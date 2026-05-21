BlackRock: Οι πλούσιες απολαβές του CEO δεν πολυάρεσαν στους μετόχους

Καθόλου ενθουσιασμένοι δεν είναι οι μέτοχοι της BlackRock με τις μεγάλες αυξήσεις μισθών που έλαβαν ο Διευθύνων Σύμβουλος Λάρι Φινκ και οι ανώτεροι συνεργάτες για το περασμένο έτος.

Περίπου το 65% των ψήφων των μετόχων ενέκριναν τα σχέδια αποζημίωσης που έλαβαν ο Φινκ και άλλα κορυφαία στελέχη της BlackRock το 2025, ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη.

Οι λεγόμενες προτάσεις “say-on-pay”, δηλαδή ότι οι αποδοχές των μελών του ΔΣ πρέπει να ορίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι μέτοχοι να είναι σε θέση να εκφράζουν σχετική γνώμη, σε εταιρείες του S&P 500 λαμβάνουν περίπου 90% υποστήριξη κατά μέσο όρο, και οι προτάσεις της BlackRock είχαν επίσης ιστορικά περάσει με ευκολία πριν από μια πρόσφατη μείωση της υποστήριξης.

Ο Φινκ έλαβε αποζημίωση 37,7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αύξηση περίπου 23% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Επιπλέον, του απονεμήθηκε «ένα μακροπρόθεσμο κίνητρο με τη μορφή μεταφερόμενου συμφέροντος», μια συχνά επικερδής δομή αμοιβής στην οποία οι διαχειριστές επενδύσεων λαμβάνουν ένα μερίδιο από τα κέρδη των ιδιωτικών κεφαλαίων τους.

Η BlackRock δήλωσε ότι δεν μπορούσε να δώσει έναν αριθμό στην αξία αυτών των μακροπρόθεσμων αποζημιώσεων, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπόκεινται επί του παρόντος σε εύλογη εκτίμηση».

Το διοικητικό συμβούλιο της BlackRock απένειμε στον Φινκ το δικαίωμα συμμετοχής σε μετοχές για πρώτη φορά το 2024 και πέρυσι συμπεριέλαβε στο σχέδιο κινήτρων δύο βασικούς αναπληρωτές που θεωρούνται υποψήφιοι διαδοχής – τον οικονομικό διευθυντή Μάρτιν Σμολ και τον γενικό διευθυντή λειτουργιών Ρομπ Γκόλσταϊν. Οι πληρωμές σε μετοχές χρησιμοποιούνται συνήθως για την επιβράβευση διαχειριστών χαρτοφυλακίου ιδιωτικών κεφαλαίων και άλλων εναλλακτικών κεφαλαίων, αλλά λιγότερο για τα εταιρικά στελέχη του κλάδου.

Ποιοι είπαν όχι στην αύξηση της αμοιβής του CEO της BlackRock

Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων με πληρεξούσιο συνέστησαν στους πελάτες επενδυτικών κεφαλαίων να ψηφίσουν κατά της επικύρωσης των πακέτων αποδοχών στελεχών της BlackRock, επικαλούμενες ανησυχίες για τη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των κινήτρων απόδοσης και την πολυπλοκότητα του αυξανόμενου προγράμματος μετοχών σε μετοχές.

«Η συνολική διαδικασία καθορισμού των αμοιβών κινήτρων βασίζεται στις αξιολογήσεις απόδοσης, αλλά οι ετήσιες πληρωμές κινήτρων τελικά καθορίζονται κατά διακριτική ευχέρεια», έγραψε η συμβουλευτική εταιρεία Institutional Shareholder Services σε έκθεση που συνιστούσε στους πελάτες να ψηφίσουν όχι.

Οι απονομές αμοιβών σε μετοχές έρχονται μετά την πολυετή επέκταση της BlackRock στις ιδιωτικές αγορές, η οποία βασίζεται σε εξαγορές. Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων δήλωσε στους επενδυτές ότι στοχεύει να συγκεντρώσει κεφάλαια 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα ιδιωτικά του κεφάλαια έως το 2030 και είπε ότι το carry interest θα δημιουργήσει «ενισχυμένη ευθυγράμμιση της ηγεσίας με τη στρατηγική ανάπτυξης των ιδιωτικών αγορών της BlackRock».

Το πακέτο αμοιβών για τον Φινκ είναι συγκρίσιμο με αυτό των συναδέλφων του κολοσσών της Wall Street, Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan Chase, και του Ντέβιντ Σόλομον, Διευθύνοντος Συμβούλου της Goldman Sachs, οι οποίοι διοικούν μεγαλύτερες εταιρείες.

Μεταξύ των συναδέλφων διαχειριστών κεφαλαίων, ο Φινκ κέρδιζε σημαντικά λιγότερα από ορισμένους από τους ομολόγους του στους γίγαντες του ιδιωτικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ενώ λάμβανε υψηλότερες αποδοχές από τους παραδοσιακούς διευθύνοντες συμβούλους επενδυτικών εταιρειών, όπως η Τζένι Τόμσον της Franklin Templeton.

Η BlackRock έκλεισε το 2025 με ρεκόρ 14 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία, αφού εισέπραξε 698 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα κεφάλαια από πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι μετοχές της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διαπραγματεύονται περίπου 12% κάτω από το ιστορικό υψηλό του Οκτωβρίου.