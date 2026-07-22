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Amazon: Συμφωνία με ιταλικά συνδικάτα για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Τα συνδικάτα κάνουν λόγο για την πρώτη εθνική συλλογική σύμβαση αυτού του είδους που έχει επιτευχθεί με την Amazon σε οποιαδήποτε χώρα

World 22.07.2026, 20:49
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Amazon: Συμφωνία με ιταλικά συνδικάτα για τα δικαιώματα των εργαζομένων
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Συμφωνία υπέγραψαν τα ιταλικά εργατικά συνδικάτα με την Amazon.com, η οποία αφορά τις άδειες, τα δικαιώματα των εργαζομένων και την καταγραφή μέσα από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη τα συνδικάτα και ο αμερικανικός γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Amazon απασχολεί 19.000 μόνιμους υπαλλήλους στην Ιταλία

Συγκεκριμένα. τα συνδικάτα Filt CGIL, Fit CISL και Uiltrasporti δήλωσαν ότι 57 εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην Ιταλία καλύπτονται από τη συμφωνία που συνήφθη με τις Amazon Italia Transport και Amazon Italia Logistica και την χαρακτήρισαν ως την πρώτη εθνική συλλογική σύμβαση αυτού του είδους που έχει επιτευχθεί με την Amazon σε οποιαδήποτε χώρα.

Όσον αφορά το ζήτημα της παρακολούθησης μέσω βίντεο, τα συνδικάτα δήλωσαν ότι έχει συμφωνηθεί ότι οι εικόνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πειθαρχικούς σκοπούς.

Στους εργαζόμενους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα να λαμβάνουν γονική άδεια σε διαστήματα ακόμη και μίας ώρας, πρόσθεσαν τα συνδικάτα.

Η ανακοίνωση της Amazon για τη συμφωνία

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τα συνδικάτα, η οποία εισάγει νέα εργαλεία ευελιξίας και ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ενισχύει τα υπάρχοντα, εντάσσοντάς τα σε ένα κοινό πλαίσιο προς όφελος των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους», ανέφερε η Amazon σε δήλωσή της.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα αρχικό πρωτόκολλο που υπογράφηκε με την Amazon το 2021.

Να σημειωθεί ότι η Amazon απασχολεί 19.000 μόνιμους υπαλλήλους στην Ιταλία.

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