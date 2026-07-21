Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 – Δείτε live την παρουσίαση

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Εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, που αποτελεί το νέο πολυετές πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων σε ολόκληρη τη χώρα, με χρηματοδότηση από τους εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, διοργανώνει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Στη εκδήλωση, που πραγματοποιείται στo Ωδείο Αθηνών, θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση: