή της ημέρας σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε αυτά περιλαμβάνονται εμπορικά σήματα της The Coca-Cola Company, όπως αναψυκτικά (Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes), το παγωμένο τσάι FUZETEA και ο καφές Costa Coffee, αλλά και προϊοντικές μάρκες που ανήκουν στον Όμιλο Coca-Cola HBC, όπως οι χυμοί Amita και Frulite, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ο Caffè Vergnano, τα Tsakiris Chips, τα premium mixers Three Cents και η Vodka Finlandia. Επιπλέον, η εταιρεία αποτελεί τον επίσημο διανομέα στην Ελλάδα, των ενεργειακών ποτών Monster, των προϊόντων της ζυθοποιίας ΑΒInBev, αλλά και των αλκοολούχων ποτών των οίκων Edrington, Brown-Forman και Ισιδώρου Αρβανίτου.

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