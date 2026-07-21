Nike: Το «χρυσωρυχείο» του ποδοσφαίρου, η χαμένη ευκαιρία και οι πιέσεις στις πωλήσεις

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Λιγότερο ευνοημένη ήταν η Nike από την τροπή που πήρε το Μουντιάλ φέτος, αφού οι διαγωνιζόμενες στον τελικό Ισπανία και Αργεντινή φορούσαν ρούχα του μεγάλου ανταγωνιστή της, της Adidas.

Και τι σημαίνει αυτό για μια εταιρεία αθλητικών ειδών όπως η Nike; Σημαίνει απώλεια προβολής αλλά και κερδών, τα οποία θα έρχονταν από παθιασμένους οπαδούς, οι οποίοι θα έσπευδαν να αγοράσουν μία ή και περισσότερες από τις εμφανίσεις των ομάδων που «έντυνε» η εταιρεία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Bloomberg, όλες φανέλες του Λιονέλ Μέσι και του Λαμίν Γιαμάλ που εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ ισοδυναμούν με πρόσθετα έσοδα για την Adidas.