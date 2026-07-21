BlackRock: Ηγείται χρηματοδότησης 12 δισ. δολ. για νέα κέντρα δεδομένων της Meta στο Τέξας

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Της πώλησης χρέους με στόχο τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια δολάρια ηγείται η BlackRock για το τεράστιο νέο έργο κέντρου δεδομένων στο Ελ Πάσο, που υποστηρίζεται από την Meta Platforms.

Η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο, μαζί με τους βραχίονες υποδομών και ιδιωτικής πίστωσης, κατέχει το 80% του έργου κέντρου δεδομένων στο Τέξας, ενώ η Meta Platforms, η οποία θα χρησιμοποιήσει τα κέντρα δεδομένων, κατέχει το υπόλοιπο 20%. Το συγκρότημα αναμένεται να έχει χωρητικότητα περίπου 1 γιγαβάτ, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η BlackRock συνεργάζεται με υπερεπενδυτές τεχνητής νοημοσύνης και επενδύει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά των Aligned Data Centers. Η Meta συμφώνησε πρόσφατα να μισθώσει ένα μεγάλο έργο Aligned Data Centers που βρίσκεται υπό ανάπτυξη στο Shippingport της Πενσυλβάνια.

Ta deal της BlackRock για επενδυτικές εταιρείες

Η κίνηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της BlackRock, Λάρι Φινκ, να αγοράσει τις εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικής αγοράς Global Infrastructure Partners και HPS Investment Partners τα τελευταία χρόνια σημαίνει ότι ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων των 15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αναλαμβάνει πλέον πιο ενεργό ρόλο στην κατοχή και λειτουργία περιουσιακών στοιχείων.

Η εταιρεία ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων επενδυτών στη συμφωνία ιδιωτικού χρέους ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποστήριζε την κατασκευή του κέντρου δεδομένων της Meta στη Λουιζιάνα, τη μεγαλύτερη προσφορά ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ. Η BlackRock αγόρασε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια ομολόγων σε αυτήν τη συμφωνία πέρυσι, ανέφερε στο παρελθόν η Wall Street Journal.

Η νέα δομή του Ελ Πάσο είναι παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποίησε η Meta στη Λουιζιάνα. Εκεί, η ιδιωτική εταιρεία πιστώσεων Blue Owl κατείχε το 80% μιας κοινοπραξίας, ενώ η Meta κατείχε το άλλο 20%, και η εν λόγω οντότητα προσέφερε το τεράστιο ποσό χρέους που η BlackRock και άλλοι κατέληξαν να αγοράσουν.