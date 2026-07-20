AKTOR: Πάτησε το κουμπί για την ΑΜΚ – Οι όροι της δημόσιας προσφοράς

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Στην υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρά η AKTOR, με στόχο την άντληση έως 650 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 19 Ιουλίου, κατ’ εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 78 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Το ύψος της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να φθάσει έως τα 23,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τη χρήση 2026 και εφεξής.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της AKTOR

Διάθεση μετοχών

Η διάθεση των νέων μετοχών θα γίνει μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Το 20% των μετοχών θα διατεθεί στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 80% θα διατεθεί σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές του εξωτερικού μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και διεθνούς βιβλίου προσφορών. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τη δυνατότητα αναπροσαρμογής της κατανομής, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 20% των νέων μετοχών θα παραμείνει στη δημόσια προσφορά, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση.

Δείτε την ανακοίνωση σχετική με την δυνητική αγορά στόχο

Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας που κατείχαν έως 3% του μετοχικού κεφαλαίου στις 17 Ιουλίου 2026, ώστε, υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Η διάρκεια

Η δημόσια προσφορά και η ιδιωτική τοποθέτηση θα διαρκέσουν τρεις εργάσιμες ημέρες, από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026. Η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 13,52 ευρώ ανά νέα μετοχή, που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 17 Ιουλίου, ενώ η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και αναμένεται να ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου 2026. Η ίδια τιμή θα ισχύσει τόσο για τη δημόσια προσφορά όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση.

Δείτε την ανακοίνωση-πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταβολή των κεφαλαίων, η AKTOR θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens.