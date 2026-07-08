Amazon: Στόχος τα 25 δισ. δολάρια από την πώληση ομολόγων

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Να συγκεντρώσει 25 δισ. δολάρια μέσω πώλησης ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ επιδιώκει η Amazon, στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης επένδυσής της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθώντας την πρακτική των εταιρειών τεχνολογίας, η Amazon αποφάσισε να αξιοποιήσει ξανά με τη σειρά της τις αγορές ομολόγων και ξεκινούν πωλήσεις μετοχών για να χρηματοδοτήσει την δαπανηρή ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Εξάλλου η εταιρεία είχε στοχεύσει τον Μάρτιο σε αύξηση κεφαλαίου κατά 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πώληση ομολόγων 11 μερών που είχε υπερκαλύψει σημαντικά το ποσό που είχε εγγραφεί.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Alphabet, Microsoft και Meta, αναμένεται να δαπανήσουν περισσότερα από 700 δισεκατομμύρια δολάρια για την τεχνητή νοημοσύνη φέτος.

Τι ζητά η Amazon

Η μέγιστη ζήτηση για την προσφορά έφτασε τα 62 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο επίσης ανέφερε πρώτο την τελευταία προσφορά.

Η προσφορά περιλαμβάνει ένα μείγμα ομολόγων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, σε οκτώ δόσεις, με λήξεις που κυμαίνονται από το 2029 έως το 2066, σύμφωνα με ένα τελικό φύλλο όρων που κατατέθηκε την Τρίτη.

Ένας εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε ότι τα έσοδα από την πώληση ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν για εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών κεφαλαιουχικών δαπανών και αποπληρωμής επερχόμενων λήξεων χρέους.

Τι πράττουν οι ανταγωνιστές της

Η στροφή προς τις προσφορές χρέους και μετοχών για κεφάλαιο σηματοδοτεί μια στροφή για τους γίγαντες της Silicon Valley, οι οποίοι συνήθως βασίζονται στα ταμειακά τους αποθέματα για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους.

Η Alphabet, μητρική της Google, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αντλήσει περίπου 85 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια αυξημένη πώληση μετοχών. Η Meta, μητρική της Facebook, νωρίτερα φέτος πούλησε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια πώληση ομολόγων 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που πραγματοποίησε ποτέ η εταιρεία.

Η Amazon ανέφερε στην κατάθεσή της στο χρηματιστήριο ότι οι Barclays , Goldman Sachs , JP Morgan και Morgan Stanley είναι οι από κοινού διαχειριστές βιβλίων για την προσφορά.