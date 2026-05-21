Μπιρόλ (ΔΟΕ): Η αγορά πετρελαίου ενδέχεται να εισέλθει στην «κόκκινη ζώνη» έως τον Ιούλιο

Ο Μπιρόλ δήλωσε ότι η σημαντικότερη λύση για την τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η άνευ όρων επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ

Πετρέλαιο 21.05.2026, 15:34
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Οι αγορές πετρελαίου ενδέχεται να εισέλθουν σύντομα σε «κόκκινη ζώνη», καθώς τα παγκόσμια αποθέματα εξαντλούνται και η ζήτηση αυξάνεται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, προειδοποίησε την Πέμπτη ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ).

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι η μοναδική και σημαντικότερη λύση για το ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν είναι η πλήρης και άνευ όρων επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Εάν δεν ανοίξουν ξανά και δεν «περάσει» νέο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, η συνεχιζόμενη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής ταξιδιωτικής περιόδου σημαίνει ότι οι αγορές πετρελαίου «ενδέχεται να εισέλθουν στην κόκκινη ζώνη τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο», δήλωσε ο Μπιρόλ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα σχόλιά του έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Chatham House σχετικά με την κρίση στα Στενά του Ορμούζ και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Μπιρόλ: Η μεγαλύτερη ενεργειακή διαταραχή στην ιστορία

Η ΔΟΕ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η παγκόσμια αγορά αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη διαταραχή στην ιστορία της. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός, όπως είπε ο Μπιρόλ, ότι η αγορά επωφελήθηκε από το ότι βρισκόταν στην «ευνοϊκή» θέση να εισέλθει στην κρίση με πλεόνασμα που βοήθησε στην απορρόφηση του σοκ. Ωστόσο, αυτά τα αποθέματα εξαντλούνται πλέον, είπε ο Μπιρόλ.

Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά η ναυτιλιακή κίνηση έχει ουσιαστικά σταματήσει από τότε που ξεκίνησαν, στις 28 Φεβρουαρίου, οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο επικεφαλής της ΔΟΕ δήλωσε ότι «ο μεγαλύτερος πόνος αυτής της κρίσης θα γίνει αισθητός στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Αφρικής», προσθέτοντας ότι ανησυχεί εξίσου για τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, όσο και για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Μπιρόλ προειδοποίησε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί «πολύς χρόνος» για να επανέλθουν η παραγωγή και η διύλιση πετρελαίου στη Μέση Ανατολή στα προπολεμικά επίπεδα, αναφέροντας ότι ο ΔΟΕ είναι «έτοιμος να δράσει» για να συντονίσει περαιτέρω αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, εάν χρειαστεί.

Τον Μάρτιο, ο παγκόσμιος οργανισμός εποπτείας της ενέργειας συντόνισε την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα για να αντιμετωπίσει τη διακοπή του εφοδιασμού που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ενέργεια αυτού του είδους στην ιστορία του οργανισμού.

