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«Χωνεύει» το ΧΑ, βλέπουν μέρισμα οι long only της CrediaBank, «κλείνει» και η Elvalhalcor, παίρνει σειρά ο AKTOR, τι συζητά ο SSM με τράπεζες, δεν βλέπει το… μέλλον ο Βακάκης

«Απασχολημένη» η ρευστότητα

Inside Stories 16.07.2026, 07:00
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«Χωνεύει» το ΧΑ, βλέπουν μέρισμα οι long only της CrediaBank, «κλείνει» και η Elvalhalcor, παίρνει σειρά ο AKTOR, τι συζητά ο SSM με τράπεζες, δεν βλέπει το… μέλλον ο Βακάκης
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Μία, δύο… η τρίτη ήταν η πιο δύσκολη. Για τις 2.500 μονάδες του γενικού δείκτη του Euronext Athens ο λόγος, με τους πωλητές να επιμένουν από την αρχή της εβδομάδας.

Έτσι, το χθεσινό κλείσιμο ήταν κάτω από αυτό το ψυχολογικό επίπεδο, με την αγορά εμφανώς να περνά μια φάση ανασύνταξης μετά το μπαράζ των μεγάλων συναλλαγών των τελευταίων ημερών.

Αρκετά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε ανακατανομές και σε επιλεκτικές ρευστοποιήσεις, κυρίως σε μετοχές που είχαν προηγηθεί της ανόδου.

Κάπως έτσι, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε εκ νέου κάτω από τις 2.500 μονάδες, χωρίς πάντως να αλλάζει η συνολική εικόνα της αγοράς.

Και μέχρι να ολοκληρωθεί η απορρόφηση των νέων εκδόσεων και να εξομαλυνθούν οι ροές κεφαλαίων, η μεταβλητότητα δύσκολα θα εγκαταλείψει την αγορά.

Αν δεν προκύψουν άλλωστε νέες κινήσεις… Η αγορά περιμένει πάντως τους επόμενους.

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Η ψήφος της BlackRock

Το είδαμε και στη βουτιά της CrediaBank χτες, παρά το ότι το placement που διενήργησε έφερε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές, που μόνο απαρατήρητες δεν παιρνούν.

Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή του placement της CrediaBank ήταν η παρουσία της BlackRock στο μετοχικό σχήμα.

Ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο τοποθέτησε περίπου 50 εκατ. ευρώ, εξελισσόμενος στον πέμπτο μεγαλύτερο μέτοχο της τράπεζας.

Η συμμετοχή αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς περίπου το 70% της κατανομής των μετοχών κατέληξε σε κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Αναμφισβήτητα δηλαδή αναβαθμίζει το επενδυτικό προφίλ της CrediaBank και ενισχύει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

CrediaBank

Βλέπουν και το μέρισμα

Το ενδιαφέρον αποτυπώθηκε ήδη από τη διαδικασία του wall-crossing, όπου η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, με συμμετοχή και ισχυρών anchor investors υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Μάλιστα, η έντονη ζήτηση από ξένους θεσμικούς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μετοχή διατηρήθηκε πάνω από την τιμή της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου, οδήγησε τις UBS και Morgan Stanley να παραιτηθούν από το δικαίωμα ενεργοποίησης της ρήτρας lock-up που είχε συμφωνηθεί με τη Thrivest.

Και να σας πω εδώ ότι η τράπεζα, που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 35% σε ετήσια βάση, έχει ήδη θέσει ως στόχο την πρώτη διανομή μερίσματος το 2027.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα επιβεβαιώσουν τη θετική πορεία, ενώ η αποτίμηση της μετοχής εξακολουθεί να θεωρείται ελκυστική από την αγορά.

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Μπαίνει στις ράγες…

Σήμερα ολοκληρώνεται και η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Elvalhalcor. Η οποία φυσικά είχε υπερκαλυφθεί ήδη από την πρώτη ημέρα.

Η μετοχή έχει δεχτεί αρκετές πιέσεις τις τελευταίες ημέρες, με πέντε πτωτικές στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις, κλείνοντας χτες στα 4,65 ευρώ.

Προφανώς έχει να κάνει με την ανακοίνωση της διοίκησης ότι η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να διαμορφωθεί εντός του εύρους των 4,20-4,40 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Εύλογο το discount, όπως φαίνεται, επομένως το ενδιαφέρον πλέον μεταφέρεται στην επόμενη ημέρα της ΑΜΚ, καθώς η εισαγωγή των νέων μετοχών στο ταμπλό έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου.

ElvalHalcor

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Παίρνει σειρά και ο AKTOR

Μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων μεγάλων κινήσεων στην αγορά, η σκυτάλη περνά πλέον στον AKTOR.

Σήμερα πραγματοποιείται η γενική συνέλευση των μετόχων και την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών υπερκαλύπτει ήδη το ζητούμενο ποσό, ενώ παράλληλα προχωρά και η διαδικασία για την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 300 εκατ. ευρώ.

Μετά τους βασικούς μετόχους, WINEX των Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου και Castellano της οικογένειας Γκότση, και ο τρίτος μέτοχος η Blue Silk του Κωνσταντίνου Αγγέλου γνωστοποίησε την πρόθεσή της να συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 50 εκατ. ευρώ. Συνεπώς το ποσό που θα βάλουν οι τρεις μέτοχοι ανέρχεται στα 350 εκατ. ευρώ δηλαδή πάνω από το 53% του συνολικού ποσού.

Σήμερα ελέγχουν αθροιστικά περίπου το 75,9% της AKTOR.

AKTOR: Στην ΑΜΚ και η Blue Silk του Αγγέλου με 50 εκατ. ευρώ

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Ανοίγει η συζήτηση για τα κεφάλαια

Είναι από τις λίγες φορές, λοιπόν, που ο τραπεζικός κλάδος έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο και δεν «απασχολεί» όσο παλαιότερα την αγορά.

Όχι φυσικά ότι δεν έχει καθημερινά τη μερίδα του λέοντος στις συναλλαγές.

Εντούτοις έχει προσφέρει τεράστιες αποδόσεις τα τελευταία χρόνια και ευλόγως βρίσκεται πλέον σε χαμηλότερη θέση για τους «κυνηγούς αποδόσεων.

Κάτι που δεν θα κρατήσει για πολύ, αν κρίνω και από το τι συζητείται το τελευταίο διάστημα στις Βρυξέλλες.

Όπως μάλιστα αποκάλυψαν οι Financial Times, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις και τις υποχρεώσεις αναφοράς στις ευρωπαϊκές τράπεζες, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές απέναντι στις ΗΠΑ.

Τι συζητά ο SSM

Εντός των συνόρων μας τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο SSM έχει ήδη ανοίξει τον κύκλο των συζητήσεων με τις ελληνικές τράπεζες για το SREP του 2027, με το ενδεχόμενο χαλάρωσης των απαιτήσεων Pillar 2 να παραμένει στο τραπέζι.

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διατηρούν υψηλότερες πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις από αρκετούς ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, παρότι πλέον διαθέτουν ισχυρότερους κεφαλαιακούς δείκτες.

Και όπως εξηγούσαν στη στήλη πηγές της, μια έστω και μικρή αποκλιμάκωση θα μεταφραζόταν σε μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση κεφαλαίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χρηματοδότηση της οικονομίας αλλά και τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

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Το μήνυμα Βακάκη

Να κοιτάξουν τη μεγάλη εικόνα προέτρεψε στην ουσία τους μετόχους ο επικεφαλής της Jumbo, Απόστολος Βακάκης, κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση, όπου και ρωτήθηκε για την πορεία της μετοχής.

Αναμενόμενο φυσικά, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που ανησυχούν για τη φετινή πορεία της μετοχής της Jumbo.

Αλλά απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Βακάκης ήταν… γλαφυρός.

«Δεν μας ενδιαφέρει», είπε. Η διοίκηση αξιολογεί την αξία της εταιρείας σε βάθος χρόνου και όχι μέσα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις του ταμπλό.

Άλλωστε, υπενθύμισε, κάτι που σαφώς και ισχύει, ότι η πορεία της μετοχής δεν έχει επηρεάσει την ικανότητα του ομίλου να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές, οι οποίες αποτελούν, όπως είπε, τον πραγματικό δείκτη υγείας της επιχείρησης.

«Δεν είμαι μελλοντολόγος»

Ο ίδιος απέφυγε κάθε πρόβλεψη για την πορεία της αγοράς, δηλώνοντας ότι δεν είναι «μελλοντολόγος», ενώ υπενθύμισε ότι η αποτίμηση της μετοχής επηρεάζεται και από παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της διοίκησης, όπως οι κινήσεις των ξένων θεσμικών και οι αποφάσεις για τη θέση της ελληνικής αγοράς στους διεθνείς δείκτες.

Το μήνυμά του ήταν ότι η Jumbo δεν απευθύνεται σε όσους αναζητούν γρήγορα χρηματιστηριακά κέρδη, αλλά σε επενδυτές που βλέπουν την εταιρεία ως μακροπρόθεσμο «επενδυτικό και αποταμιευτικό εργαλείο», με έμφαση στις σταθερές διανομές και στη διαχρονική δημιουργία αξίας.

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Το πτυχίο έφερε… άνοδο

Με κέρδη άνω του 6% αντέδρασε η μετοχή της ΕΚΤΕΡ μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία απέκτησε το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης.

Η εξέλιξη ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, ωστόσο το νέο πτυχίο αίρει τους περιορισμούς στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μεγαλύτερους διαγωνισμούς και να διεκδικήσει σημαντικά περισσότερα έργα.

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Σχεδόν 60.000 νέες θέσεις εργασίας σε έξι χρόνια

Σημαντική ώθηση στην απασχόληση καταγράφει η ελληνική βιομηχανία, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, δημιουργήθηκαν περίπου 60.000 νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας την τελευταία εξαετία.

Ο υπουργός επισκέφθηκε τη στρατηγική επένδυση της Fulgor στην Κορινθία, η οποία αφορά την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης.

Η επένδυση έχει ενταχθεί στο καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων, λαμβάνοντας φορολογικά κίνητρα ύψους 23 εκατ. ευρώ.

Μόνο από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια στη Fulgor δημιουργήθηκαν περίπου 2.000 νέες θέσεις εργασίας.

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Attica Συμμετοχών: Η ενημέρωση… άργησε

Η στήλη δεν μπορεί να μην σχολιάσει την ετεροχρονισμένη (sic) ανακοίνωση της Attica Συμμετοχών για την μεταφορά της στην επιτήρηση

Στις 15 Ιουλίου ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι στις… 13 Ιουλίου μεταφέρθηκε στην κατηγορία της επιτήρησης.

Προφανώς δύο ταχυτήτων η ελληνική αγορά, με αρκετές εισηγμένες να κάνουν «πρωταθλητισμό» και άλλες όχι.

Για την ιστορία είναι μεταξύ των εισηγμένων που μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης, καθώς η μέση διασπορά της κατά την περίοδο ελέγχου από 01.01.2026 έως 30.06.2026, δεν ήταν σύμφωνη με τον κανονισμό.

Οι μετοχές της Attica Συμμετοχών θα παραμείνουν στην Κατηγορία Επιτήρησης έως ότου διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωσή της με τις σχετικές απαιτήσεις.

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Πετρέλαιο: Παραμένει σε ανοδική τροχιά – Φόβοι για γενίκευση του πολέμου στη Μ. Ανατολή
Commodities

Διατηρεί την ανοδική τροχιά το πετρέλαιο

Η κλιμάκωση της έντασης και οι φόβοι για γενίκευση του πολέμου συντηρούν το θετικό πρόσημο στο πετρέλαιο

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται – Πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε καταβάλλεται το επίδομα αδείας - Πώς υπολογίζεται

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα αδείας

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