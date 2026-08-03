PODCAST | Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ

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Σας καλωσορίζουμε στο Podcast του Οικονομικού Ταχυδρόμου «Economics & Business TALKS», σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Στον Οικονομικό Ταχυδρόμο συζητάμε με την ακαδημαϊκή κοινότητα για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την οικονομία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δημήτρης Μπουραντώνης, και ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Βασδέκης, συζητούν για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και το μέλλον της διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων, με ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες και στους στρατηγικούς στόχους του ΟΠΑ. Αναλύονται η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής διεθνοποίησης, τα οφέλη για τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές, οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα ιδρύματα, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο από το site του Οικονομικού Ταχυδρόμου ΟΤ.gr, το Spotify και από τo κανάλι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Youtube.