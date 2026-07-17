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Συστημικές Τράπεζες: Νέα δωρεά 160 εκατ. ευρώ για πανεπιστήμια

Η πρωτοβουλία από τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ

Τράπεζες 17.07.2026, 13:45
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Συστημικές Τράπεζες: Νέα δωρεά 160 εκατ. ευρώ για πανεπιστήμια
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Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς αναλαμβάνουν μια ακόμα κοινή πρωτοβουλία εθνικής σημασίας, διαθέτοντας συνολικά 160 εκατ. ευρώ για τη ριζική αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ στο πλαίσιο της εθνικής παρέμβασης «Ακαδημία 2030».

Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων campus στα τρία μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ενισχύοντας την ποιότητα των σπουδών, της έρευνας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.

Εμβληματικές παρεμβάσεις της νέας δωρεάς αποτελούν:

-η εκπόνηση μελετών για την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης  και η συντήρηση κτιρίων διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

-η ανακαίνιση φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων καθώς και

-η ανακαίνιση του κτιρίου Γκίνη στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Η υλοποίηση από τις τράπεζες

Με τη νέα δωρεά και σε συνδυασμό με τη χορηγία στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο βρίσκεται ήδη στο β’ στάδιο υλοποίησης, η συνολική προσφορά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, μπορεί να φτάσει σε βάθος χρόνου σε 560 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση και στήριξη τους σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την  Ελληνική Παιδεία.

Σήμερα οι Διοικήσεις των Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζας και Πειραιώς στη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό  Κυριάκο Μητσοτάκη  δήλωσαν μέσω του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργου Ζανιά: «Πρωτοβουλίες που βελτιώνουν και αναβαθμίζουν την Ελληνική Παιδεία έχουν την ουσιαστική ανταπόκριση και στήριξή μας.

Οι Διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ανταποκρίνονται εκ νέου σε μία ακόμη πρόσκληση της Πολιτείας και του Πρωθυπουργού και προτίθενται να συνεισφέρουν, συνολικά και ισομερώς, το ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ, για τη ριζική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των τριών μεγαλύτερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας.

Μετά τις περιπέτειες της κρίσης, ο τραπεζικός τομέας σήμερα είναι σε θέση να εκπληρώσει τον αναπτυξιακό και κοινωνικό του ρόλο: Η χρηματοδότηση της ανάπτυξης γίνεται με γρήγορους ρυθμούς με την πιστωτική επέκταση να αγγίζει το 8%, ρυθμό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης, ενώ ειδικά στις επιχειρήσεις η πιστωτική επέκταση πλησίασε το 12%. Ο κοινωνικός ρόλος των τραπεζών υλοποιείται πρωτίστως, μέσα από την διαρκή ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας αλλά και μέσω των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίες τα τελευταία χρόνια αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, παρότι  οι τράπεζες είναι κερδοφόρες μόλις τα τέσσερα τελευταία χρόνια.»

Η νέα συνεισφορά για την ανάπλαση των χώρων και κτιριακών υποδομών σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ αναμένεται να καλυφθεί σε ορίζοντα 3ετίας. Για το 2026 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα καταβάλουν συνολικά 20 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί, κατόπιν περαιτέρω αξιολόγησης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου και τις επικρατούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

Με τη συγκεκριμένη δράση τους, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Πολιτεία για την αναβάθμιση των Υποδομών και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε χρόνο παράλληλο με την ανακαίνιση δημοσίων σχολείων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και για το οποίο η συνολική συνεισφορά τους μέχρι και το 2027 αναμένεται να  ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ.

Τη νέα χορηγία συζήτησαν σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος της Alpha Bank  Δημήτρης Τσιτσιράγκος, εκπροσωπώντας το Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας  Παύλος Μυλωνάς, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς. Στη συνάντηση  συμμετείχαν  ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Χατζηγεωργίου, η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ «Κτιριακές Υποδομές»  Θανάσης Γιάνναρης.

Μητσοτάκης: Βήμα αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου

«Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου, καθώς τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Η δωρεά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΙ, στο πλαίσιο της ευρύτερης επένδυσης στη δημόσια παιδεία.

«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προστεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από Ταμείο Ανάκαμψης», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Νομίζω ότι πια ανατέλλει μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθροισης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι’ αυτό θα εργαστούμε όλοι», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Η νέα δωρεά έρχεται, επίσης, να συμπληρώσει τη χορηγία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου έχουν ανακαινιστεί ή ανακαινίζονται συνολικά 670 δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα.

«Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε κι εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες, που βλέπουν ότι σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται, επισκευάζονται οι αθλητικοί χώροι, που προσφέρουν στα παιδιά και σε όλες τις γειτονιές τόσο μεγάλη χαρά. Και πιστεύω ότι αυτές οι δωρεές πραγματικά έχουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ζαχαράκη: Ενίσχυση στα τρία ιστορικά ιδρύματα

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Σημαντική ημέρα, Πρόεδρε, σε συνέχεια των ενεργειών που ούτως ή άλλως και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κάνει τα τελευταία χρόνια. Με ιδιαίτερη έμφαση από τις δύο προηγούμενες θητείες, από τους προκατόχους, τη Νίκη Κεραμέως, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και την παρούσα πολιτική ηγεσία τώρα μαζί με τον Νίκο Παπαϊωάννου, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, με πολύ σημαντική αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης.

Ήδη, θυμίζω ότι από τον Απρίλιο έχει καταβληθεί η τακτική επιχορήγηση που ξεπερνάει τα 110 εκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα των πανεπιστημίων, έχει ήδη κατανεμηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το γνωστό στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΠΑ, ποσό το οποίο ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια για συντηρήσεις.

Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι τρέχει το πολύ αισιόδοξο και φιλόδοξο, θα έλεγα, εγχείρημα της κατασκευής φοιτητικών εστιών σε περιφερειακά αλλά και κεντρικά πανεπιστήμια. Θα ξεπεράσουμε τον στόχο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια της κατασκευής 8.500 νέων κλινών για τα παιδιά μας, ένα έργο ΣΔΙΤ το οποίο και αυτό ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια.

Σήμερα, λοιπόν, έρχεται αυτό να συνοδευθεί με μία εξαιρετική πρωτοβουλία και των τραπεζών, για να ενισχυθούν τρία ιστορικά ιδρύματα, τα οποία όμως έχουν και μεγάλη έκθεση σε μεγάλο κτηριακό απόθεμα και μάλιστα, θα έλεγα, ταλαιπωρημένο από τον χρόνο.

Να επισημάνω στο τέλος ότι είναι η δική σας ούτως ή άλλως κατεύθυνση που έχετε δώσει τα τελευταία χρόνια ισχυροποίησης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, με υποδομές, αλλά και με αύξηση μόνιμου προσωπικού, μελών ΔΕΠ και λοιπές πρόνοιες και για τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων».

Ζανιάς: Οι 4 τράπεζες ανταποκρίθηκαν στη νέα πρόκληση

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς ανέφερε εκ μέρους των τεσσάρων δωρητριών τραπεζών: «Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η Alpha, η Eurobank, η Εθνική και η Πειραιώς, αποφάσισαν να ανταποκριθούν στη νέα πρόσκληση, τη δική σας και της πολιτείας ευρύτερα, ώστε να συμβάλλουν στη ριζική αναβάθμιση τριών ελληνικών εμβληματικών πανεπιστημίων. Tα δύο από αυτά είναι και τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πως η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης που γίνεται στα πανεπιστήμια, θα μπορέσει να ενισχυθεί περαιτέρω.

Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται παράλληλα με το τρέχον πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” για ανακαίνιση σχολείων, στο οποίο οι συστημικές τράπεζες συμβάλλουν 400 εκατομμύρια με ορίζοντα τα επόμενα δύο χρόνια. Και τώρα συμβάλλουν άλλα 160 εκατομμύρια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που σημαίνει συνολικά 560 εκατομμύρια για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα.

Αυτό καθίσταται σήμερα δυνατό διότι μετά από όλα αυτά που περάσαμε, με την κρίση, οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον ισχυρές και μπορούν να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό και τον κοινωνικό τους ρόλο.

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο οποίο εντάσσεται και αυτή η πρωτοβουλία, τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες, μαζί με αυτή τη δωρεά, θα έχουν συμβάλει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ».

Η σύσκεψη

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ «Κτιριακές Υποδομές» Θανάσης Γιάνναρης, οι Πρυτάνεις του ΕΚΠΑ Γεράσιμος Σιάσος, του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης και του ΕΜΠ Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο Πρόεδρος της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος, εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank Φωκίων Καραβίας και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς Βασίλης Κουτεντάκης, εκπροσωπώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, καθώς και η Acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη.

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Αγρότες: Ανάγκη για περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας στις καλλιέργειες
AGRO

Ζητούνται περισσότερα εργαλεία φυτοπροστασίας

Πώς θα έχουν οι αγρότες πρόσβαση σε μια αποτελεσματική εργαλειοθήκη προστασίας καλλιεργειών

Συστημικές Τράπεζες: Νέα δωρεά 160 εκατ. ευρώ για πανεπιστήμια
Τράπεζες

Συστημικές τράπεζες: Νέα δωρεά 160 εκατ. ευρώ για πανεπιστήμια

Η πρωτοβουλία από τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες έχει ως στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων εγκαταστάσεων σε ΕΜΠ, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα της σύγκλησης και οι προκλήσεις
Economy

Το στοίχημα της σύγκλησης της ελληνικής οικονομίας και οι προκλήσεις

Η παραγωγικότητα της εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πεδίο στο οποίο υστερεί η ελληνική οικονομία έναντι της ΕΕ-27

Greece Among 10 EU Countries Challenging Carbon Fuel Tax
English Edition

Greece Among 10 EU Countries Challenging Carbon Fuel Tax

A coalition led by Italy and Poland is urging Brussels to reconsider the planned ETS2 carbon pricing scheme for transport and heating fuels, arguing households should not face additional costs amid current economic and geopolitical pressures

72 δόσεις: Ενεργοποιείται η εφαρμογή – 1.800 ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού
Economy

Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις για χρέη - Ολες οι αλλαγές

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι νέες ρυθμίσεις οφειλών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες - Τι προβλέπεται

ΔΕΗ: Δεκαέξι διακρίσεις από τον διεθνή οργανισμό Extel για το 2026
Business

ΔΕΗ: Δεκαέξι διακρίσεις από τον διεθνή οργανισμό Extel για το 2026

Κορυφαία διάκριση της ΔΕΗ ως «Most Honored Company» στην Υψηλή Κεφαλαιοποίηση

Σχοινάς: Δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια
AGRO

Σχοινάς: Δεκτές όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις για τα θερμοκήπια

Οι αιτήσεις βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης, ανέφερε από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ο Μ. Σχοινάς

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