Nike: Το «χρυσωρυχείο» του ποδοσφαίρου, η χαμένη ευκαιρία και οι πιέσεις στις πωλήσεις

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Λιγότερο ευνοημένη ήταν η Nike από την τροπή που πήρε το Μουντιάλ φέτος, αφού οι διαγωνιζόμενες στον τελικό Ισπανία και Αργεντινή φορούσαν ρούχα του μεγάλου ανταγωνιστή της, της Adidas.
Και τι σημαίνει αυτό για μια εταιρεία αθλητικών ειδών όπως η Nike; Σημαίνει απώλεια προβολής αλλά και κερδών, τα οποία θα έρχονταν από παθιασμένους οπαδούς, οι οποίοι θα έσπευδαν να αγοράσουν μία ή και περισσότερες από τις εμφανίσεις των ομάδων που «έντυνε» η εταιρεία.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Bloomberg, όλες φανέλες του Λιονέλ Μέσι και του Λαμίν Γιαμάλ που εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ ισοδυναμούν με πρόσθετα έσοδα για την Adidas.
«Ξέρω ότι το τέλος δεν ήταν αυτό που ονειρευόμασταν», έγραψε ο Camilo Andrade, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Nike Football, σε υπόμνημά του μετά την ολοκλήρωση του τουρνουά.
Πρόσθεσε ότι «ανεξάρτητα από το σκορ και το ποιος σήκωσε το κύπελλο, εμείς κάναμε τη δουλειά μας».
Το στοίχημα της Nike στο ποδόσφαιρο…
Η Nike προσέγγισε το Μουντιάλ ως μια σημαντική ευκαιρία για να κερδίσει έδαφος στο ποδόσφαιρο, αφού προμήθευσε με εμφανίσεις αρκετές από τις διαγωνιζόμενες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Καναδά και της Νορβηγίας.
«Εκτελέσαμε το σχέδιο που θέλαμε. Ελέγχαμε ό,τι ήταν υπό τον έλεγχό μας», ανέφερε ο Andrade στο υπόμνημα.
Ο ίδιος αναγνώρισε ωστόσο και κάποιες αντιξοότητες. «Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες και με άπειρες προκλήσεις, αυτή η ποδοσφαιρική ομάδα όχι μόνο έγραψε την καλύτερη ιστορία επιστροφής, αλλά έδωσε στη Nike και στον κόσμο λόγους να το πιστεύουν», ανέφερε.
Παρά ταύτα, ο Andrade δήλωσε ότι η Nike έχει τώρα «μια εξαιρετική ευκαιρία να ηγηθεί και να κυριαρχήσει στο γυναικείο ποδόσφαιρο». Υπενθυμίζεται ότι Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών θα διεξαχθεί στη Βραζιλία το επόμενο έτος.
…και οι επιδόσεις των ανταγωνιστών
Αρκετές επιτυχίες έχουν σημειώσει οι αθλητές που χορηγούνται από την Adidas τους τελευταίους μήνες, πέραν του ποδοσφαίρου.
Για παράδειγμα, δύο δρομείς της Adidas πέτυχαν χρόνους ρεκόρ στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, σπάζοντας το φράγμα των δύο ωρών – κάτι που και η Nike κυνηγά.
Μάλιστα, ένας άλλος δρομέας, ο Josh Kerr, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο ένα μίλι ανδρών φορώντας παπούτσια Brooks
Χαμηλές επιδόσεις στην Κίνα
Η Nike δέχεται συνεχή πίεση να ανακάμψει από μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλότερης ανάπτυξης των πωλήσεών της.
Παρότι η εταιρεία έχει βελτιώσει τα αποτελέσματά της στις ΗΠΑ και στον τομέα του τρεξίματος, πωλήσεις της εταιρείας στην Κίνα μειώθηκαν κατά 17% και αναμένει ότι οι συνολικές πωλήσεις θα συνεχίσουν να μειώνονται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, σύμφωνα με το Reuters.