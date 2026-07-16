AKTOR: «Παράθυρο» Εξάρχου για ΑΜΚ μεγαλύτερη των 650 εκατ.

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Ανοικτό παράθυρο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR να ξεπεράσει τα 650 εκατ. ευρώ άφησε ο Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης.

Η ΓΣ έδωσε το πράσινο φως στην ΑΜΚ, ενώ νωρίτερα ο Αλέξανδρος Εξάρχου δεν απέκλεισε την αύξηση του ποσού που θα αντλήσει η AKTOR, ανάλογα και με την προσφορά.

Η ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ και η έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στη χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ που θα τρέξει η AKTOR έως το 2030.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις ώστε η AKTOR να αποκτήσει το 75% των μετοχών των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis της Motor Oil, είπε ότι οι συζητήσεις προχωρούν θετικά. Εκτίμησε ότι τον Σεπτέμβριο θα κλείσει η συμφωνία.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της AKTOR

Ο πρόεδρος και CEO, μίλησε για ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον στην ΑΜΚ. Ανήγγειλε το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών τη Δευτέρα 20 μέχρι τις 22 Ιουλίου. Στις 23 Ιουλίου θα ανοίξει το βιβλίο για την έκδοση του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ

Τόνισε τη σημασία της στήριξης της ΑΜΚ από τους βασικού μετόχους της AKTOR, οι οποίοι θα τοποθετηθούν με 350 εκατ. ευρώ. Υπογράμμισε το γεγονός πώς η ΑΜΚ θα γίνει με την παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων που κατείχαν σήμερα μετά το τέλος της ΓΣ μετοχές άνω του 3%. Σημείωσε το γεγονός της μείωσης της θέσης τους στο μετοχικό κεφάλαιο υπερθεματίζοντας της εισόδου νέων διεθνών επενδυτών.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου εξέφρασε τη βεβαιότητα για την υπερκάλυψη του ποσού που θα ζητήσει από την αγορά η AKTOR. Επικαλέστηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον στη διάρκεια των roadshows της εισηγμένης σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη.

Την ίδια βεβαιότητα εξέφρασε και για την έκδοση του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ.

Δυνατότερη και υγιέστερη εταιρεία στην Ελλάδα η AKTOR

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου μιλώντας για τη νέα εποχή της AKTOR προέβλεψε ότι η εταιρεία θα είναι μετά την ΑΜΚ η δυνατότερη και η υγιέστερη εταιρεία στην Ελλάδα αλλά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση του σχετικού δείκτη δανεισμού κάτω από το 4x.

Επανέλαβε πώς δεν θα περιοριστεί η δραστηριότητα της AKTOR στις κατασκευές. Παραμένει ο στόχος για διατήρηση και αύξηση του ανεκτέλεστου άνω των 5 δισ. ευρώ, ενώ με το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δισ. ευρώ επιδιώκονται τα πρόσθετα κέρδη στα EBITDA από άλλες δραστηριότητες όπως οι Παραχωρήσεις, το LNG και οι ΑΠΕ.

Ερωτηθείς ο Εξάρχου για το πότε θα είναι η εταιρεία έτοιμη να διανείμει μέρισμα, σημείωσε ότι σημασία έχει η AKTOR να αποκτήσει τη δυνατότητα να προσφέρει υπεραξία στους μετόχους. Εκτίμησε τη διετία 2028 – 2029 ως ορόσημο για την επιστροφή κερδών στους μετόχους.

Τα deals με Motor Oil

O Αλέξανδρος Εξάρχου, μίλησε και για τις αποκλειστικές συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη της AKTOR με τη Motor Oil για τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις ώστε η AKTOR να αποκτήσει το 75% των μετοχών των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis της Motor Oil είπε ότι οι συζητήσεις προχωρούν θετικά. Εκτίμησε ότι τον Σεπτέμβριο θα κλείσει η συμφωνία και με τον τρόπο αυτό η AKTOR επιδιώκει την ενίσχυση των EBITDA και από άλλες πηγές πέραν της κατασκευής.

Ο ίδιος τόνισε και τη σημασία των συζητήσεων με τη Motor Oil για την από κοινού ανάπτυξη του FSRU «Διώρυγα GAS». Όπως είπε ο τομέας του LNG θα συνεισφέρει πρόσθετα κέρδη στα EBITDA.

Στο Euronext Athens η εταιρεία ενέργειας

Ο πρόεδρος και CEO της AKTOR μίλησε για τους στόχους της εταιρείας στην ενέργεια.

Πέραν του LNG είπε ότι το 2026 η εταιρεία θα λειτουργεί ΑΠΕ 550 MW και το 2027 1 GW. Σημείωσε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για την απόκτηση δύο πάρκων μπαταριών στη Βουλγαρία.

Ο Εξάρχου έκανε γνωστό και την πρόθεση της εισηγμένης να εισέλθει στο retail της ενέργειας αλλά και την είσοδο της εταιρείας ενέργειας αυτόνομα στο Euronext Athens. Εξέλιξη που σηματοδοτείται χρονικά για το 2030.