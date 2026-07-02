Alexa+, custom chips και wearables στο νέο πλάνο της Amazon

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Η Amazon επικεντρώνεται στην κατασκευή τσιπ για τις «κρίσιμες» καταναλωτικές συσκευές της, όπως δήλωσε στην CNBC ο ανώτατος υπεύθυνος υλικού της εταιρείας.

Σε μια εκτενή συνέντευξη στο podcast «The Tech Download» του CNBC, ο Πάνος Παναή, επικεφαλής του τμήματος συσκευών και υπηρεσιών της Amazon, μίλησε για πρώτη φορά για την προσέγγιση της εταιρείας όσον αφορά τους ημιαγωγούς στο δικό της υλικό και για το πώς πειραματίζεται με διαφορετικούς τύπους συσκευών που υποστηρίζουν τεχνητή νοημοσύνη.

«Πράγματι, κατασκευάζουμε τα δικά μας ολοκληρωμένα κυκλώματα για τις συσκευές που διαθέτουμε στην αγορά», δήλωσε ο Παναή.

Ανέφερε ότι τα ειδικά σχεδιασμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα της Amazon χρησιμοποιούνται σε συσκευές όπως το Echo Show 8, το Echo Show 11 και το Fire TV.

Τον Οκτώβριο, η Amazon παρουσίασε τα τσιπ AZ3 και AZ3 Pro, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στη συσκευή και όχι στο cloud. Πολλοί κατασκευαστές συσκευών θεωρούν ότι η τοπική εκτέλεση της τεχνητής νοημοσύνης είναι ταχύτερη και πιο ασφαλής.

Άλλοι κατασκευαστές υλικού, όπως η Apple, σχεδιάζουν τα δικά τους τσιπ, κάτι που μπορεί να προσφέρει σε μια εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά την ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού.

«Σε ορισμένες από τις πιο κρίσιμες συσκευές αυτή τη στιγμή, εστιάζουμε στα ολοκληρωμένα κυκλώματα από την αρχή έως το τέλος, διότι, όπως σωστά επισημάνατε, αν θέλουμε πραγματικά αυτή τη σύνδεση μεταξύ υλικού και λογισμικού… και αν πρόκειται να προσφέρουμε αυτή την εμπειρία περιβάλλοντος στο σπίτι των ανθρώπων με τον πιο ασφαλή τρόπο, πρέπει σίγουρα να σκεφτούμε πώς συνδυάζεται αυτή η ολοκληρωμένη παροχή υλικού», δήλωσε ο Παναή.

Ο Παναή πρόσθεσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί επίσης τσιπ από εταιρείες όπως η Qualcomm.

Για την Amazon, η εστίαση στα εξατομικευμένα τσιπ αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειάς της να βελτιώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις συσκευές.

Η Amazon κυκλοφόρησε φέτος το Alexa+ για γενική διάθεση στις ΗΠΑ. Το Alexa+ είναι μια βελτιωμένη έκδοση του ψηφιακού βοηθού της Amazon, η οποία μπορεί να χειριστεί πιο σύνθετα ερωτήματα και εργασίες. Το Alexa+ μπορεί να κατανοεί το πλαίσιο και τις συνήθειες των χρηστών. Η Amazon διαθέτει μια σειρά συσκευών, από τα κουδούνια πόρτας Ring έως τις συσκευές Echo και το Fire TV. Το Alexa+ έχει ως στόχο να βοηθήσει τους χρήστες να συνδέσουν μεταξύ τους όλα τα προϊόντα της Amazon που διαθέτουν.

Τι είπε ο Πάνος Παναή για τις μελλοντικές συσκευές AI

Καθώς ο ψηφιακός βοηθός της Amazon αποκτά προηγμένες δυνατότητες, ο Παναή δήλωσε ότι σκεφτόταν πώς θα αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τις συσκευές και τι σημαίνει αυτό για τις μελλοντικές συσκευές.

«Πιστεύω ότι ίσως απομακρυνόμαστε από έναν κόσμο εφαρμογών και οθονών», είπε, προσθέτοντας ότι «η συνομιλία και το πλαίσιο» θα είναι πιο σημαντικά για τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης.

Όταν ρωτήθηκε για το είδος των συσκευών στις οποίες εργάζεται η εταιρεία, ο Παναή απάντησε: «Όταν σκέφτεσαι το μέλλον των συσκευών τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να είσαι εξαιρετικά επιφυλακτικός απέναντι σε όποιον σου λέει ότι ξέρει τι είναι αυτές. Έχω ένα εργαστήριο γεμάτο συσκευές».

Τον περασμένο μήνα, ο διευθύνων σύμβουλος της Qualcomm, Κριστιάνο Αμόν, δήλωσε στο «The Tech Download» ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω σε 40 νέες συσκευές που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι εταιρείες καταναλωτικών ηλεκτρονικών αναζητούν την επόμενη μεγάλη επιτυχία μετά το smartphone.

Το Alexa+ θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται τις υπηρεσίες του ChatGPT της OpenAI και του Google Gemini, οι οποίες επίσης στοχεύουν στην εμπειρία του καταναλωτή. Η Google αξιοποιεί την ευρεία διάδοση του λειτουργικού συστήματος Android για να προσελκύσει περισσότερους χρήστες, ενώ εταιρείες όπως η Samsung βασίζουν πολλές από τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης τους στα μοντέλα του Gemini.

Για την Amazon, το Alexa+ αποτελεί έναν τρόπο για την εταιρεία να δεσμεύσει τους χρήστες στο δικό της οικοσύστημα συσκευών και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πέρυσι, η Amazon έκανε μια σημαντική είσοδο στον τομέα των φορετών συσκευών (wearables), όταν εξαγόρασε την Bee, μια εταιρεία που κατασκευάζει βραχιολάκια αξίας 49,99 δολαρίων, τα οποία μπορούν να κατανοούν φωνητικές εντολές και να δημιουργούν λίστες, να απαντούν σε ερωτήσεις και να συντάσσουν σημειώσεις.

Ο Παναή ανέφερε ότι υπάρχει ένας «ολόκληρος χάρτης πορείας για τις φορητές συσκευές». Το στέλεχος της Amazon (και επί χρόνια στέλεχος της Microsoft στο κομμάτι των συσκευών) περιέγραψε αυτές τις συσκευές ως gadget που οι άνθρωποι έχουν πάντα μαζί τους, τα οποία συλλέγουν δεδομένα και με τα οποία οι άνθρωποι επικοινωνούν.

«Έτσι, όταν επιστρέφεις στο σπίτι ή όταν είσαι στη δουλειά, αυτή η σύνδεση παραμένει σταθερή και προσαρμοσμένη στο πλαίσιο», κατέληξε ο Παναή.