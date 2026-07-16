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Κυριάκος Μητσοτάκης: ΚΥΣΟΙΠ με προεκλογικά «θα» για πόρους και έργα

Με ευρωπαϊκά κονδύλια, μεγάλα έργα και επενδύσεις που ακόμη βρίσκονται στον ορίζοντα, Μητσοτάκης και Χατζηδάκης προχώρησαν σε προκελογικές υποσχέσεις κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

Economy 16.07.2026, 17:39
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Κυριάκος Μητσοτάκης: ΚΥΣΟΙΠ με προεκλογικά «θα» για πόρους και έργα
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

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Η συζήτηση για τα 49,5 δισ. ευρώ του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και τα μεγάλα έργα υποδομών αξιοποιείται από το Μαξίμου για να διαμορφώσει το αφήγημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Όπως προκύπτει, βρισκόμαστε ήδη εν μέσω προεκλογικής περιόδου και τα «θα» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δίνουν και παίρνουν, την ώρα που στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής τέθηκαν -μεταξύ άλλων- θέματα για έργα αποκατάστασης από την κακοκαιρία Daniel, σχεδόν τρία χρόνια μετά από εκείνη την καταστροφή, αλλά λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η κυβέρνηση φαίνεται να περνά πλέον στην επόμενη φάση της πολιτικής της στρατηγικής, επενδύοντας ανοιχτά στις προσδοκίες που δημιουργούν οι ευρωπαϊκοί πόροι της περιόδου 2028-2034 και στα μεγάλα έργα υποδομών που εκτείνονται χρονικά μέχρι το 2030, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε τόσο στη σημερινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και στου αντιπροέδρου της κυβέρνησης  Κωστή Χατζηδάκη. Από τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής προέκυψε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα: η ανάπτυξη, οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και οι υποδομές αποτελούν το βασικό αφήγημα με το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να προσεγγίσει τους πολίτες ενόψει της επόμενης εκλογικής περιόδου.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στο επίκεντρο «τους πόρους που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από τις Βρυξέλλες για τα επόμενα χρόνια», ενώ υπενθύμισε ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπονται 49,5 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, στα οποία μπορούν να προστεθούν επιπλέον πόροι από το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα ευρωπαϊκό πακέτο 450 δισ. ευρώ, ενώ ακολούθως, ο κ. Χατζηδάκης προσδιόρισε το δυνητικά επιπλέον ποσό στα 8-10 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η χώρα θα πρέπει να διεκδικήσει πρόσθετα κονδύλια μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, παρουσιάζοντας ήδη το οικονομικό πλαίσιο της επόμενης επταετίας.

Η σύνδεση με τις εθνικές εκλογές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η σύνδεση που έκανε ο πρωθυπουργός ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τις εθνικές εκλογές. Όπως ανέφερε, είναι πιθανό οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, προσθέτοντας ότι οι πολίτες «θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Μια αναφορά που ερμηνεύεται ως σαφής προσπάθεια να συνδεθεί η εκλογική επιλογή με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της επόμενης περιόδου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η παρουσίαση των μεγάλων έργων υποδομής. Ο Ε65, ο ΒΟΑΚ, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, το Flyover Θεσσαλονίκης, αλλά και οι νέοι σχεδιασμοί για την Αττική παρουσιάστηκαν ως ένα ενιαίο αναπτυξιακό σχέδιο που εκτείνεται μέχρι το τέλος της δεκαετίας, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εικόνα μιας κυβέρνησης που επιχειρεί να προβάλλει το αποτύπωμά της μέσα από έργα μεγάλης κλίμακας, τα οποία, όμως, γίνονται κατά βάση με ευρωπαϊκά χρήματα.

Η ανησυχία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Τη σκυτάλη πήρε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος χαρακτήρισε το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας μια «τεράστια ευκαιρία», εκτιμώντας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να εξασφαλίσει επιπλέον 8 έως 10 δισ. ευρώ, ποσό που, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιστοιχεί σε «μισό Ταμείο Ανάκαμψης». Παράλληλα, κάλεσε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις να προετοιμάσουν ώριμες προτάσεις ώστε να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Παράλληλα, η κυβέρνηση παρουσίασε και μια μακρά λίστα έργων με ορίζοντα την επόμενη τετραετία και το 2030: σιδηροδρομικές επεκτάσεις, νέες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, δίκτυα οπτικών ινών, αστικές αναπλάσεις, το Ελληνικό, ο Ελαιώνας και μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη. Η αναφορά ότι «απαντούμε κάθε μέρα με έργο» και ότι αυτή θα είναι η προσπάθεια «τους επόμενους μήνες αλλά και στην επόμενη τετραετία» αποτυπώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει το πολιτικό της αφήγημα στην προβολή των επενδύσεων και των υποδομών.

Πάντως, ο κ. Χατζηδάκης έδειξε να συμμερίζεται τη διάχυτη ανησυχία για το τι θα συμβεί στην ελληνική οικονομία μετά το πέρας της ισχύος του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «…να μην υπάρξει αυτό που πολλοί αναλυτές έχουν βαφτίσει «δημοσιονομικό κενό» για τη χώρα, μετά το 2028, λόγω του ότι δεν θα υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης».

Ακολουθούν, ολόκληρες οι τοποθετήσεις Μητσοτάκη και Χατζηδάκη:

Μητσοτάκης: Με ποια κυβέρνηση θα συμπέσει η ελληνική προεδρία στην ΕΕ

Εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

Συνεδρίασε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δύο θέματα στον πυρήνα της αναπτυξιακής μας πολιτικής θα εξετάσουμε σήμερα.

Το πρώτο αφορά τις σύνθετες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Το δεύτερο θέμα αφορά συνολικά την πρόοδο των υποδομών δικτύων της χώρας έως το 2030.

Ως προς το πρώτο ζήτημα, συζητούμε ουσιαστικά για τους πόρους που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από τις Βρυξέλλες για τα επόμενα χρόνια.

Σε ό,τι αφορά την υπό διαπραγμάτευση συζήτηση, οι θέσεις της πατρίδας μας είναι γνωστές. Όχι μόνο εμείς αλλά και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν στη διατήρηση των κονδυλίων της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Όμως υποστηρίζουμε να υπάρχει μία μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη των αγροτών, της περιφέρειας και της ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια οι συναρμόδιοι Υπουργοί θα παρουσιάσουν την καινούργια αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για να αντιληφθούν όλοι πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει. Και αυτό, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση – πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είμαστε, προφανώς, σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε κι εμείς τις δικές μας συμμαχίες έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Ο Αντιπρόεδρος έχει τον συντονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία, προφανώς, έχει έναν «βαρύ» διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθ’ οδόν για το Δουβλίνο, για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του ΠΔΠ με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές.

Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι δυνητικοί πόροι του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισ. ευρώ. Ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους.

Επομένως, εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και στις ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο. Προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία, τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού.

Άρα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία, το β’ εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.

Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε. Όσον αφορά τα δίκτυα, εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών οδικών, σιδηροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών. Στους μεν οδικούς άξονες, θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο, επιτέλους, τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία.

Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι Κρητικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς.

Εδώ θέλω να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο. Σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης.

Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης μετά τον «Daniel», για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη.

Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των ΥΚΩ ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας.

Και βέβαια, πολλά ακόμα έργα. Το έργο του Flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Και βέβαια, πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες.

Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά τη σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 Υπουργοί και Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι εννέα, σήμερα που μιλάμε, αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και τέσσερα ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη Δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημμελήματα.

Θα ήθελα να κάνω μία ειδική μνεία, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό Συμβούλιο, στους τρεις Υπουργούς από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί «κυβέρνηση υποδίκων».

Και αναρωτιέμαι: άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Είναι κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε τη βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.

Χατζηδάκης: Να μην έχουμε «δημοσιονομικό κενό» μετά το 2028

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε:

Θέλω να υπενθυμίσω ότι εδώ και παραπάνω από έναν χρόνο η κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία προετοιμάζονται και δρουν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά, με σαφείς θέσεις και διαμορφώνοντας κατάλληλες συμμαχίες στη διαπραγμάτευση, που γίνεται δύσκολη και περίπλοκη, με στόχο φυσικά να υπηρετήσουμε τα εθνικά συμφέροντα και να μην υπάρξει αυτό που πολλοί αναλυτές έχουν βαφτίσει «δημοσιονομικό κενό» για τη χώρα, μετά το 2028, λόγω του ότι δεν θα υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα νέα, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι κατ’ αρχήν καλά, αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο, διότι υπάρχουν οι χώρες, οι βόρειες κατά βάση, που παραδοσιακά θέλουν να περιορίζεται ο προϋπολογισμός, κυρίως για τη Συνοχή και τη Γεωργία.

Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη να υπάρχει μια αξιόπιστη και σοβαρή κυβέρνηση που να μας εκπροσωπεί με επάρκεια στις Βρυξέλλες και το γεγονός ότι θα έχουμε και την ελληνική προεδρία σε ένα κρίσιμο για τη διαπραγμάτευση σημείο αναδεικνύει επίσης αυτή την ανάγκη ακόμα περισσότερο.

Θέλω να σημειώσω ένα καινούργιο στοιχείο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγράμματος, που το διαφοροποιεί από όλα τα προηγούμενα: το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανταγωνιστικότητα.

Εκεί δεν υπάρχουν, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, εθνικές ποσοστώσεις, εξασφαλισμένο ποσό δηλαδή, για κάθε χώρα. Όμως, εάν κάνει κανείς τη διαίρεση, θα δει ότι με πληθυσμιακά κριτήρια η χώρα θα μπορούσε να πάρει, αν υποβάλει αξιόπιστες προτάσεις, από 8 μέχρι 10 δισ. ευρώ, επιπλέον των αρχικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μισό Ταμείο Ανάκαμψης.

Δράττομαι της ευκαιρίας να πω και από αυτή τη συνάντηση, να καταστήσω σαφές στα πανεπιστήμιά μας, στα ερευνητικά κέντρα και στις επιχειρήσεις ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία, που θα ήμασταν όλοι ασυγχώρητοι εάν δεν την αξιοποιούσαμε. Αυτό θέλει κινητοποίηση και θέλει αξιόπιστες και σοβαρές προτάσεις, στον χώρο κυρίως της έρευνας και της τεχνολογίας.

Θέλω να πω και δύο λόγια για το δεύτερο θέμα της ατζέντας. Προφανώς, εμείς συζητάμε συχνά με τα Υπουργεία -και στο πλαίσιο του ΚΥΣΟΙΠ έχουμε ξανασυζητήσει- το θέμα του σχεδιασμού για τα δίκτυα. Από πέρυσι μέχρι φέτος έχει γίνει μια πολύ σημαντική πρόοδος, έχει αναφερθεί ο Πρόεδρος σε αυτή: ολοκληρώθηκε το Μετρό της Θεσσαλονίκης, η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, προχωρούμε τώρα στα εγκαίνια του Ε65.

Έχουμε όμως και μια σειρά από κρίσιμα projects τα οποία πρέπει να «τρέξουμε», και στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου αλλά και στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ερχόμενη τετραετία, αυτό που λέμε, «Ατζέντα 2030».

Πέραν όσων ανέφερε ο Πρόεδρος, θέλω να σταθώ στο σιδηροδρομικό δίκτυο, κάτι που διαχρονικά έχει παραμεληθεί. Τους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται τα έργα του βασικού κορμού Αθήνα – Θεσσαλονίκη, με ηλεκτροκίνηση, διπλή γραμμή προφανώς και τηλεδιοίκηση, και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε έναν σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030 και για άλλες σιδηροδρομικές γραμμές, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα: Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο.

Μπορούμε επίσης και πρέπει και θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ιδιαίτερα διασυνδέσεις που έχουν και οικονομικό και περιβαλλοντικό αλλά και εθνικό «χρώμα»: οι διασυνδέσεις με το νότιο και το βόρειο Αιγαίο.

Τα δίκτυα νέας γενιάς οπτικών ινών και όλες οι σχετικές, επίσης, τηλεπικοινωνιακές υποδομές έρχονται να συμπληρώσουν την προσπάθεια, αλλά και μεγάλα έργα αστικών αναπλάσεων.

Στο Ελληνικό από τον Φεβρουάριο θα έχουμε τους πρώτους κατοίκους, ενοίκους. Δεν είναι πια θεωρία. Το Ελληνικό έχει ξεκινήσει να γίνεται πράξη.

Στον Ελαιώνα η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επίσης μια άλλη τεράστια προσπάθεια ανάπλασης, διυπουργικής υφής, και στη Θεσσαλονίκη προχωρούν το στρατόπεδο «Γκόνου» και το στρατόπεδο «Παύλου Μελά».

Άρα, έχουμε μία δράση πολυεπίπεδη και απαντούμε κάθε μέρα με έργο. Αυτή θα είναι και η προσπάθειά μας τους επόμενους μήνες, αλλά και στην επόμενη τετραετία.

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Αν δεν υπάρχει κανένας όρος για αναπροσαρμογή, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί μονομερώς να αυξήσει το ενοίκιο στη διάρκεια της μίσθωσης

Κυριάκος Μητσοτάκης: ΚΥΣΟΙΠ με προεκλογικά «θα» για πόρους και έργα
Economy

Μητσοτάκης: ΚΥΣΟΙΠ με προεκλογικά «θα» για πόρους και έργα

Με ευρωπαϊκά κονδύλια, μεγάλα έργα και επενδύσεις που ακόμη βρίσκονται στον ορίζοντα, Μητσοτάκης και Χατζηδάκης προχώρησαν σε προκελογικές υποσχέσεις κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

Γιάννης Αγουρίδης
ΙΟΒΕ: Καμπανάκι για ελληνική οικονομία και προεκλογική περίοδο
Economy

Καμπανάκι ΙΟΒΕ για οικονομία και εκλογές

Το ΙΟΒΕ προβλέπει ανάπτυξη στο 1,8% και πληθωρισμό στο 3,7% για το 2016 - Η προειδοποίηση για την περίοδο των εκλογών

Ελληνική οικονομία: Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;
Macro

Η νέα κρίση στον Περσικό Κόλπο θα ξαναγράψει τον προϋπολογισμό;

Η ενεργειακή αβεβαιότητα επηρεάζει ήδη τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη του 2026, όπως και συνολικά την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Πιερρακάκης: Η SIU μοχλός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας
Economy

Πιερρακάκης: Η SIU μοχλός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας

Τι θα φέρει η διοχέτευση περισσότερων από 10 τρισ. ευρώ αποταμιεύσεων προς τις επενδύσεις στην ΕΕ - Τι είπε ο Πιερρακάκης στο EU Finance Podcast

Εξοχικά: Μύκονος, Πάρος και Χαλκιδική οι ακριβότερες αγορές
Ακίνητα

Ποιοι αγοράζουν εξοχικά στα ελληνικά νησιά

Υψηλή η ζήτηση για εξοχικά στα ελληνικά νησιά - Οι τιμές ανά τ.μ. αγγίζουν έως και τα 14.000 ευρώ

ΟΠΕΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για το πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ σε γονείς
Economy

Παράταση προθεσμίας για το χρηματικό βοήθημα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ σε γονείς

Το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Latest News
Αμερικανικά ομόλογα: Ενισχύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Σκαρφαλώνουν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν πίεση στα αμερικανικά ομόλογα

Ενοίκια: Πότε μπορεί να γίνει αύξηση – Τι γίνεται σε περίπτωση διαφωνίας
Ακίνητα

Ενοίκια: Πότε είναι νόμιμη η αύξηση

Αν δεν υπάρχει κανένας όρος για αναπροσαρμογή, ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί μονομερώς να αυξήσει το ενοίκιο στη διάρκεια της μίσθωσης

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο
World

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο

Περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ - Τι δείχνει η δημοσκόπηση του Reuters

Τζούλη Καλημέρη
ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Παράταση έως 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης λιπασμάτων
AGRO

Παράταση έως 31 Ιουλίου για τις αιτήσεις ενίσχυσης λιπασμάτων

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων

Prodea: Το σχέδιο για άνοδο της μετοχής και οι επενδύσεις σε logistics, τουρισμό
Business

Το σχέδιο της Prodea για να ξεκλειδώσει την αξία της μετοχής

Tο στρατηγικό πλάνο της Prodea για να μεγαλώσει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά - Η επαναγορά μετοχών, η έμφαση σε logistics - τουρισμό και οι επόμενες κινήσεις

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Στο κόκκινο- Θετικός ο βρετανικός FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με απώλειες οι ευρωαγορές - Θετικός ο βρετανικός FTSE 100

Η κλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης επιβαρύνει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Οδικά δίκτυα: Η πορεία υλοποίησης των μεγάλων έργων
Κατασκευές

Ποια είναι η πορεία των μεγάλων έργων σε υποδομές και δίκτυα

Στο επίκεντρο του ΚΥΣΟΙΠ βρέθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού πολλών δισ. ευρώ

Fed: Εννιά συστάσεις για να θωρακιστεί από την κατασκοπεία – H καταδίκη Ρότζερς
World

Άρωμα κατασκοπείας στην Fed, η Κίνα και οι εννιά συστάσεις

Η οικονομική κατασκοπεία στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ - Η Κίνα και οι φόβοι για τα αμερικανικά ομόλογα

Τζούλη Καλημέρη
Prodea: Πρόωρη μερική αποπληρωμή ποσού 120 εκατ. ευρώ – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Business

Prodea: Επιστρέφει 120 εκατ. ευρώ στους ομολογιούχους

Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, οι ομολογίες της Prodea θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική τους αξία πεντακοσίων είκοσι (520,00) ευρώ.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών
Κοινωνία

Τι αλλάζει στα κριτήρια συμμετοχής σε βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και από εθνικούς πόρους

Κυριάκος Μητσοτάκης: ΚΥΣΟΙΠ με προεκλογικά «θα» για πόρους και έργα
Economy

Μητσοτάκης: ΚΥΣΟΙΠ με προεκλογικά «θα» για πόρους και έργα

Με ευρωπαϊκά κονδύλια, μεγάλα έργα και επενδύσεις που ακόμη βρίσκονται στον ορίζοντα, Μητσοτάκης και Χατζηδάκης προχώρησαν σε προκελογικές υποσχέσεις κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε για 4η ημέρα το πτωτικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Συνέχισε για 4η ημέρα το πτωτικό σερί το ΧΑ

Το χρηματιστήριο Αθηνών προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να σπάσει τον πτωτικό κύκλο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ElavalHalcor: Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Business

Υπερκαλύφθηκε κατά 1,6 φορές η ΑΜΚ της ElvalHalcor

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών - Στα 400 εκατ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ των 250 εκατ. ευρώ - Στα 4,20 ευρώ η τιμή

Χρήστος Κολώνας
Blue Book: Πρόγραμμα για αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ΕΕ θεσπίζει την «πρακτική άσκηση Blue Book» - Ποιους απόφοιτους αφορά

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Blue Book» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ελκυστικά και ανταγωνιστικά προγράμματα πρακτικής άσκησης της ΕΕ

ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας
World

ΗΠΑ: Λιγότερες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας δίνουν την εικόνα μιας ακμαίας αγοράς εργασίας

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Β’ Τόμος, το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR & BHMAgazino
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ: «Η Πριγκιπέσα Ιζαμπώ» Β’ Τόμος, το νέο τεύχος Harper’s BAZAAR & BHMAgazino

Αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου

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